Perú

Brian Rullan explica por qué sus hijos no saben del accidente de Laura Spoya: “Están tranquilos”

El empresario mexicano ha preferido mantener a sus pequeños al margen de la delicada situación, priorizando su tranquilidad mientras la conductora peruana avanza en su recuperación tras un grave accidente automovilístico

Guardar
Tras el impactante accidente de Laura Spoya, Brian Rullan comparte información actualizada sobre su recuperación. En un enlace telefónico, explica cómo están manejando la situación con sus hijos y pide respeto ante las especulaciones sobre lo sucedido. Panamericana / Mesa Caliente

El empresario mexicano Brian Rullan, expareja de Laura Spoya y padre de sus dos hijos, rompió el silencio sobre la delicada situación que atraviesa la conductora tras el grave accidente automovilístico ocurrido en Surco. En medio de la preocupación por la salud de la exMiss Perú, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y está próxima a ser sometida a una intervención quirúrgica por fracturas en la columna vertebral, Rullan explicó cómo enfrentan la situación a nivel familiar y, especialmente, cómo la han manejado con sus hijos menores.

Los hijos de Laura Spoya desconocen el accidente

Rullan fue consultado en entrevista con ‘Mesa Caliente’ sobre el estado emocional de los pequeños tras el accidente de su madre. De manera contundente, reveló que optaron por no informarles lo sucedido, ante el riesgo de generarles ansiedad o angustia innecesaria.

“Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo. No saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado”, explicó el empresario, subrayando la decisión conjunta de proteger el bienestar emocional de los niños en estos momentos de incertidumbre.

El empresario, que radica en Acapulco, viajó de inmediato a Perú al enterarse del accidente para acompañar a Laura y brindar apoyo a la familia. Rullan se mantiene junto a la exreina de belleza durante su hospitalización y monitorea de cerca el desarrollo médico.

Brian Rullan explica que los
Brian Rullan explica que los hijos de Laura Spoya desconocen el accidente para proteger su estabilidad emocional.

Ella está bien, tiene el tema de las vértebras y la van a operar. No es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo en mi opinión sí es complicado. Solamente he hablado con Laura y con Tef”, comentó sobre el proceso quirúrgico que enfrenta la conductora de La Manada.

Al referirse a la decisión de mantener a sus hijos al margen de la situación, Rullan fue enfático en señalar la importancia de evitar que los menores se vean afectados por la gravedad del accidente.

“Uno tiene que estar ahí siempre. Una situación preocupante, porque tienen dos pequeños; al saber que su madre tuvo un accidente, en su cabecita cuántas cosas podrían pasar. No, millones”, comentó Karla Tarazona, manifestando el temor de que los niños imaginen escenarios alarmantes que puedan afectar su tranquilidad.

Pero, según relató Rullan, los pequeños no han sido llevados a la clínica para ver a su madre y continúan con su rutina habitual, bajo la idea de que Laura está trabajando. Para Rullan, la prioridad es mantener la estabilidad emocional de los hijos hasta que la recuperación de Spoya evolucione favorablemente y se pueda evaluar la mejor manera de comunicarles lo sucedido.

Laura Spoya, conductora de ‘La Manada’, sufrió un grave accidente automovilístico en Surco la madrugada del 12 de febrero. Su camioneta perdió el control e impactó contra un muro, quedando destrozada en la parte frontal.

Brian Rullan confirma que mantiene comunicación con Laura Spoya

En cuanto a la comunicación con Laura Spoya, el empresario señaló que mantienen contacto a través de mensajes, pero prefirió reservar los detalles de esas conversaciones para la privacidad de la conductora. “Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privados para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar”, indicó, transmitiendo un mensaje de esperanza y cuidado ante el proceso de recuperación.

