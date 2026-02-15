Reingeniería en Pronabec genera incertidumbre a miles de jóvenes que postularon a Beca 18: “Es una burla”

Críticas y cuestionamientos tras el anuncio de reingeniería en Beca 18: “Es una burla”, advierten organizaciones juveniles| Foto: Renajuv/Andina

El anuncio del Ministerio de Educación de Perú sobre la reingeniería de la Beca 18 generó fuertes críticas entre organizaciones estudiantiles. Según declaraciones a Infobae Perú, Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv), calificó la medida como “una burla” y anticipó acciones legales contra el Estado peruano.

El titular del Ministerio de Educación, Jorge Figueroa, convocó a conferencia de prensa donde anunció que la promesa de 20 mil becas anunciada por el gobierno de Dina Boluarte se efectuó sin tener un respaldo económico. De esta manera, se establece que se brindarán 10 mil oportunidades en total.

En una primera etapa se entregarán 5.000 becas, financiadas con fondos del sector y del fondo de contingencia, mientras que la asignación del resto dependerá de la disponibilidad presupuestal. Ramos precisó que el presupuesto reunido hasta ahora asciende a 100 millones de soles, lejos de los 529 millones necesarios para cubrir la demanda total de la modalidad Beca 18.

El limbo de los postulantes, Beca 18 deja historias de frustración y lucha| Foto: Renajuv

“El gobierno nunca desmintió públicamente esa cifra. Ahora anuncian solo 10 mil, y las entregarán de a pocos, sin fechas claras y sin documentos firmados por el ministro. Es una burla”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, el titular del Ministerio sostuvo que la reingeniería responde a la necesidad de garantizar la calidad educativa y corregir presuntas “facilidades” que habrían permitido el acceso irregular de estudiantes al beneficio. Ramos cuestionó esta postura: “Se está insinuando que los estudiantes se aprovecharon del sistema y recibieron becas que no merecían. Eso es inaceptable”.

El dirigente criticó que el nuevo enfoque priorice la matrícula en universidades públicas, restringiendo la posibilidad de elegir instituciones privadas.

El Gobierno no priorizó becas nuevas de Pronabec para 2026 y crece la incertidumbre entre postulantes| Foto: Renajuv

Reingeniería de Pronabec

Ramos criticó que la reingeniería del programa se impulse en medio del proceso de postulación, cuando miles de jóvenes ya rindieron el examen de preselección el 16 de noviembre y esperan resultados.

“No es viable cambiar las reglas mientras el concurso está en marcha. Para hacer una reingeniería primero debe realizarse una auditoría que determine el origen del déficit”, argumentó. Según el dirigente, la auditoría solicitada por el Ministerio aún está pendiente y su resultado debería ser el punto de partida para cualquier reforma.

El representante juvenil subrayó que la demanda legal se centrará en el “derecho adquirido” de los estudiantes, quienes fueron convocados bajo la promesa de 20 mil becas.

Por su parte, el ministro justificó la medida señalando supuestas irregularidades en la asignación de becas, como la entrega a postulantes que no alcanzaron el puntaje mínimo en el examen de preselección y el financiamiento a becarios que desaprobaron reiteradamente cursos. También señaló que, entre 2021 y 2025, 3.790 jóvenes perdieron la beca, la mitad de ellos beneficiarios de Beca 18, y mencionó altos índices de abandono.

“Primero dicen que es un problema de calidad, luego que es presupuestal, pero el déficit no justifica cambiar las reglas a mitad de proceso. Los estudiantes ya rindieron el examen y tienen derecho adquirido a reclamar”, afirmó.

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

Jóvenes se ven perjudicados

El ministro de Educación no precisó la fecha en que se publicarán los resultados del concurso, limitándose a reiterar la reducción de vacantes para 2026. Esta situación deja a miles de jóvenes en incertidumbre, quienes podrían quedarse sin la posibilidad de continuar sus estudios y verse forzados a buscar empleo.

Infobae Perú recogió el testimonio de una madre, quien relató que la universidad privada a la que postuló su hija no aguardará su ingreso indefinidamente. Si su hija resulta finalmente seleccionada, la beca no podrá convalidarse ni validarse como tal, lo que pone en riesgo su acceso a la educación superior.