Artistas y creadores digitales se rinden ante la Virgen de la Candelaria: la fiesta de Puno reunió a Emilia Drago, Mayella Lloclla, Milena Warthon y más figuras

Artistas y creadores digitales como Emilia Drago, Mayella Lloclla y Milena Warthon se sumaron a la vibrante celebración de la Virgen de la Candelaria en Puno, mostrando su devoción y alegría.

La Festividad de la Virgen de la Candelariaen Puno se ha convertido en un imán para artistas, actores e influencers que, guiados por la fe y la pasión por las tradiciones peruanas, han decidido sumarse a una de las danzas y procesiones más emblemáticas del país. Este 2026, nombres como Emilia Drago, Mayella Lloclla, Milena Warthon, Paulina Bazán y otros rostros reconocidos, compartieron en sus redes sociales detalles de una experiencia profundamente emotiva y transformadora, donde la devoción y la cultura se fusionan en una celebración declarada Patrimonio de la Humanidad.

Emilia Drago: tradición y familia en la Candelaria

La actriz Emilia Drago reafirmó su vínculo con la festividad participando por tercer año consecutivo como integrante del grupo de caporales San Juan Bautista. Drago compartió imágenes y reflexiones en las que destacó el valor de vivir la fiesta desde dentro, acompañando la procesión y sumergiéndose en las costumbres que rodean a la Virgen.

“He tenido la fortuna de estar presente en la primera parte de esta festividad, acompañar la procesión de la Virgen y vivir de cerca las costumbres que envuelven un momento tan lleno de fe y tradición”, expresó en una de sus publicaciones. La experiencia de este año fue aún más especial para la actriz, ya que estuvo acompañada por sus dos hijas, fruto de su relación con el actor y director Diego Lombardi.

Emilia Drago transmite a sus hijas el amor por la cultura peruana al participar en danzas y procesiones de la Candelaria por segundo año consecutivo.

En videos y fotografías se la vio emocionada junto a las pequeñas en la iglesia y durante la danza, transmitiéndoles el amor por las raíces y el orgullo nacional. “Tener a mis hijas este año conmigo, bailando en la Candelaria, ha sido una experiencia maravillosa. No tengo palabras para describir todo lo que sentí cuando fui con ellas a la iglesia, les enseñé a la Mamita Candelaria y luego pude bailar juntas. Disfrutar y enseñarles el amor por nuestro país, por nuestras raíces… es un regalo que me llevo para siempre”, compartió Drago.

Mayella Lloclla, Josepth Ovalle y el poder sanador de la danza

La actriz Mayella Lloclla también ha hecho de la Candelaria un ritual de vida. Desde inicios de enero, anunció su participación como parte de los caporales de la agrupación Mi Viejo San Juan, mostrando en sus redes la exigente preparación y los ensayos previos realizados en Lima antes de viajar a Puno.

Este es su segundo año danzando y, en esta ocasión, tuvo el honor de ser madrina de una amiga en el “bautizo caporal”, un rito de iniciación dentro del grupo. Lloclla compartió momentos de profunda emoción, como su salto al Lago Titicaca, lugar que años atrás recibió su duelo tras la partida de su padre y que hoy la acoge en un reencuentro marcado por la paz y el agradecimiento.

“Hace unos años, estas aguas sagradas recibieron mis lágrimas y el grito de amor para mi papá que acababa de partir. Hoy, vuelvo al Titicaca para abrazar ese mismo recuerdo, pero desde la paz y la alegría. Gracias Puno por ayudarme a transformar el dolor en vida”, relató la actriz.

Durante la Parada de Veneración a la Virgen, Mayella bailó kilómetros sin dejarse vencer por el cansancio. “No importó los pies adoloridos y el cansancio, algo tiene Puno que te saca fuerza de donde no la tienes. Mi corazón y mis pasos se quedaron en Puno”, agradeció al concluir su participación.

La reconocida actriz Mayella Lloclla participa con entusiasmo en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, luciendo trajes tradicionales y compartiendo la alegría de la celebración en Puno.

El influencer Josepth Ovalle, creador de contenido que difunde nuestras danzas peruanas, también se unió a la misma agrupación y vivió la festividad desde la perspectiva de las promesas y la historia andina. “Las danzas autóctonas abren la Festividad de la Virgen de la Candelaria. No buscan aplausos ni trofeos. Son bailadas por comunidades, por promesa y por tradición, y representan siglos de historia andina”, contó, mostrando alguna de las tradiciones de la festividad.

