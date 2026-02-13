Vanessa López revela que ‘Tomate’ Barraza le negó vínculo con la expareja de su primo: “Me dijo que estaba loca”

Vanessa López contó que le preguntó a Tomate Barraza, pero él le negó algún acercamiento con Andrea Muñoz. Magaly TV La firme/ ATV

La modelo Vanessa López reveló en el programa de Magaly Medina que Carlos ‘Tomate’ Barraza le negó haber tenido una relación con Andrea Muñoz, expareja de su primo José María Barraza, pese a que luego se confirmaron versiones sobre un “affaire” entre ambos. La declaración de López llega en medio de la polémica generada por la reciente exposición pública de este vínculo en medios de espectáculos.

Según relató Vanessa López durante su visita al set de Magaly TV La Firme, 'