Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de José Balcázar: “No puede ni debe ser elegido presidente”

Tras la censura del titular del Congreso de la República, José Jerí, el Parlamento convocó a la elección de una nueva Mesa Directiva. Cuatro congresistas fueron propuestos para asumir la presidencia del Legislativo y, de manera interina, la jefatura del Estado. Entre ellos figura José Balcázar, cuya postulación generó controversia previa por sus declaraciones públicas sobre el matrimonio infantil.

En ese contexto, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un pronunciamiento institucional en el que expresó su rechazo a dicha candidatura. El documento sostiene que el legislador “no puede ni debe ser elegido presidente”, manifestando una posición oficial frente al proceso parlamentario.

ICAL rechaza a Balczar

El comunicado señala que la propuesta de postulación “ha producido profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza” entre los agremiados, tanto en el plano institucional como social. Añade que, en una sociedad que exige integridad, “rechazamos de manera categórica la posibilidad de que, aunque sea de forma interina, se elija entre 130 personas a alguien que ha causado (…) un grave perjuicio a su propio colegio profesional”.

El colegio profesional también informó que su postura constituye una “voz de protesta” y un acto de oposición formal a la candidatura. Según el texto, la decisión se sustenta en hechos que califican como “justificados, sustentados y probados”, vinculados a la gestión que el congresista desempeñó anteriormente como decano de la institución.

Antecedentes y denuncias

El pronunciamiento menciona que durante ese periodo se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, entre ellos presunta apropiación de fondos institucionales, cambios de titularidad de cuentas bancarias y querellas. Como resultado de un proceso disciplinario interno, se emitió una resolución que dispuso su expulsión definitiva de la orden.

El documento precisa que dicha sanción fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Honor mediante una resolución de vista. Asimismo, indica que existen denuncias penales en trámite ante instancias judiciales, entre ellas procesos seguidos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, los cuales —según el comunicado— permanecen pendientes de resolución.

Exhortaciones a autoridades

La institución también exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que impulsen los procesos correspondientes, señalando que deben “asumir su compromiso de integridad con la sociedad peruana y dar inicio al juzgamiento correspondiente, evitando su prescripción”.

Finalmente, el colegio profesional sostuvo que la conducción del Estado requiere no solo habilitación constitucional, sino también “autoridad moral incuestionable”, afirmando que la ética pública y personal constituye un elemento esencial para el ejercicio del poder y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

