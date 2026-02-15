Las Cazadoras K-Pop regresan a Lima con su show internacional: fecha, lugar, entradas y más del evento

La banda virtual Las Cazadoras K-Pop anuncia su esperado regreso a Lima para un show internacional, con imágenes de sus integrantes animadas y un escenario vibrante.

Las Cazadoras K-Pop regresan a Lima como parte de su esperado World Tour 2026, ofreciendo un espectáculo que fusiona la potencia musical del K-pop con una puesta en escena de alto impacto visual. La agrupación, reconocida como una de las principales exponentes del género en habla hispana, presenta una propuesta que combina voces y banda en vivo, acrobacias, cambios de vestuario y efectos especiales de última tecnología.

Tras una gira que agotó funciones en varios países de América Latina, la llegada del show a la capital peruana ha despertado gran expectativa entre los fanáticos. El evento busca ofrecer una experiencia inmersiva que celebra la cultura pop coreana y transmite mensajes de superación a través de la música y el baile.

¿Cuándo y a qué hora serán las funciones?

Las Cazadoras K-Pop presentarán su espectáculo en seis funciones únicas. El viernes 20 de febrero habrá una función a las 7:00 p.m. El sábado 21 de febrero se realizarán tres presentaciones, a las 3:00 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. Finalmente, el domingo 22 de febrero el público podrá asistir a las funciones de las 3:00 p.m. y 5:30 p.m. Cada presentación ofrecerá el show completo, con el repertorio más emblemático del K-pop en inglés y español, acompañado por una producción escénica de primer nivel.

El cartel promocional anuncia el regreso de Las Cazadoras K-Pop a Lima para su gira mundial, con funciones del 20 al 22 de febrero en el Teatro Peruano Japonés.

¿Dónde serán las funciones de Cazadoras K-pop?

El espectáculo tendrá lugar en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en el distrito de Jesús María. Este recinto es reconocido por su capacidad para recibir montajes internacionales y por ofrecer una experiencia cómoda y segura para el público. Su ubicación central facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad y garantiza condiciones técnicas óptimas para la realización de shows de gran formato.

Precios de entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket. Los precios van desde S/45 soles hasta S/145 soles, dependiendo de la ubicación en el teatro. El sistema de compra permite seleccionar entre distintas zonas, desde platea hasta sectores preferenciales, adaptándose a diferentes presupuestos.

Una tabla de precios muestra las diferentes zonas y costos de entradas para conciertos KPOP en Lima, incluyendo ofertas especiales para "Cazadoras" a través de San Ticketín.

Las Cazadoras K-Pop invitan a los seguidores del género y a quienes buscan vivir una experiencia distinta a sumarse a este evento, que promete convertir Lima en el epicentro del K-pop en español durante febrero. La producción asegura un espectáculo lleno de energía, tecnología y los principales éxitos del género, consolidando a la agrupación como uno de los referentes en la escena internacional.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Las Cazadoras K-pop: Una vez logueado, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

