Perú

Día Internacional del Juego Responsable: origen y la importancia de la prevención para no caer en la ludopatía

Cada 17 de febrero se conmemora esta jornada creada en 2008 para alertar sobre los peligros de la ludopatía y promover prácticas seguras. La fecha busca proteger a menores y personas vulnerables frente al crecimiento del juego en línea

La jornada anual promueve la
La jornada anual promueve la observancia de límites saludables en el ocio relacionado con apuestas, poniendo énfasis en la protección de los sectores con mayor exposición a conductas compulsivas (Freepik)

El calendario global incluye desde 2008 una fecha destinada a reflexionar sobre los riesgos asociados a las apuestas y otras modalidades de azar. El Día Internacional del Juego Responsable surgió por iniciativa de la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar con el propósito de diferenciar el entretenimiento ocasional de la conducta compulsiva.

La expansión de plataformas digitales y apuestas deportivas incrementó la exposición, en especial entre jóvenes. Organismos públicos y empresas del sector desarrollan campañas de información y prevención para fomentar límites claros, advertir sobre señales de alarma y reforzar la protección de grupos vulnerables frente a un fenómeno que impacta la salud mental y la economía familiar.

Desde cuándo se conmemora y por qué nació la iniciativa

La jornada nació hace más
La jornada nació hace más de una década como respuesta al auge del juego online y la necesidad de diferenciar ocio controlado de conducta adictiva (Freepik)

La jornada se instauró en 2008 por impulso de la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar. La propuesta respondió a la necesidad de instalar un debate público sobre los efectos del juego excesivo y promover estándares de protección dentro de la industria.

El contexto de su creación estuvo marcado por el crecimiento sostenido de las apuestas en línea. El acceso permanente a plataformas digitales modificó hábitos de consumo y amplió el alcance de la oferta. Este escenario encendió alertas sobre la aparición de conductas problemáticas, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

La fecha del 17 de febrero se fijó como recordatorio anual para reforzar el mensaje preventivo. El objetivo central consiste en promover una práctica recreativa bajo parámetros de control. La iniciativa subraya que el juego puede formar parte del ocio cuando existe moderación, pero advierte que la pérdida de control puede derivar en un trastorno comportamental.

La ludopatía se reconoce como una adicción sin sustancia, caracterizada por la necesidad persistente de apostar pese a consecuencias adversas. El impacto no se limita al ámbito individual. Las dificultades económicas, el deterioro de vínculos y los problemas laborales forman parte del cuadro que suele acompañar al comportamiento compulsivo.

Frente a este panorama, la conmemoración busca visibilizar la diferencia entre entretenimiento y dependencia. También impulsa la adopción de regulaciones que contemplen mecanismos de protección para menores y usuarios en situación de vulnerabilidad.

El impacto de la ludopatía en la vida personal y social

El trastorno por apuestas altera
El trastorno por apuestas altera la estabilidad financiera y la salud mental, con consecuencias que trascienden el ámbito individual. (Freepik)

El juego problemático afecta múltiples dimensiones. Las pérdidas económicas pueden acumularse con rapidez y generar endeudamiento. La presión financiera suele ir acompañada de ansiedad, irritabilidad y conflictos familiares.

La Organización Mundial de la Salud clasifica la adicción al juego como un trastorno de control de impulsos. La persona experimenta una urgencia constante por apostar y dificultad para detener la conducta. En el entorno digital, la disponibilidad continua aumenta el riesgo.

Las apuestas deportivas y los casinos en línea captan a un público cada vez más joven. La inmediatez de las transacciones y la publicidad dirigida favorecen la participación frecuente. Este escenario refuerza la necesidad de educación temprana sobre riesgos y límites.

El Día Internacional del Juego Responsable insiste en la protección de menores. La exposición temprana puede normalizar prácticas que requieren madurez emocional y capacidad de autocontrol. Por esa razón, las campañas enfatizan la importancia de la supervisión adulta y de sistemas de verificación de edad.

Las consecuencias del juego compulsivo trascienden lo económico. El aislamiento social, la pérdida de confianza y los síntomas depresivos suelen acompañar el problema. La fecha busca romper el estigma y alentar a quienes atraviesan dificultades a solicitar ayuda profesional.

Cómo prevenir la adicción al juego y promover hábitos saludables

Establecer límites de tiempo y
Establecer límites de tiempo y dinero, además de evitar apostar bajo presión emocional, resulta clave para mantener control. (Freepik)

La prevención se basa en la información y en el establecimiento de límites claros. Fijar un presupuesto destinado al entretenimiento y respetarlo constituye una medida esencial. También resulta clave definir un tiempo máximo de participación.

Los especialistas recomiendan evitar apostar como respuesta a estados emocionales intensos. El juego no debe convertirse en vía de escape frente al estrés o la frustración. Identificar esa motivación permite frenar conductas de riesgo.

Otra señal de alerta aparece cuando la persona intenta recuperar pérdidas mediante nuevas apuestas. Este patrón, conocido como persecución de pérdidas, agrava la situación financiera y refuerza el ciclo compulsivo.

Las campañas impulsadas cada 17 de febrero promueven herramientas de autoexclusión en plataformas digitales. Estos mecanismos permiten al usuario bloquear su acceso durante un período determinado. La medida funciona como barrera preventiva cuando existen dificultades para ejercer autocontrol.

La comunicación abierta en el entorno familiar también desempeña un papel relevante. Conversar sobre hábitos de juego y compartir preocupaciones reduce el aislamiento. En casos donde ya existe dependencia, la intervención profesional resulta fundamental.

El sector del juego participa en la jornada con acciones de sensibilización. Empresas y organismos públicos difunden mensajes sobre moderación y apoyo. La autorregulación y el cumplimiento de normas vigentes forman parte del compromiso que la fecha impulsa.

El Día Internacional del Juego Responsable se consolidó como un espacio anual de reflexión ante un fenómeno que evolucionó con la tecnología. La combinación de educación, regulación y acompañamiento profesional se presenta como eje de la estrategia preventiva frente a la ludopatía.