Ovalle se mostró agradecido por la oportunidad y la magia de Puno, compartiendo fotos y videos de lo que fue su experiencia en la festividad, durante este 2026: “Gracias por dejarme brillar tanto con este traje hermoso. Gracias por permitirme conocer a la Virgen de la Candelaria”.

Josepth Ovalle irradia alegría mientras participa en la colorida danza de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, vistiendo un traje tradicional brillante.

Paulina Bazán, Miguel Dávalos y la emoción de pertenecer

Entre los jóvenes actores que se sumaron a la celebración destaca Paulina Bazán, recordada por su paso en producciones como Papá en apuros y Pituca sin lucas. Desde Puno, compartió la alegría de vivir su “segunda Candelaria” como parte de la agrupación San Juan Bautista, mostrando sus trajes y la emoción de cumplir una promesa a la “mamita Cande”.

“Cada vez más cerca de cumplirle la promesa a la mamita Cande. Este es mi segundo año pero el corazón lo tengo a 10.000 x hora. A bailar rico con Caporales San Juan Lima y todas las increíbles agrupaciones que son parte de esta fiesta linda”, comentó Bazán, quien aspira a participar al menos tres años consecutivos en la festividad.

Paulina Bazán se prepara para bailar en la vibrante festividad de la Virgen de la Candelaria, luciendo elementos de su colorido traje tradicional.

Por su parte, el actor Miguel Dávalos, conocido por su papel de ‘El Gato’ en Maricuchay por su presencia en otras producciones nacionales, se integró a la agrupación San Carlos. “Lo que se vive en La Candelaria es de un nivel insuperable. Gracias a Caporales San Carlos por invitarme a ser parte de esta festividad, una experiencia única en honor a la Virgen de la Candelaria, Patrimonio de la Humanidad. Puno vibra alto”, expresó, compartiendo una galería de imágenes y el impacto emocional de participar en una celebración tan significativa.

Miguel Dávalos resalta la experiencia única de pertenecer a Caporales San Carlos en la celebración de la Virgen de la Candelaria, Patrimonio de la Humanidad.

Milena Warthon y la defensa de la diversidad en la fiesta

La cantante de pop andino Milena Warthon también fue parte de la Candelaria, aunque su participación estuvo marcada por la polémica en torno a su vestuario. Algunos criticaron la longitud de su pollera, mientras otros salieron en su defensa, argumentando que las prendas tradicionales varían según la complexión y la talla de cada bailarina.

Warthon respondió con firmeza: “Eso no me hace ser vulgar, los vulgares son los que sexualizan absolutamente todo y siempre ponen el ojo en cosas que no deberían tener importancia. Si a alguien no le gusta mi traje, el siguiente año vienen a bailar y se ponen el suyo como les guste”.

El vestuario de Milena Warthon genera debate sobre tradición y modernidad en la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Fotos: Manu Villanueva)

La artista explicó que el incidente fue consecuencia de un error en la talla del corset y defendió su derecho a vivir la tradición sin ser juzgada por su físico. “¿Cuántas niñas y mujeres más tendrán que sentirse juzgadas por sus cuerpos? Esto no es una competencia. Yo no hago las cosas para complacer a nadie”, comentó en un video que publicó en su TikTok, como respuesta a las críticas.

Milena Warthon aclara que el desacuerdo logístico en su vestuario se debió a una confusión con la talla del traje. La artista denuncia que las críticas reflejan los prejuicios y estereotipos que enfrentan las mujeres en espacios públicos. TikTok Milena Warthon

Pese a la controversia, Milena se mostró agradecida y feliz: “Bailamos más de tres horas por las calles de Puno, entregando todo el corazón y con muchas ganas de seguir soñando, que la Mamita Candelaria bendiga mi camino, el de mi familia y el de todos ustedes”.

La edición 2026 de la Festividad de la Virgen de la Candelaria se ha consolidado como un espacio de encuentro, fe, arte y diversidad, donde figuras mediáticas, comunidades y visitantes se entrelazan para rendir homenaje a la patrona de Puno. Más allá de las luces y las cámaras, queda la emoción compartida, el aprendizaje intergeneracional y el orgullo de honrar una de las tradiciones más emblemáticas del Perú.