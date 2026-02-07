EEUU e India firman un "histórico" pacto comercial que confiere acceso prioritario a "sectores de interés"

Los Gobiernos de Estados Unidos e India han anunciado este viernes la firma de un acuerdo comercial interino como muestra de su compromiso mutuo para con sus relaciones bilaterales, que incluirá entre otros "acceso a los mercados y apoyo a cadenas de suministro más resilientes".

"El Acuerdo Interino entre Estados Unidos y India representará un hito histórico en la alianza entre nuestros países, demostrando un compromiso común con un comercio recíproco y equilibrado basado en intereses mutuos y resultados concretos", reza un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca en el que ambos países se comprometen a "brindarse mutuamente acceso preferencial al mercado en sectores de respectivo interés de manera sostenida".

El proyecto incorpora entre sus puntos clave la eliminación o reducción por parte de India de los aranceles sobre "todos los productos industriales" y "una amplia gama de productos agrícolas y alimenticios" estadounidenses; así como la aplicación por parte de Estados Unidos de "una tasa arancelaria recíproca" del 18% sobre los bienes originarios de India y la supresión del arancel recíproco a "una amplia gama de bienes" entre los que se incluye productos farmacéuticos genéricos, gemas y los diamantes o aeronaves y sus de aeronaves.

Asimismo, Washington y Nueva Delhi se han comprometido a abordar otras cuestiones no arancelarias que atañen al comercio bilateral como las "barreras de larga data" al comercio de dispositivos médicos y productos alimenticios y agrícola estadounidenses o las restricciones a licencias de importación que retrasan el acceso al mercado a los bienes de tecnología de la información y la comunicación (TIC) de EEUU.

La nota oficial revela también pasos comunes para "fortalecer la alineación en materia de seguridad económica"; la adquisición india --en los próximos cinco años-- de productos energéticos, aeronaves, metales preciosos, tecnología y carbón por valor de 500.000 millones de dólares; el desarrollo de acciones complementarias para renovar las cadenas de suministro; o el diseño de "reglas de comercio digital sólidas, ambiciosas y mutuamente beneficiosas" alejadas de "prácticas discriminatorias o onerosas y otras barreras al comercio digital".

Por último, ambas partes discutirán además sus respectivos mecanismos de "evaluación de la conformidad" para sectores acordados, siempre sobre la base de que "cualquier cambio en los aranceles acordados por cualquiera de las dos partes" permitiría al otro país la modificación de sus compromisos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha celebrado que este nuevo marco para las relaciones bilaterales entre India y EEUU no solo "refleja la creciente profundidad, confianza y dinamismo de (su) alianza", sino que brinda "nuevas oportunidades" para los trabajadores de distintos sectores y "generará empleo a gran escala para mujeres y jóvenes" en India.

"Este marco profundizará aún más nuestra asociación en materia de inversión y tecnología. También fortalecerá cadenas de suministro resilientes y confiables y contribuirá al crecimiento global (...). Mantenemos nuestro compromiso de construir alianzas globales orientadas al futuro, que empoderen a nuestra gente y contribuyan a la prosperidad compartida", ha manifestado Modi antes de agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, su "compromiso personal con la consolidación de los lazos entre ambos países".

Este anuncio llega después de que Trump avanzase ya a comienzos de semana la creación de acuerdo comercial con India por el cual reduciría los aranceles a sus importaciones del 25% al 18%, al tiempo que Nueva Delhi se comprometía a aplicar un recargo del 0% a las compras de productos norteamericanos, a adquirir mercancías por 500.000 millones de dólares (423.546 millones de euros) y a dejar de comprar petróleo ruso.