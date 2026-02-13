Brian Rullan llegó a la clínica a visitar a Laura Spoya tras el accidente que sufrió y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas. Amor y Fuego.

El grave accidente automovilístico que sufrió Laura Spoya la madrugada del 12 de febrero sigue generando repercusiones y nuevas revelaciones.

En las últimas horas, Brian Rullan, todavía esposo de la conductora, llegó a la clínica San Pablo en La Molina para visitarla y, ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, compartió detalles inéditos sobre el estado del vehículo que manejaba la exMiss Perú, apuntando a posibles fallas mecánicas como uno de los factores en el siniestro.

Brian Rullan visita a Laura Spoya: “Salió bien en la operación”

A su llegada a la clínica, Brian Rullan fue abordado por reporteros que buscaban conocer de primera mano el estado de salud de la presentadora.

“La operaron de sus vértebras, salió bien, todo está bien, está en recuperación ahora mismo”, explicó, mostrando tranquilidad pero también consciente del difícil proceso que enfrenta Laura.

Consultado sobre el ánimo de Spoya tras la intervención, Rullan añadió: “Ella ha estado bien preocupada, obviamente, por su salud, pero todo bien. Ahora viene lo más difícil, que es la recuperación. Hay que dejar que se acomode bien para evitar complicaciones”.

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas. Captura : 'Amor y Fuego'.

Brian revela posibles fallas mecánicas en la camioneta de Laura Spoya

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Brian Rullan reveló que días antes del accidente, notó que la camioneta presentaba problemas.

“Cuando fui a San Bartolo en el coche hace como una semana, yo le dije que el coche no estaba bien. Le dije y me dijo: ‘Oye, sí, me di cuenta de algo’. Y luego se prendió un foquito, le dije: ‘El coche está mal. Sabes que me doy cuenta cuando el coche está mal’. Y de repente pasó todo esto”, relató.

Aunque Rullan no pudo confirmar si la falla fue determinante en el accidente, recalcó que Laura es una persona responsable al volante y que, afortunadamente, “no hay terceros dañados y que está a salvo”.

Brian Rullan revela que Laura Spoya fue operada con éxito y que camioneta presentaba fallas mecánicas. Captura : 'Amor y Fuego'.

Un accidente que conmocionó a la opinión pública

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. en la avenida El Polo, Surco, cuando la camioneta que conducía Laura Spoya impactó violentamente contra un muro. La magnitud del choque dejó el vehículo completamente destruido, y la activación inmediata de las bolsas de aire fue clave para salvarle la vida.

Testigos y cámaras de seguridad confirmaron que el auto cruzó al carril contrario antes de colisionar.

La presentadora fue evacuada por bomberos y paramédicos, utilizando un collarín ortopédico y siguiendo estrictos protocolos ante el riesgo de lesiones vertebrales. En la clínica, los médicos diagnosticaron fracturas en dos vértebras, lo que motivó una intervención quirúrgica urgente.

Especulaciones y aclaraciones sobre las causas del accidente

En medio de la preocupación por la salud de Spoya, las redes sociales y algunos medios especularon sobre la posibilidad de que el accidente estuviera relacionado con el consumo de alcohol, dado que horas antes Laura había sido vista en una reunión social junto a Mario Irivarren y otros amigos.

Sin embargo, el informe de la comisaría de Monterrico y declaraciones oficiales confirmaron que el dosaje etílico arrojó un nivel de 0.20, cifra por debajo del límite legal, descartando cualquier influencia del alcohol en el siniestro.

De acuerdo a la propia Spoya y al análisis pericial, la fatiga y el posible mal estado mecánico del vehículo se perfilan como las causas más probables. La camioneta, además, no era de su propiedad y había sido cedida temporalmente como parte de un acuerdo de embajadora de marca.

El programa Q Bochinche de QTV, tuvo información de parte de la policía, donde aclaran que la conductora no será investigada por estado de ebriedad | YouTube / QBochinche

Pronóstico y etapas de la recuperación

Aunque la operación fue exitosa, los médicos advierten que el proceso de recuperación será largo y exigente. Al respecto Brian Rullan comentó que la recuperación de Laura será un proceso largo.

“Es como cuando agarras un vaso y lo pegas con cola loca, y si no dejas que se seque, siempre se te va a romper. Tienes que dejar que ella se acomode bien”, ilustróRullan en relación a los cuidados postoperatorios.

Por ahora, Laura Spoya permanece bajo observación en la clínica, con pronóstico reservado pero estable, y rodeada por el cariño de familiares, amigos y seguidores que aguardan su pronta recuperación.

Laura Spoya: se conocieron más detalles relacionados con su accidente automovilístico, señalándose que conducía en pijama y se dirigía a La Molina.