Rullan aprovechó para desmentir rumores sobre el estado en que se encontraba Laura al momento del accidente, enfatizando que lo único importante es su salud y bienestar. “Me asusté mucho al ver el video, pero estuve más relajado cuando hablamos. Está nerviosa, pero con ánimos. Esas son especulaciones (el consumo de alcohol), alguien siempre dirá algo malo. Nada de eso me importa, solo que ella está bien”, declaró, dejando de lado las especulaciones mediáticas.

En sus declaraciones, el empresario insistió en que la prioridad absoluta es la recuperación de Laura Spoya y que la familia permanecerá unida y enfocada en su salud. “Lo único que les puedo decir es que, en vez de preocuparnos por qué fue lo que pasó, hay que preocuparnos de que esté bien. Lo único que importa es cuándo se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Es lo único que me importa en este momento”, aseguró.

Por ahora, la familia de Laura Spoya mantiene el hermetismo sobre el accidente en aras del bienestar de los hijos y la tranquilidad de la conductora, mientras los seguidores y amigos de la presentadora esperan noticias positivas sobre su evolución clínica y recuperación.

Temas Relacionados

Laura SpoyaBrian RullanUCIaccidente vehicularperu-entretenimiento

Más Noticias

Bolivia dicta seis meses de prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso sexual contra una menor

El imputado se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía y sostiene que las denuncias responden a motivos personales

Bolivia dicta seis meses de

Salomón Lerner augura el retorno de Hernán Barcos a Alianza Lima y lamenta su ”mal anunciada” partida

El exintegrante del Fondo Blanquiazul se refirió a la salida del ’Pirata’ y las condiciones en las que se dieron. ”El no lo merecía”, sostuvo

Salomón Lerner augura el retorno

¿Por qué el amor nos hace ignorar las red flags? Lo que explica la mente sobre vínculos y límites en San Valentín

Desde la neuropsicología, la especialista Carmen Borasino Alzamora advierte que la culpa, el miedo a perder el vínculo y el amor idealizado dificultan reconocer señales de alerta y establecer límites saludables

¿Por qué el amor nos

San Valentín 2026: Ningún hotel puede retener tu DNI durante tu estadía, según el Minjusdh

Celebrar el Día del Amor y la Amistad en un hotel no implica entregar tu Documento Nacional de Identidad, ya que la normativa peruana protege la privacidad y los datos personales de todos los huéspedes durante su estadía

San Valentín 2026: Ningún hotel

Asegurados gastaron más de S/ 26 mil millones fuera del sistema de salud público

Aunque la mayoría de peruanos cuenta con cobertura del SIS o EsSalud, las fallas en la atención empujan a miles de afiliados a recurrir a servicios privados, un escenario que será debatido en CADE Salud 2026

Asegurados gastaron más de S/
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí es invitado por

José Jerí es invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes en Miami mientras Congreso peruano debate su censura

El emporio de fe y poder de Milagros Jáuregui: un patrimonio bajo la lupa

Censura de José Jerí en debate: Congreso convoca a Pleno Extraordinario para este martes 17 de febrero

Minedu anuncia recortes en Beca 18 con criterios más rigurosos: 10 mil alumnos serán beneficiados este año

Keiko Fujimori en contra del aborto terapéutico en casos de violación: un choque con la realidad de las niñas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Hugo García e Isabella Ladera

Hugo García e Isabella Ladera reciben mensajes de felicitaciones de excompañeros de ‘EEG’ y amigos tras anunciar embarazo

La emotiva reacción de Hugo García al enterarse que será papá por primera vez: “Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’”

Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas

Milena Warthon responde a las críticas por su vestuario en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “No hago las cosas para complacer a nadie”

DEPORTES

Salomón Lerner augura el retorno

Salomón Lerner augura el retorno de Hernán Barcos a Alianza Lima y lamenta su ”mal anunciada” partida

Gino Vegas confirmó el interés de Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys para unirse a la Liga Peruana de Vóley

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y la dupla Calle-Cusi, nominados a los Premios Panamericanos de Judo 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 - Fase 2