Brian Rullan explica por qué sus hijos no saben del accidente de Laura Spoya: “Están tranquilos”

Tras el impactante accidente de Laura Spoya, Brian Rullan comparte información actualizada sobre su recuperación. En un enlace telefónico, explica cómo están manejando la situación con sus hijos y pide respeto ante las especulaciones sobre lo sucedido. Panamericana / Mesa Caliente

El empresario mexicano Brian Rullan, expareja de Laura Spoya y padre de sus dos hijos, rompió el silencio sobre la delicada situación que atraviesa la conductora tras el grave accidente automovilístico ocurrido en Surco. En medio de la preocupación por la salud de la exMiss Perú, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y está próxima a ser sometida a una intervención quirúrgica por fracturas en la columna vertebral, Rullan explicó cómo enfrentan la situación a nivel familiar y, especialmente, cómo la han manejado con sus hijos menores.

Los hijos de Laura Spoya desconocen el accidente

Rullan fue consultado en entrevista con ‘Mesa Caliente’ sobre el estado emocional de los pequeños tras el accidente de su madre. De manera contundente, reveló que optaron por no informarles lo sucedido, ante el riesgo de generarles ansiedad o angustia innecesaria.

“Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo. No saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado”, explicó el empresario, subrayando la decisión conjunta de proteger el bienestar emocional de los niños en estos momentos de incertidumbre.

El empresario, que radica en Acapulco, viajó de inmediato a Perú al enterarse del accidente para acompañar a Laura y brindar apoyo a la familia. Rullan se mantiene junto a la exreina de belleza durante su hospitalización y monitorea de cerca el desarrollo médico.

Brian Rullan explica que los hijos de Laura Spoya desconocen el accidente para proteger su estabilidad emocional.

“Ella está bien, tiene el tema de las vértebras y la van a operar. No es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo en mi opinión sí es complicado. Solamente he hablado con Laura y con Tef”, comentó sobre el proceso quirúrgico que enfrenta la conductora de La Manada.

Al referirse a la decisión de mantener a sus hijos al margen de la situación, Rullan fue enfático en señalar la importancia de evitar que los menores se vean afectados por la gravedad del accidente.

“Uno tiene que estar ahí siempre. Una situación preocupante, porque tienen dos pequeños; al saber que su madre tuvo un accidente, en su cabecita cuántas cosas podrían pasar. No, millones”, comentó Karla Tarazona, manifestando el temor de que los niños imaginen escenarios alarmantes que puedan afectar su tranquilidad.

Pero, según relató Rullan, los pequeños no han sido llevados a la clínica para ver a su madre y continúan con su rutina habitual, bajo la idea de que Laura está trabajando. Para Rullan, la prioridad es mantener la estabilidad emocional de los hijos hasta que la recuperación de Spoya evolucione favorablemente y se pueda evaluar la mejor manera de comunicarles lo sucedido.

Laura Spoya, conductora de ‘La Manada’, sufrió un grave accidente automovilístico en Surco la madrugada del 12 de febrero. Su camioneta perdió el control e impactó contra un muro, quedando destrozada en la parte frontal.

Brian Rullan confirma que mantiene comunicación con Laura Spoya

En cuanto a la comunicación con Laura Spoya, el empresario señaló que mantienen contacto a través de mensajes, pero prefirió reservar los detalles de esas conversaciones para la privacidad de la conductora. “Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privados para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar”, indicó, transmitiendo un mensaje de esperanza y cuidado ante el proceso de recuperación.

Rullan aprovechó para desmentir rumores sobre el estado en que se encontraba Laura al momento del accidente, enfatizando que lo único importante es su salud y bienestar. “Me asusté mucho al ver el video, pero estuve más relajado cuando hablamos. Está nerviosa, pero con ánimos. Esas son especulaciones (el consumo de alcohol), alguien siempre dirá algo malo. Nada de eso me importa, solo que ella está bien”, declaró, dejando de lado las especulaciones mediáticas.

En sus declaraciones, el empresario insistió en que la prioridad absoluta es la recuperación de Laura Spoya y que la familia permanecerá unida y enfocada en su salud. “Lo único que les puedo decir es que, en vez de preocuparnos por qué fue lo que pasó, hay que preocuparnos de que esté bien. Lo único que importa es cuándo se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Es lo único que me importa en este momento”, aseguró.

Por ahora, la familia de Laura Spoya mantiene el hermetismo sobre el accidente en aras del bienestar de los hijos y la tranquilidad de la conductora, mientras los seguidores y amigos de la presentadora esperan noticias positivas sobre su evolución clínica y recuperación.