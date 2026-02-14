Hallan dos delfines comunes en avanzado estado de descomposición en playa de Piura: IMARPE analiza las posibles causas

Dos ejemplares de delfín común de hocico corto fueron hallados muertos en la playa de Colán, Piura, con señales que apuntan a interacción con redes de pesca. Foto: IMARPE

Dos delfines fueron hallados sin vida en la playa de Colán, en la provincia de Paita, Piura, generando preocupación entre especialistas y habitantes de la costa norte peruana. El hallazgo, registrado el 13 de febrero de 2026 por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), pone en evidencia los riesgos a los que se enfrenta la fauna marina en aguas nacionales.

El primer ejemplar, identificado como un delfín común de hocico corto (Delphinus delphis), medía 1,98 metros y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Al examinarlo, los especialistas notaron marcas de redes en la piel, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, así como el corte total de la aleta caudal. Estos signos sugieren una posible interacción con actividades humanas, específicamente con redes de pesca.

El segundo delfín, de 2,4 metros de longitud, fue hallado en una etapa más avanzada de descomposición. Su cuerpo presentaba exposición parcial de estructuras óseas, como las aletas, el hocico y la zona posterior, lo que dificultó la observación de lesiones externas. Ambos casos fueron documentados por el equipo de IMARPE en Paita, reforzando la importancia de monitorear y reportar este tipo de eventos en el litoral peruano.

Delfines varados presentaban signos de interacción con redes de pesca

Los especialistas del IMARPE identificaron en uno de los delfines varados claras señales de interacción con redes de pesca artesanal o industrial. Las impresiones visibles en la piel y el corte completo de la aleta caudal en el ejemplar de menor tamaño orientan la hipótesis hacia actividades antropogénicas como causa principal del deceso.

Una manada de delfines comunes se despliega en un mar calmo y plateado. Especie: Delfín Común (Delphinus delphis) (Foto: Mailén Palma)

El segundo delfín, por encontrarse en estado esquelético avanzado, no permitió identificar lesiones externas atribuibles a causas humanas o naturales. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición en ambos casos evidencia que los cuerpos llevaban varios días en el mar antes de ser arrastrados por la corriente hasta la playa de Colán.

Estos hallazgos refuerzan la preocupación de los expertos por el impacto de la pesca incidental en cetáceos costeros y la necesidad de implementar mejores prácticas para reducir la mortalidad no intencionada de estas especies. La importancia de distinguir entre causas naturales y actividades humanas resulta fundamental para orientar políticas de conservación y manejo en la región.

Expertos recomiendan no manipular animales marinos varados

El IMARPE hace un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse o manipular animales marinos que aparezcan varados en la costa. El contacto directo con estos ejemplares puede representar riesgos sanitarios para las personas, además de interferir con las investigaciones científicas que buscan determinar las causas de mortalidad y preservar la salud de los ecosistemas marinos.

El protocolo sugerido por el instituto incluye mantener una distancia prudente, no tocar ni mover los cuerpos y permitir la intervención de especialistas capacitados.

En caso de observar varamientos de delfines, ballenas o marsopas, se solicita reportar el evento de inmediato al número de WhatsApp 975 345 546, acompañando la notificación con fotografías, videos y la ubicación exacta del hallazgo. Estas acciones permiten a los expertos recopilar información esencial para el monitoreo de la fauna y tomar medidas oportunas ante amenazas emergentes.

El delfín común de hocico corto en el mar peruano

El delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) es una de las especies de cetáceos más emblemáticas del litoral peruano. Su presencia está asociada a las aguas frías y productivas del Océano Pacífico oriental, especialmente bajo la influencia de la Corriente de Humboldt, que genera un entorno rico en alimento.

Especie: Delfín Común (Delphinus delphis) (Foto: Mailén Palma)

Estos delfines suelen desplazarse en grupos numerosos, a veces con más de cien individuos, mostrando comportamientos activos como saltos y desplazamientos rápidos cerca de la superficie. Su dieta se basa en peces pelágicos pequeños, como la anchoveta y la sardina, además de calamares, lo que los posiciona como depredadores clave y reguladores de las cadenas tróficas marinas en Perú.

Aunque la especie es catalogada como de “preocupación menor” a escala global, en el contexto peruano enfrenta amenazas como la captura incidental por pesca, la contaminación y el tráfico marítimo. Esto convierte al Delphinus delphis en un importante bioindicador de la salud del ecosistema marino y subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección y manejo de la biodiversidad en la región costera.