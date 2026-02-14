San Valentín ardiente en Lima: Senamhi advierte radiación UV extremadamente alta este 14 de febrero

La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una advertencia puntual para quienes buscan celebrar el Día de San Valentín en las playas de Lima.

Según la entidad, se esperan niveles de radiación ultravioleta (UV) muy altos a extremadamente altos durante el sábado 14 y domingo 15 de febrero, fechas en las que muchas parejas y familias consideran la costa como un destino ideal.

La previsión de Senamhi detalla que en las playas ubicadas en el norte limeño, como Chacra Mar, Ancón y Santa Rosa, el índice UV alcanzará el valor de 10, con temperaturas entre 20 °C y 25 °C (68 °F a 77 °F).

En las playas céntricas, el índice UV llegará a 11, mientras que las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 26 °C (69,8 °F a 78,8 °F). Al sur, desde Pulpos hasta Puerto Viejo, se prevé un índice UV de 10 y temperaturas entre 19 °C y 24 °C (66,2 °F a 75,2 °F). El domingo, la situación permanece similar, con índices UV de 10 y 11 y temperaturas levemente variables.

De acuerdo con la escala del índice de radiación ultravioleta, valores entre 8 y 10 se catalogan como muy altos, y desde 11 en adelante, como extremadamente altos. Este incremento implica un mayor riesgo de afectaciones a la piel y la vista por exposición solar sin protección, según precisó Senamhi.

Las recomendaciones de la entidad incluyen evitar la exposición prolongada al sol, especialmente de 9:00 a. m. a 4:00 p. m, emplear sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y prendas que cubran la piel, junto a la aplicación frecuente de protector solar. Senamhi sugiere mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la situación.

Para este verano se espera que la temperatura alcance picos que podrían superar los 30 grados Celsius, mientras que el índice de radiación UV podría escalar a cifras consideradas como riesgosas para la salud. Fotos: Andina/Composición Infobae

Oleajes anómalos

El atractivo de las playas limeñas para celebrar el 14 de febrero se ve acompañado por otra advertencia oficial. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó sobre la ocurrencia de oleajes anómalos durante el fin de semana de San Valentín.

El fenómeno, que se extiende desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de febrero, afectará principalmente las playas abiertas o semi-abiertas del centro y sur del litoral, según el Aviso Especial N.º 04-26 de la DHN.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, las condiciones marítimas permanecerán dentro de los parámetros normales, permitiendo actividades recreativas habituales.

La DHN explicó que el litoral centro, desde Salaverry hasta Chimbote, mantendrá su estado regular hasta el sur de Chimbote, donde se prevé la llegada de oleaje ligero proveniente del oeste y suroeste desde la madrugada del viernes.

La zona sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, experimentará oleajes anómalos desde la mañana del mismo día. Según la Marina de Guerra, estos eventos pueden elevar la altura de las olas hasta en un 50 % respecto al nivel habitual, aumentando la energía que el océano transfiere a la costa.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones y retirar flotas pequeñas a tierra firme. También sugirió evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos cerca de la orilla durante el periodo de alerta.