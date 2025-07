Miguel Dávalos responde sobre el encasillamiento de ser villano y el impacto que dejó en su carrera la película ‘Chabuca’

Miguel Dávalos reflexiona sobre el encasillamiento de los papeles de villano que usualmente tiene en las ficciones en Del Barrio Producciones. Infobae Perú. Pilar Cuya

Miguel Dávalos, actor peruano que actualmente interpreta a 'Toro’ en la novela ‘Eres mi sangre’ emitida por América TV, conversó con Infobae Perú sobre el encasillamiento de los papeles de villano, su experiencia como la pareja de Ernesto Pimentel en la película ‘Chabuca’, y de qué manera impactó este personaje en su carrera.

Además, la posibilidad de participar en un biopic de Alex Brocca y su posición frente a la Ley del artista y las críticas surgidas tras la reciente marcha de actores en defensa de sus derechos.

Miguel Dávalos nació en el norte del Perú. Creció en Barranca y Pativilca, donde vivió durante 17 años. Más adelante, se mudó dos años a Santiago de Chile. En 2014 se radicó en Lima, ciudad que adoptó como su centro de trabajo actoral.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera sólida en televisión, cine y teatro, conocido principalmente por interpretar personajes complejos, comúnmente dentro del universo del villano.

Miguel Dávalos responde sobre el encasillamiento de villano y el impacto que dejó en su carrera la película ‘Chabuca’. IG

Miguel, vuelves a interpretar al malo en ‘Eres mi sangre’. ¿Cómo ha sido construir este nuevo personaje?

Los procesos de desarrollo de personaje en telenovela varían mucho respecto al teatro o al cine. En televisión los guiones llegan durante el rodaje y se adaptan según la respuesta del público, lo que exige flexibilidad y observación constante.

En este caso, mi personaje es alguien proveniente de un entorno marginal, un sicario que ha crecido y vivido solo. Toda esa información me permite construir detalles únicos para que el personaje se vea real y creíble.

- ¿Sientes que te han encasillado en papeles de villano o de personajes marginales?

No creo que me hayan encasillado. Las producciones en las que he participado suelen estar ambientadas en barrios populares y eso naturalmente influye en los roles.

La clave como actor es buscar matices y salir de lo esperado, aportar algo diferente en cada interpretación. Mi personaje en “Maricucha” era muy distinto al de “Toro”, y así trato de que cada papel tenga su propia personalidad.

Miguel Dávalos y su papel de 'Toro' en 'Eres mi Sangre'. IG

- ¿De qué manera te preparas para estos roles vinculados al “barrio” o a personajes con historias difíciles?

Trabajo mucho desde la observación y la investigación. Veo documentales, analizo reportajes e investigo sobre el entorno de mi personaje. Además, cuido mi preparación física porque el cuerpo es una herramienta que ayuda a proyectar la energía adecuada. También considero fundamental la respiración, porque permite canalizar y controlar las emociones en escena.

- ¿Tus experiencias personales influyen en tu actuación? ¿Te consideras una persona de barrio?

Claro, haber crecido en Pativilca y Barranca me permitió conocer de cerca realidades diversas. Eso me ayuda a entender mejor a los personajes y a interpretarlos desde una perspectiva auténtica.

Miguel Dávalos . IG

El impacto que le dejo la película ‘Chabuca’

- El año pasado personificaste a la pareja de Ernesto Pimentel en ‘Chabuca’. ¿Crees que ese papel sumó o restó a tu carrera?

Sumó mucho. Considero que todas las oportunidades como actor me enriquecen. Sentí que la historia y el equipo detrás del proyecto tenían un gran peso. Interpretar a un personaje basado en la vida real siempre es un reto que afronté con mucha responsabilidad.

- La película generó controversia porque se consideró que tu personaje era excesivamente antagonista y el de Ernesto tenía todas las cualidades positivas. ¿Cómo tomaste esas críticas?

Respondo con respeto a todas las opiniones. Existen espectadores que felicitan mi trabajo y otros que lo cuestionan, pero ambas reacciones son válidas y enriquecedoras. Si una producción genera debate, significa que está viva y que despierta el interés del público.

Miguel Dávalos y Sergio Armasgo la película ‘Chabuca’. IG

- ¿Estabas al tanto de la historia de Alex Brocca y todo lo que rodeó su relación con Ernesto Pimentel?

No, cuando sucedieron los hechos yo era muy chico. Recién al empezar a trabajar en la película comencé a investigar, aunque encontré poca información en internet. Trabajé sobre lo propuesto en el guion y en diálogo con el equipo de dirección y arte.

- Si te ofrecieran interpretar a Alex Brocca en una biopic, ¿aceptarías?

Sí, no me cierro a esa posibilidad. El requisito sería contar con un guion sólido y un equipo profesional detrás que trate la historia con el respeto y la profundidad necesarios para un personaje así.

"Chabuca" llegará a las salas de cine en el 2024. Tondero

- ¿Cuál es tu presente respecto a la internacionalización de tu carrera?

Estoy enfocado en eso. El streaming ha abierto posibilidades para que nuestro trabajo actoral llegue a públicos globales. Ya he participado en proyectos que se han visto en festivales de India, Francia y Estados Unidos, y también rodé en Argentina. Sigo postulando a castings en el extranjero y no descarto trabajar en México, España o Colombia.

Su posición sobre La Ley del Artista

- Hace poco varios actores peruanos participaron en una marcha contra la derogatoria de la Ley del Artista. ¿Qué opinas al respecto?

Defendemos la no derogación de la Ley 28131 porque respalda nuestros derechos y regalías por imagen y voz. Es importante precisar que estos pagos los hacen empresas privadas y no el Estado. Estas regalías son fundamentales porque permiten que actores, especialmente los de mayor edad, tengan una fuente de ingreso cuando ya no pueden trabajar activamente.

- Hay críticas que señalan que los actores solo protestan cuando se ven perjudicados económicamente, pero no en otras causas sociales. ¿Qué tienes que decir sobre esto?

Cada quien se involucra desde su lugar en las causas que considera relevantes. Muchos actores hemos participado en marchas de distinto tipo, aunque eso no siempre reciba cobertura mediática.

Apoyamos diversas demandas sociales de distintas formas, no solamente cuando afectan nuestro trabajo directo. Frente a las críticas, creo que será imposible complacer a todos, pero siempre habrá quienes nos cuestionen y quienes valoren nuestro compromiso.

- Miguel, finalmente, una invitación a los lectores de Infobae Perú para que vean la novela ‘Eres mi sangre’

Muchas gracias por leer el artículo. No se pierdan, eres mi sangre de lunes a viernes por América Televisión a las 10:00 pm de la noche.

Es una novela de que, en verdad, yo te diría que es el Perú entero. Es la historia del país en los últimos 34 años, tal cual la vida del protagonista, o sea, es así de loca, cruel y un quiebre familiar muy profundo. Pero estamos ahí, en la búsqueda de encontrar nuevamente el origen para poder ser una nación como unida.

Miguel Dávalos hace una invitación los lectores de Infobae a ver 'Eres mi sangre', novela de Del Barrio Producciones. Infobae Perú. Pilar Cuya