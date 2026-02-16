Perú

Postulantes denuncian estafa con falsas llamadas por WhatsApp que prometían acelerar su ingreso a Beca 18

Los estafadores se hicieron pasar por asesores, pidieron códigos de verificación y hasta realizaron videollamadas con supuestas evaluaciones

Guardar
Las víctimas entregaron información familiar tras recibir mensajes urgentes sobre una presunta preselección. TikTok: al_pacabks

Una llamada que parecía abrir una puerta terminó en una alerta. Algunos jóvenes que buscaban acceder a una oportunidad educativa recibieron mensajes que prometían acelerar su ingreso a Beca 18. La emoción inicial dio paso a la sospecha y, en algunos casos, a una experiencia que hoy denuncian como una estafa.

El contacto llegó por WhatsApp. Del otro lado, una persona que se presentó como asesora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. El argumento fue directo: los postulantes estaban preseleccionados y debían completar con urgencia una evaluación psicométrica. El mensaje incluyó pedidos de datos personales y enlaces para supuestas actualizaciones.

Según los testimonios recogidos, todo comenzó con un mensaje directo. “Todo sucedió por medio de WhatsApp. Se contactaron con postulantes y se comunicó con ellos una supuesta asesora de PRONABEC, con el cuento de que al ser preseleccionados necesitaban hacer urgentemente una evaluación psicométrica”, se escucha en uno de los relatos.

Una joven contó que recibió una llamada que la sorprendió. “Me llamó una asesora que me dijo que es de PRONABEC, que fui preseleccionada por la beca y justamente me emocioné”, relató. En medio de esa emoción, la supuesta asesora pidió más información: «Dictame pidió el número de mi hermana, de mis papás, de mis hermanos». La postulante explicó que entregó esos datos porque creyó que el contacto era legítimo. “Y yo lo hice porque pensé que es realmente cierto”, afirmó.

El pedido no terminó ahí. La interlocutora insistió en que debía aparecer un enlace en WhatsApp. “Luego, me empieza a decir de que te aparece un link en tu WhatsApp y le dije: ‘No, entonces tu WhatsApp falta actualizarse’. Me dice: ‘Señorita, ¿entonces cómo le puedo actualizar?’ Me dice: ‘Te voy a pasar, este, unos códigos y me vas a editar los qué códigos que te lleguen’. Y yo pues hice caso, le pasé…”, narró la joven.

Ese intercambio permitió que los estafadores accedieran a información sensible. En algunos casos, incluso realizaron videollamadas.

Videollamadas y supuestas evaluaciones físicas

Modalidad del engaño: contacto por
Modalidad del engaño: contacto por WhatsApp de supuestos asesores que anuncian una preselección.

Los testimonios indican que los impostores no solo solicitaron datos de contacto. También propusieron una supuesta evaluación adicional. “Les hicieron videollamada y obtuvieron mucha información importante, además de que mencionaron una especie de evaluación física donde tuvieron que mostrar partes del cuerpo como la espalda”, se informó.

Una de las afectadas describió un momento que la dejó desconcertada. “Entonces ella me dice que me hace el polo para que revise la espalda, no sé. Ahí sí yo me pongo… Como que llega… Me confundo”, expresó. La escena ocurrió en el marco de una llamada que la joven creyó oficial.

Pronabec y sus alertas años anteriores

Advierten posible reducción en el
Advierten posible reducción en el número de nuevas becas por falta de recursos| Pronabec

Este tipo de estafas no son nuevas, años anteriores, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo precisó que no solicita pagos ni realiza evaluaciones médicas como requisito para postular a una beca o crédito educativo. “Bajo ninguna circunstancia solicita o solicitará pagos, ni realizará videollamadas o pedirá exámenes médicos como requisito para postular una beca o crédito educativo”, indicó la institución.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con cautela. Exhortó a evitar la entrega de datos personales a desconocidos y a verificar la información antes de compartirla. Recordó que los procesos de postulación son públicos y transparentes, y no se gestionan a través de redes sociales ni mediante mensajes sin identificación clara.

La institución señaló que si se recibe información por mensaje de texto o WhatsApp sin autor identificado o con enlaces sospechosos, lo recomendable es desconfiar y no compartir datos. Advirtió que ese tipo de comunicación podría tratarse de una estafa.

Para acceder a información oficial sobre concursos de becas y créditos educativos, indicó que se debe consultar sus canales formales: la página web institucional, sus cuentas verificadas en Instagram y Facebook, la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 y el WhatsApp institucional 914 121 106.

Temas Relacionados

PronabecestafadaBeca 18peru-noticias

Más Noticias

Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

La renovación de la flota contempla vehículos con especificaciones técnicas de alta gama, motor a gasolina o diésel, características de seguridad avanzadas y una garantía de tres años o 50.000 kilómetros

Congreso gastará más de un

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ van por un nuevo triunfo para estirar su invicto, pero al frente tendrán a un rival duro que llega con hambre de dar el golpe. No te pierdas las incidencias de este partidazo

Alianza Lima derrota a Géminis

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

La central ‘blanquiazul’ no fue considerada por Facundo Morando para el último partido local, previo al inicio de la participación del club en la competencia internacional

Clarivett Yllescas se perdió el

Así será la Línea 7 del Metro de Lima que unirá Ventanilla y Ancón: ATU confirma que el megaproyecto “es una decisión tomada”

El proyecto contempla un recorrido de 28 kilómetros por la avenida Gambetta y la Panamericana Norte, beneficiando a más de 900 mil personas en Lima norte y el Callao, con conexión directa al Aeropuerto Jorge Chávez

Así será la Línea 7

Keiko Fujimori, molesta, llama a Rafael López Aliaga “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

La lideresa de Fuerza Popular defendió el respaldo de su partido al presidente interino José Jerí en medio de un cruce con el exalcalde de Lima, quien la acusó de “avalar la corruptela”

Keiko Fujimori, molesta, llama a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori, molesta, llama a

Keiko Fujimori, molesta, llama a Rafael López Aliaga “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

Ernesto Álvarez defiende requisa a expresidentes, pero exige conservar su dignidad: “No son reos peligrosos”

Candidato a la presidencia Roberto Sánchez es trasladado de emergencia a un centro de salud y suspende sus actividades

Ernesto Álvarez insiste que censura a José Jerí no es la vía, pero reconoce que “habrá que aceptarlo y corregirlo en el futuro”

ENTRETENIMIENTO

Muñeco gigante de Jorge Luna

Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

Las Cazadoras K-Pop regresan a Lima con su show internacional: fecha, lugar, entradas y más del evento

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Barbara Frangella comparte la ambición de Regatas para el Sudamericano de Clubes: “¿Por qué no pensar en semifinales?”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo