¿Lluvia ligera caerá hoy sobre Lima? El Senamhi brinda su pronóstico para este martes 17 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo

Diversos distritos de Lima Metropolitan
Diversos distritos de Lima Metropolitan despertaron con una repentina llovizna que mojó las pistas y otras estructuras. (Composición: Infobae Perú)

La ciudad de Lima experimenta este martes 17 de febrero cielos nublados en gran parte de la jornada y temperaturas máximas de 30 ℃ en el sector este, mientras que el oeste y el Callao alcanzan los 25 ℃.

Según el pronóstico oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el este de la capital presenta cielo nublado durante las primeras horas, paso a cielo nublado parcial por la tarde y cobertura total por la noche, con una tendencia a lluvias ligeras.

En el oeste de Lima y el Callao, el informe del Senamhi detalla una mañana con cielo nublado, variando a nublado parcial en la tarde y nuevamente cubierto por la noche, donde también se prevé posibilidad de lloviznas. Las temperaturas mínimas en ambos sectores se mantienen en 21 ℃, situación que marca un ambiente templado pero húmedo en la franja costera.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por el Senamhi, la tendencia hacia lluvias ligeras durante la noche podría extenderse en los próximos días. El organismo recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios súbitos en las condiciones del tiempo.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

(EFE)
(EFE)

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

Durante la tarde, Senamhi indicó
Durante la tarde, Senamhi indicó que se espera una tendencia a cielo nublado en toda la capital. (Andina)

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

