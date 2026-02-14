Perú

Hallan dos delfines comunes en avanzado estado de descomposición en playa de Piura: IMARPE analiza las posibles causas

La aparición de dos ejemplares sin vida en la costa de Piura ha generado inquietud en la comunidad científica, que advierte sobre los riesgos de la actividad pesquera para las poblaciones de cetáceos en el litoral peruano

Guardar
Dos ejemplares de delfín común
Dos ejemplares de delfín común de hocico corto fueron hallados muertos en la playa de Colán, Piura, con señales que apuntan a interacción con redes de pesca. Foto: IMARPE

Dos delfines fueron hallados sin vida en la playa de Colán, en la provincia de Paita, Piura, generando preocupación entre especialistas y habitantes de la costa norte peruana. El hallazgo, registrado el 13 de febrero de 2026 por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), pone en evidencia los riesgos a los que se enfrenta la fauna marina en aguas nacionales.

El primer ejemplar, identificado como un delfín común de hocico corto (Delphinus delphis), medía 1,98 metros y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Al examinarlo, los especialistas notaron marcas de redes en la piel, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, así como el corte total de la aleta caudal. Estos signos sugieren una posible interacción con actividades humanas, específicamente con redes de pesca.

El segundo delfín, de 2,4 metros de longitud, fue hallado en una etapa más avanzada de descomposición. Su cuerpo presentaba exposición parcial de estructuras óseas, como las aletas, el hocico y la zona posterior, lo que dificultó la observación de lesiones externas. Ambos casos fueron documentados por el equipo de IMARPE en Paita, reforzando la importancia de monitorear y reportar este tipo de eventos en el litoral peruano.

Delfines varados presentaban signos de interacción con redes de pesca

Los especialistas del IMARPE identificaron en uno de los delfines varados claras señales de interacción con redes de pesca artesanal o industrial. Las impresiones visibles en la piel y el corte completo de la aleta caudal en el ejemplar de menor tamaño orientan la hipótesis hacia actividades antropogénicas como causa principal del deceso.

Una manada de delfines comunes
Una manada de delfines comunes se despliega en un mar calmo y plateado. Especie: Delfín Común (Delphinus delphis) (Foto: Mailén Palma)

El segundo delfín, por encontrarse en estado esquelético avanzado, no permitió identificar lesiones externas atribuibles a causas humanas o naturales. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición en ambos casos evidencia que los cuerpos llevaban varios días en el mar antes de ser arrastrados por la corriente hasta la playa de Colán.

Estos hallazgos refuerzan la preocupación de los expertos por el impacto de la pesca incidental en cetáceos costeros y la necesidad de implementar mejores prácticas para reducir la mortalidad no intencionada de estas especies. La importancia de distinguir entre causas naturales y actividades humanas resulta fundamental para orientar políticas de conservación y manejo en la región.

Expertos recomiendan no manipular animales marinos varados

El IMARPE hace un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse o manipular animales marinos que aparezcan varados en la costa. El contacto directo con estos ejemplares puede representar riesgos sanitarios para las personas, además de interferir con las investigaciones científicas que buscan determinar las causas de mortalidad y preservar la salud de los ecosistemas marinos.

El protocolo sugerido por el instituto incluye mantener una distancia prudente, no tocar ni mover los cuerpos y permitir la intervención de especialistas capacitados.

Imarpe realizó una evaluación científica
Imarpe realizó una evaluación científica y determinó que la biomasa del pulpo se ha recuperado en Piura y Lambayeque, por lo que ya no existiría sustento técnico para la continuidad de la veda. (Andina)

En caso de observar varamientos de delfines, ballenas o marsopas, se solicita reportar el evento de inmediato al número de WhatsApp 975 345 546, acompañando la notificación con fotografías, videos y la ubicación exacta del hallazgo. Estas acciones permiten a los expertos recopilar información esencial para el monitoreo de la fauna y tomar medidas oportunas ante amenazas emergentes.

El delfín común de hocico corto en el mar peruano

El delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) es una de las especies de cetáceos más emblemáticas del litoral peruano. Su presencia está asociada a las aguas frías y productivas del Océano Pacífico oriental, especialmente bajo la influencia de la Corriente de Humboldt, que genera un entorno rico en alimento.

Especie: Delfín Común (Delphinus delphis)
Especie: Delfín Común (Delphinus delphis) (Foto: Mailén Palma)

Estos delfines suelen desplazarse en grupos numerosos, a veces con más de cien individuos, mostrando comportamientos activos como saltos y desplazamientos rápidos cerca de la superficie. Su dieta se basa en peces pelágicos pequeños, como la anchoveta y la sardina, además de calamares, lo que los posiciona como depredadores clave y reguladores de las cadenas tróficas marinas en Perú.

Aunque la especie es catalogada como de “preocupación menor” a escala global, en el contexto peruano enfrenta amenazas como la captura incidental por pesca, la contaminación y el tráfico marítimo. Esto convierte al Delphinus delphis en un importante bioindicador de la salud del ecosistema marino y subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección y manejo de la biodiversidad en la región costera.

Temas Relacionados

IMARPEColánPiuraOcéano PacíficoPesca IncidentalFauna Marinadelfínperu-noticias

Más Noticias

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El atacante nacional de 28 años capitalizó una transición rápida del equipo de Paulo Autuori. ‘Luiki’ ha acabado con una larga seguía goleadora de 15 meses

Golazo de Luis Iberico tras

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero brasileño jamás bajó los brazos. Luchó como el que más para quedarse con una pelota que embocó al arco tras una genialidad dentro del área

Golazo de Felipe Vizeu con

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Paulo Autuori consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse ante el conjunto norteño que, jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo. Ahora deben pensar en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Juan Pablo

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

El modelo sorprendió a sus seguidores con un salto en paracaídas en México y un letrero especial para anunciar que será papá junto a Isabella Ladera.

Hugo García y el tierno

Elecciones Generales 2026: este es el nuevo horario de votación para los comicios del 12 de abril

La ONPE precisó que los electores deberán presentar su DNI vigente para poder sufragar en los locales asignados

Elecciones Generales 2026: este es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Hugo García y el tierno

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

Zelma Gálvez recuerda el despectivo apodo que le daba la actriz Tatiana Astengo: “Cree que le ha ganado a alguien”

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

Golazo de Luis Iberico tras letal contraataque en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026