¿Qué significa que El Niño Costero sea débil en Perú? Experto del Senamhi aclara sobre el estado de alerta

Senamhi advierte que El Niño Costero de magnitud débil puede generar lluvias intensas en la costa norte del Perú. (Crédito: Senamhi)

La alerta sobre el fenómeno de El Niño Costero ha generado inquietud en el país, particularmente tras la advertencia del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). Aunque la proyección para los próximos meses indica que el evento será de magnitud débil, el especialista de Senamhi, Matt Nieto, advierte que esta clasificación no implica necesariamente un bajo impacto en las lluvias ni en sus consecuencias para la costa norte peruana.

“Que El Niño Costero sea de magnitud débil no significa que las lluvias serán débiles”, precisó Nieto en sus redes sociales, al explicar que la temperatura del mar solo aumenta el potencial de precipitación en caso de que se presenten condiciones atmosféricas favorables.

Según el comunicado oficial más reciente del Enfen, la entidad ha dispuesto la activación del estado de alerta de El Niño Costero ante la probabilidad inminente de su desarrollo desde marzo, con persistencia hasta noviembre de este año.

ENFEN activa viligancia en la región Niño 1+2, ante la eventualidad de un evento cálido débil y de corta duración | Foto: ENFEN

La información precisa que los modelos y el análisis experto consideran inminente el inicio del fenómeno, con mayor probabilidad de condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del periodo, aunque se prevé que podría alcanzar una magnitud moderada en julio.

La proyección para el Pacífico central (región Niño 3.4) sugiere que la condición neutra continuará hasta mayo. A partir de junio, el desarrollo de El Niño en esa región sería más probable, con una magnitud débil.

El pronóstico de febrero a abril indica precipitaciones entre normales y sobre lo normal para la costa norte, sin descartar episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en marzo y abril. Además, se prevé que las temperaturas del aire estarán por encima de los rangos normales para la zona.

Pronóstico oficial prevé lluvias normales a sobre lo normal en la costa norte, con picos de intensidad durante marzo y abril. (Andina)

Monitoreo permanente

El especialista del Senamhi, Matt Nieto, explicó que el índice Costero El Niño (ICEN) superará el umbral de 0.5 desde marzo, lo que constituye la condición mínima para el inicio del evento. La información oficial detalla que este índice podría mantenerse por encima de ese valor hasta noviembre, lo cual coincide con la permanencia de las condiciones cálidas en el mar peruano.

La tabla de probabilidades mensuales del ENFEN muestra que para julio la mayor probabilidad corresponde a una magnitud moderada de El Niño Costero, corrigiendo así una versión previa que apuntaba a una magnitud débil para ese mes. El monitoreo continuará durante los próximos meses para afinar las proyecciones y advertir sobre posibles cambios.

Lluvias en la costa

El Senamhi ha señalado que la temperatura superficial del mar aumenta el potencial de lluvias, lo que puede derivar en episodios de lluvia intensa o extrema en la costa norte si coinciden condiciones atmosféricas favorables.

El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

Nieto enfatizó en sus redes sociales: “Si coinciden condiciones atmosféricas favorables, pueden registrarse episodios de lluvia intensa o extrema en la costa norte”. Por ello, la entidad exhorta a la población y a los tomadores de decisiones a seguir los pronósticos a corto plazo, conocidos como avisos meteorológicos, difundidos por el propio Senamhi.

El último aviso meteorológico, emitido para el domingo 15 de febrero, advierte sobre acumulados de lluvia entre 8 y 48 milímetros por día para los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, acompañados de ráfagas de viento cercanas a 25 kilómetros por hora. La institución recomienda considerar estos datos en las actividades de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

Impacto en recursos

El comunicado oficial del ENFEN también aborda las implicancias para los recursos hídricos y pesqueros. Según la entidad, el pronóstico hidrológico prevé caudales sobre lo normal en la vertiente del Pacífico, aunque no descarta eventos de crecidas repentinas.

Fenómeno El Niño podría afectar a casi millón y medio de personas en diversas regiones del Perú. (Foto: Andina)

En cuanto a la pesca, los indicadores reproductivos de la anchoveta muestran un incremento en los procesos de maduración y desove, mientras se mantiene la disponibilidad de especies como bonito y perico frente a la costa peruana.

En lo referente a Lima, el pronóstico de corto plazo indica que la capital no se encuentra en la zona de mayor riesgo de lluvias intensas, a diferencia de la costa norte. Las precipitaciones esperadas para los próximos días, de acuerdo con el Senamhi, se mantendrán dentro de los rangos normales. No obstante, la institución recomienda prestar atención a los avisos meteorológicos por posibles cambios en el comportamiento atmosférico.