Perú

El Anticiclón del Pacífico Sur hará sentir su presencia en la costa central del Perú en los próximos días

La influencia atmosférica sobre Lima alterará la distribución de la humedad y la nubosidad, lo que favorecerá días más despejados y la persistencia de nieblas matutinas en comparación a jornadas recientes

Meteorólogos del Senamhi pronostican que el Anticiclón del Pacífico Sur se acercará al continente en los siguientes días. (Senamhi)

El Anticiclón del Pacífico Sur se perfila como el protagonista del clima en la costa central del Perú durante los próximos días, con una mayor presencia sobre Lima y sus alrededores.

Este fenómeno, de acuerdo con la cuenta especializada en meteorología El Tiempo +51, influirá en las condiciones atmosféricas locales, modificando el patrón de humedad, nubosidad y radiación solar en la región.

El portal experto reportó que el mar continuará frío, favoreciendo la aparición de nieblas costeras y anticipando jornadas más soleadas respecto a la semana anterior.

El Anticiclón del Pacífico Sur intensifica su influencia sobre el clima de Lima y la costa central del Perú en febrero. (Senamhi)

Variabilidad y efectos

La presencia del Anticiclón del Pacífico Sur en el litoral central no será constante, sino variable, según especificó El Tiempo +51. Se destacó que aunque el fenómeno se percibirá con mayor notoriedad en algunos días, la alternancia de condiciones será una constante.

El enfriamiento del mar, atribuido a la acción del anticiclón, mantendrá baja la temperatura superficial, lo que incrementa la probabilidad de nieblas costeras en sectores de Lima.

De acuerdo con la publicación, se espera menor humedad proveniente del este, lo que permitirá que los días resulten más soleados en comparación con la semana precedente.

Además, la radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos entre las 9:30 y las 14:50 horas, especialmente durante períodos de cielo despejado. El Tiempo +51 recomendó evitar la exposición directa al sol durante más de 15 minutos sin protección adecuada en ese rango horario.

El fenómeno de trasvase de nubes genera lluvias intermitentes en distritos de Lima y Callao tras el arrastre de nubosidad andina.(Senamhi)

Lluvias de verano

En paralelo a la influencia del anticiclón, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias de verano seguirán afectando a Lima y diversas regiones del norte del país, entre ellas Tumbes, Piura y La Libertad, al menos hasta el 19 de febrero.

Según explicó el especialista Javier Mora, estas precipitaciones se producen como consecuencia del fenómeno conocido como trasvase, en el que las nubes formadas en la sierra son arrastradas por los vientos hacia la costa. El Senamhi detalló que este proceso ya ha impactado distintos distritos de Lima y Callao en los últimos días.

Mora indicó que las lluvias suelen ser breves y constantes, mientras que la humedad ambiental incrementa la sensación térmica. Aunque inicialmente se proyectaba una mejora en las condiciones hacia el fin de semana, la nueva alerta del Senamhi extendió el aviso preventivo hasta el 16 de febrero, con posibilidad de ampliación.

Anticiclón del Pacífico Sur (Foto: Senamhi)

Riesgos asociados

Entre las principales preocupaciones de las autoridades se encuentra la activación de quebradas y la ocurrencia de huaicos, especialmente en zonas como Lima, áncash, La Libertad y Cajamarca, donde el suelo ya presenta altos niveles de humedad debido a las lluvias anteriores.

El Senamhi subrayó que, aunque no se ha detectado un aumento peligroso en el caudal de los ríos hasta el momento, el monitoreo permanece activo, sobre todo en las regiones del norte como Piura y Tumbes, donde las precipitaciones han sido más intensas.

El organismo advirtió a los conductores que circulen hacia la sierra sobre el riesgo de deslizamientos de lodo o piedras en las carreteras. También recomendó a la población mantenerse atenta a cambios bruscos del clima, en especial a quienes planeen realizar actividades al aire libre o visitar la playa.

El Senamhi pide precaución ante radiación ultravioleta muy alta en Lima entre las 9:30 y las 14:50, por riesgo de exposición solar sin protección. (Andina)

Perspectivas para el invierno

Respecto a la próxima temporada de invierno, el Senamhi proyecta temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual en la región. El especialista Javier Mora señaló que aún se evalúan las características de la nubosidad, pero anticipó que el frío no alcanzaría los niveles registrados en años anteriores. La entidad sugirió a la ciudadanía disfrutar del verano y de las playas, siempre tomando precauciones frente a la elevada radiación solar y atendiendo los pronósticos oficiales.

Como parte de sus recomendaciones, la institución invitó a los usuarios a descargar su aplicación oficial para acceder a información climática en tiempo real según la ubicación. Los expertos reiteraron la importancia de no bajar la guardia, ya que las lluvias pueden presentarse en cualquier momento del día o la noche.

El registro de radiación ultravioleta muy alta se mantendrá como una de las principales advertencias para la población de Lima y la costa central.

La combinación de nieblas costeras, mayor soleamiento y lluvias intermitentes configura un escenario climático dinámico para los próximos días en la costa central del Perú, donde la vigilancia y la información oficial se vuelven herramientas clave ante cualquier eventualidad.

