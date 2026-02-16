Amigo de José Jerí pidió examinar polo del presidente hallado por denunciante de violación: “Pudo haber limpiado escena del delito”

Marco Cardoza Hurtado, empresario investigado por violación sexual y amigo del presidente interino José Jerí, solicitó en julio de 2025 ampliar la investigación para incluir diligencias como exámenes biológicos y pruebas específicas a prendas vinculadas al caso

El empresario Marco Cardoza Hurtado, amigo del presidente interino José Jerí y actualmente investigado por violación sexual, presentó en julio de 2025 un escrito ante la Fiscalía Suprema de Familia, entonces liderada por el actual jefe del Ministerio Público, Tomás Gálvez, para solicitar ampliar la investigación preliminar e incluir diversas diligencias.

Entre los pedidos, según el documento difundido este lunes por la periodista Pamela Arroyo, figura la realización de un examen biológico al polo sin mangas de Jerí, una prenda que fue hallada en la habitación donde la denunciante despertó tras el ataque reportado.

Cardoza argumentó que la pericia “(...) es importante porque establecerá que dicha persona estuvo en la escena del delito, específicamente en la habitación donde despertó la agraviada”.

“No se debe descartar la participación del señor José Jerí en el delito de violación sexual (...), dado que esta persona pudo haber limpiado la escena o restos de semen con su prenda de vestir. Con el examen biológico del polo sin mangas se acreditará la participación del señor en el delito de violación sexual (...). De igual modo, se desacreditará su versión sobre los hechos narrados en su declaración a nivel preliminar”, se lee en ese acápite.

Cardoza pidió realizar un examen biológico al polo sin mangas de Jerí, hallado junto a la denunciante, y un examen de tumescencia peneana nocturna al mandatario

El escrito incluyó también la solicitud de un examen de tumescencia peneana nocturna al actual mandatario. Según su versión, “es pertinente porque tiene un problema de salud, por lo que no utilizó su miembro viril para cometer el abuso sexual (...), sino que lo habría hecho con otros objetos”.

Cardoza Hurtado envió el documento cinco meses después de huir del país rumbo a Francia, el 4 de febrero, ante una tardía orden de ubicación y captura. La fuga ocurrió cuando Jerí aún figuraba como imputado. Si no hubiera salido del país, habría podido ofrecer su versión sobre lo sucedido en la reunión social celebrada el 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

La petición de exámenes respalda la denuncia de la mujer que acusó a ambos y que relató haber despertado “aturdida”, desnuda, y haber encontrado “el bividi del (entonces) congresista” a su lado.

Pese a la solicitud, la Fiscalía Suprema de Familia resolvió no formalizar la investigación preparatoria contra el jefe de Estado, quien pasó por pruebas biológicas y de ADN, y afirmó que los resultados respaldan su inocencia.

Cardoza envió el documento cinco meses después de huir a Francia, tras una tardía orden de captura. La denuncia indica que la mujer despertó desnuda y aturdida junto a una prenda del entonces congresista Jerí, en un hecho ocurrido durante una reunión social en diciembre de 2024

“Lo que yo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo hoy, a mí me interesa que ella encuentre la tranquilidad de la forma que ella considere pertinente”, declaró en una entrevista concedida el último domingo a la periodista Milagros Leiva.

Jerí también afirmó que, solo si el Poder Judicial ordenara que su amigo sea traído para responder por el caso, el Ejecutivo “actuará” conforme al procedimiento. “Yo no puedo interferir. Lo que yo sí quiero es que la persona que has mencionado encuentre su tranquilidad. Pero eso depende en este momento, no del presidente”, señaló.

Después de cuatro meses en el cargo, el mandatario enfrenta una posible censura tras la revelación de varios escándalos, entre ellos reuniones clandestinas con empresarios chinos, una de las cuales tuvo lugar con el mandatario encapuchado, y la presunta contratación irregular de varias jóvenes que accedieron a empleos públicos tras reunirse con él en Palacio de Gobierno.