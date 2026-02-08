Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026: cronograma, horarios, impacto económico y todos los detalles

Celebra la fiesta de la Candelaria en Lima. (Foto: El Peruano)

La Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 moviliza a Puno con un despliegue de danzas, rituales ancestrales y una proyección económica sin precedentes, consolidando esta celebración como uno de los principales motores culturales y turísticos del Perú.

Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la festividad atrae a miles de danzantes, músicos y visitantes nacionales e internacionales.

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), órgano clave en la organización, presentó el cronograma oficial para 2026, validado en asamblea general. El calendario abarca concursos, rituales religiosos y eventos artísticos que evidencian la riqueza cultural del pueblo puneño.

Cada 2 de febrero, Puno se transforma en escenario de fe y cultura con la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Andina)

Las actividades iniciaron el viernes 16 de enero con la presentación oficial de la festividad en la ciudad de Puno. El pasado domingo 18, la FRFCP celebró su 61° aniversario institucional con un desfile.

La programación continuó el viernes 23 con la elección y coronación de la Reina del Folklore 2026, en las categorías de danzas originarias y de luces. El sábado 24 se desarrolló una celebración eucarística junto al brindis conmemorativo por el aniversario institucional de la federación. El lunes 26 estuvo prevista la Asamblea General Ordinaria, mientras que el sábado 31 se abrió el LIX Concurso de Danzas en Trajes Originarios, uno de los momentos más esperados por las agrupaciones y el público.

El calendario incluye también encuentros musicales de sikuris y otros rituales que refuerzan la identidad y la devoción local.

Virgen de la Candelaria 2026: más de S/ 320 mil y refuerzos policiales para una festividad segura

Impacto económico

El impacto de la Candelaria en la economía regional adquiere una dimensión relevante este año. De acuerdo con declaraciones a RPP Noticias de Vidalio Cari, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Puno, la festividad generará un movimiento económico de 566 millones de soles en la región durante el ciclo completo de actividades.

Cari explicó que este cálculo se obtuvo a partir de estudios basados en fuentes primarias y secundarias, considerando un periodo de aproximadamente 41 días.

La festividad prevé la llegada de 130 000 turistas, entre nacionales y extranjeros, así como la participación de cerca de 120 000 danzarines y más de 670 bandas de músicos, que reúnen a unos 78 000 integrantes.

Los gastos individuales de los danzantes se sitúan en torno a 1 370 soles por persona, aunque los costos varían según el tipo de vestimenta. Quienes visten trajes de luces pueden invertir entre 1 500 y 5 000 soles, mientras que los trajes autóctonos oscilan entre 800 y 2 000 soles, dependiendo de la danza.

(Andina)

La festividad no se limita a febrero, sino que se extiende a lo largo del año, abarcando ceremonias y clausuras que continúan hasta 2027, ampliando así el efecto económico y cultural del evento.

Transmisión y puntos clave

La cobertura mediática también forma parte esencial del evento. TV Perú anunció que el programa Más conectados transmite los principales momentos de la celebración desde escenarios emblemáticos como el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y la avenida Bolívar.

El despliegue técnico involucra a más de 40 personas, con el objetivo de que la audiencia nacional e internacional pueda experimentar la festividad como si estuviese en Puno.

El equipo de TV Perú ofrece transmisiones desde las 10 de la mañana con enlaces continuos y señal extendida, incluyendo canales digitales para quienes se encuentren fuera del país. Las transmisiones mostrarán la intensidad de las danzas, la preparación de las comparsas y el ambiente en la ciudad durante los días centrales y las grandes paradas de trajes de luces y originarios.

Municipalidad de Lima prepara pasacalle por la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Foto; MML

Fe, tradición y turismo

La Festividad de la Virgen de la Candelaria es reconocida por la mezcla de fe religiosa y expresiones culturales. Personajes como el kusillo, figura tradicional que actúa como nexo entre lo sagrado y lo popular, destacan entre los participantes. El esfuerzo físico y la devoción de los bailarines constituye uno de los aspectos más llamativos y valorados de la celebración.

El flujo de visitantes revitaliza la economía local, impulsando hoteles, restaurantes y comercios, además de abrir rutas hacia circuitos turísticos menos conocidos de Puno y sus alrededores. TV Perú y La República coinciden en que la ciudad ofrece mucho más que el lago Titicaca, invitando a descubrir su diversidad cultural, paisajes y comunidades.

La Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, con su cronograma oficial, su alcance económico y su proyección cultural, se reafirma como uno de los eventos más destacados del calendario peruano, congregando a miles de personas en torno a la devoción y la identidad puneña.