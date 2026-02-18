Miércoles de ceniza en Lima: cómo viven los fieles peruanos esta fecha

Católicos rezan durante una misa del Miércoles de Ceniza en la Basílica Catedral de Santhome en Chennai, India, el miércoles 5 de marzo de 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.)

El Miércoles de Ceniza se celebra el 18 de febrero de 2026 en Perú, marcando el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico católico. Este día da comienzo a un periodo de 40 días dedicado a la preparación espiritual previa a la Pascua. Su relevancia abarca la dimensión espiritual y social entre los fieles peruanos.

Origen y significado del Miércoles de Ceniza

La práctica de la imposición de la ceniza tiene raíces antiguas en rituales de duelo del Medio Oriente, donde cubrirse con ceniza significaba humildad y arrepentimiento. Esta costumbre fue adoptada por las primeras comunidades cristianas y, en 1091, el papa Urbano II la instituyó formalmente como parte de la liturgia.

El rito consiste en marcar la frente de los fieles con una cruz de ceniza y pronunciar frases como “recuerda que polvo eres y al polvo volverás” o “conviértete y cree en el Evangelio”. La ceniza proviene de la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior, simbolizando el paso de la gloria terrenal a la humildad y la reflexión.

Foto de archivo del Miércoles de Ceniza en la iglesia de San Jacinto en Sevilla. (Joaquin Corchero / Europa Press)

El inicio de la Cuaresma y su sentido espiritual

La Cuaresma arranca con este miércoles, extendiéndose durante 40 días. Este número remite al tiempo que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública. La palabra “Cuaresma” proviene del latín “quadragesima” y se concibe como un tiempo de conversión espiritual fundamentado en la oración, el ayuno y la limosna.

En este periodo, los fieles están llamados a la introspección y a fortalecer su vida espiritual. El propósito esencial es preparar el corazón y la mente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

Una devota con una cruz de ceniza en la frente enciende velas durante los ritos del Miércoles de Ceniza el 5 de marzo de 2025 en la Iglesia Redentorista de Manila, Filipinas, mientras los católicos de esta nación predominantemente católica romana observan el comienzo de la Cuaresma. (AP foto/Aaron Favila)

Ritos y prácticas asociadas: ayuno, abstinencia y limosna

El Miércoles de Ceniza implica mucho más que la imposición de ceniza. Perú Informa menciona que también se practican el ayuno, la abstinencia y la limosna como gestos solidarios. Estas acciones buscan fortalecer la autodisciplina y el compromiso con quienes atraviesan dificultades.

En Perú y otras naciones católicas, la abstinencia de carne y el ayuno son especialmente relevantes este día y el Viernes Santo. Asimismo, se realizan viacrucis y actividades comunitarias de reflexión. El origen de las cenizas, obtenidas de los ramos bendecidos del año anterior, resalta el ciclo de transformación y humildad.

Celebración familiar y social en Perú

Más allá del ámbito religioso, el Miércoles de Ceniza impulsa la reconciliación y el diálogo en hogares y comunidades en Perú. Esta fecha invita a practicar el perdón y a fortalecer los vínculos familiares, promoviendo la convivencia y la solidaridad.

El hogar se convierte así en espacio de reflexión, donde se priorizan valores como la tolerancia y la ayuda mutua. La activa participación familiar y comunitaria refuerza el carácter colectivo de la celebración.

Católicos rezan durante una misa del Miércoles de Ceniza en la Basílica Catedral de Santhome en Chennai, India, el miércoles 5 de marzo de 2025. (AP foto/Mahesh Kumar A.)

Relevancia contemporánea y proyección de la fecha

El Miércoles de Ceniza mantiene su vigencia invitando a la pausa y al autoconocimiento en medio del ritmo acelerado actual. Convoca a los creyentes a revisar sus actos y a cultivar una vida coherente con los valores éticos y espirituales. Para muchas familias y comunidades en Perú, la fecha trasciende el rito litúrgico y se integra profundamente en la identidad colectiva.

En definitiva, el Miércoles de Ceniza representa una oportunidad para equilibrar vida espiritual y diaria, recordando el valor de actuar de manera consciente y solidaria orientada al bien común.