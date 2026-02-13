Perú

José María Barraza asegura que ‘affaire’ entre ‘Tomate’ Barraza y la madre de su hijo no le sorprende

El cantante comparte su versión tras los rumores sobre un “affaire” entre Carlos Barraza y la madre de su hijo, y afirma que siempre intuyó la cercanía entre ambos

Andrea Muñoz confirmó que el vínculo fue breve, pero intenso. ATV / Magaly TV La Firme.

Después que saliera a la luz que un hubo ‘affaire’ entre Carlos ‘Tomate’ Barraza y Andrea Muñoz, ex pareja de su primo José María Barraza, este último decidió ofrecer su versión, donde abordó las sospechas que siempre tuvo acerca de la relación entre los involucrados.

El cantante aseguró que no se ha sentido sorprendido por la reciente revelación de este vínculo entre ambos y explicó que sus dudas sobre la cercanía entre ellos venían desde tiempo atrás.

Según relató José María Barraza en conversación con Trome, la desconfianza se originó mucho antes de que la noticia se hiciera pública. “Ahora entienden por qué pedí el ADN (del hijo que tiene con Andrea). Yo lo dije en mis redes, ese señor (Tomate) solo usa al niño para llenarse de mensajes halagadores y saciar su ego, pero nadie me creyó”, declaró el músico, en referencia al pedido de una prueba de paternidad que marcó el inicio de la controversia familiar.

El intérprete también se refirió a las recientes declaraciones de Andrea Muñoz en el programa de Magaly Medina, donde la madre de su hijo mostró conversaciones con ‘Tomate’ Barraza.

José María Barraza habla sobre 'affaire' de su primo 'Tomate' Barraza con su expareja.

Según detalló José María Barraza, Muñoz habría borrado algunas respuestas de los chats antes de presentarlos en televisión. “Eso hacen las personas siniestras, mordió la mano de quien le dio de comer, todo planeado. Lo mismo fue conmigo, solo que ella cuando borraba, yo ya tenía la captura antes pero no puedo enseñar nada porque me denuncia”, explicó durante la entrevista.

Andrea Muñoz confirmó ‘affaire’

La controversia sobre la relación entre ‘Tomate’ Barraza y Andrea Muñoz comenzó cuando la joven confirmó haber tenido un acercamiento con el cantante, lo que provocó distintas reacciones. Sin embargo, María indicó que no puede ahondar en el tema porque puede ganarse problemas legales.

No puedo hablar de ella, aún tiene medidas de protección, justamente para que yo no la desenmascare. Ya sabes, fue su plan desde el inicio. Me callaron la boca legalmente. Tendrá miedo", indicó .

José María Barraza insistió en que la relación entre su primo y su expareja era conocida por él desde antes de que se difundiera en los medios. El músico sostuvo que, pese a la exposición mediática, prefiere mantener la calma y no involucrarse en el conflicto.

El presentador Tomate Barraza y la expareja de su primo José María aparecen en un montaje fotográfico, en medio de la controversia por su supuesto romance. (Composición)

A uno ya lo conocen (Tomate) y la otra (Andrea) ya salió a relucir su verdadera cara. (...) Igual ya es su tema lo hayan hecho entre ellos, ni me interesa para nada. Vivo tranquilo con mi esposa y mi hijo, sin fregar a nadie. Mejor hablo al final, porque el que ríe último ríe mejor”, sentenció, dejando claro que está en paz consigo mismo.

Vanessa López no se sorprende de vínculo entre ‘Tomate’ y Andrea Muñoz

Vanessa López aseguró no sentirse sorprendida por el “affaire” entre Carlos ‘Tomate’ Barraza y Andrea Muñoz, expareja de su primo José María Barraza. Durante su participación en el programa Magaly TV La Firme, la joven reveló que, en su momento, el cantante le negó cualquier relación sentimental con Muñoz y sostuvo que solo mantenían un vínculo cordial.

Vanessa López cuestiona a Tomate Barraza por involucrarse con su cuñada.

“Yo le pregunté a Carlos: ‘¿tú has tenido algo con ella?’, pero él me dijo que no, que estaba loca”, relató la modelo.

López señaló que la actitud de Andrea Muñoz al coincidir con ellos reforzó sus sospechas, ya que percibió incomodidad y una tensión evidente en el encuentro. “Lo que me llama la atención es ella, su actitud. Pero ‘Tomate’ siempre me la negó”, insistió. La modelo relató que el episodio ocurrió en diciembre, durante una salida familiar en San Miguel, cuando notó que el lenguaje corporal de ambos no se correspondía con la versión que le había dado Barraza.

Vanessa López contó que le preguntó a Tomate Barraza, pero él le negó algún acercamiento con Andrea Muñoz. Magaly TV La firme/ ATV

