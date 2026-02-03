Hallan tortuga laúd, especie en peligro de extinción, muerta en playa Los Palos, en Tacna: IMARPE investiga las causas del varamiento

El cuerpo de una tortuga laúd juvenil fue encontrado en la playa Los Palos y reportado por vecinos del distrito.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la playa Los Palos, en el distrito de La Yarada–Los Palos, región Tacna. En la orilla fue encontrado el cuerpo sin vida de una tortuga marina de grandes dimensiones, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades locales y de especialistas en fauna marina. El ejemplar correspondía a una tortuga laúd juvenil, una especie catalogada en peligro de extinción.

El hecho fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia del animal varado. La Municipalidad Distrital de La Yarada–Los Palos difundió la información mediante sus redes sociales, donde confirmó la atención inmediata del caso y el inicio de las coordinaciones técnicas necesarias. “Actuamos de inmediato ante el hallazgo de una tortuga marina en playa Los Palos”, señaló la comuna en su pronunciamiento oficial.

La aparición de esta especie en el litoral sur del país resulta poco frecuente. Los registros disponibles indican que la presencia de la tortuga laúd en el Perú suele concentrarse en zonas del norte, lo que convierte este hallazgo en un evento poco común para Tacna. Por ello, el caso generó interés tanto en autoridades locales como en instituciones científicas.

El Instituto del Mar del Perú activó sus protocolos para este tipo de eventos, con el objetivo de recabar información que permita identificar las posibles causas del varamiento y aportar datos a los estudios de conservación de la especie.

Respuesta inmediata y acciones en la zona

Tras el aviso, personal de Seguridad Ciudadana del distrito se desplazó hasta la playa Los Palos para resguardar el área. La municipalidad informó que el animal permaneció bajo custodia mientras se esperaba la llegada de los especialistas. Según el comunicado oficial, el procedimiento se realizó “bajo el resguardo del equipo de Seguridad Ciudadana”.

La intervención incluyó la delimitación del espacio donde se encontraba el cuerpo, con el fin de evitar la manipulación indebida y garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Estas acciones permitieron que el trabajo técnico posterior se desarrollara sin interferencias.

La municipalidad indicó que el muestreo fue realizado por personal del IMARPE, entidad encargada del análisis científico en este tipo de casos. “Se realizó el muestreo correspondiente a cargo del Instituto del Mar del Perú, siguiendo los protocolos establecidos”, precisó la comuna.

Características del ejemplar hallado

IMARPE realizó el muestreo y registro técnico para identificar las causas del varamiento.

El animal correspondía a la especie Dermochelys coriacea, conocida como tortuga laúd. A pesar de su tamaño, los especialistas determinaron que se trataba de un ejemplar juvenil. De acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad, la tortuga medía “aproximadamente 1.73 metros de largo, 79 centímetros de ancho y un peso estimado de 200 kilogramos”.

El alcalde distrital, Samuel Cueva, confirmó estas dimensiones y señaló que los datos recopilados serán evaluados por especialistas para su inclusión en estudios científicos. La autoridad local destacó la importancia del registro debido a la escasa presencia de esta especie en el litoral tacneño.

El tamaño del ejemplar llamó la atención de pobladores y pescadores, quienes recordaron casos aislados ocurridos en años anteriores en playas cercanas. Sin embargo, no existen registros recientes con características similares en esta zona específica del país.

El IMARPE inició el registro de las características morfológicas del animal y la toma de muestras biológicas. Estas acciones permitirán establecer las condiciones en las que se encontraba el ejemplar al momento del hallazgo. El objetivo principal es determinar la causa del varamiento.

De manera preliminar, se evalúa la posible ingestión de plásticos como uno de los factores asociados a la muerte del animal. Esta hipótesis forma parte de los análisis que realiza la institución, debido a la presencia de residuos sólidos en el mar y su impacto en especies marinas de gran tamaño.

La municipalidad señaló que la información obtenida “contribuirá a los estudios de conservación de esta especie”. Los resultados del análisis serán incorporados a los registros nacionales sobre fauna marina.

Procedimientos posteriores y manejo del ejemplar

Se trata de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), catalogada en peligro de extinción y poco frecuente en el sur del Perú.

Concluidos los muestreos, los lineamientos de bioseguridad establecen que el cuerpo del animal debe ser enterrado. No obstante, desde la municipalidad y la comunidad local surgió el interés por conservar el caparazón del ejemplar.

La propuesta plantea utilizarlo con fines educativos o como elemento informativo sobre la presencia de especies marinas en peligro de extinción en el litoral de La Yarada–Los Palos. La iniciativa busca generar conciencia sobre la protección del ecosistema marino y dejar constancia del hallazgo ocurrido en la playa.

Las autoridades indicaron que cualquier decisión sobre el destino final del ejemplar se adoptará en coordinación con las entidades competentes y conforme a la normativa vigente.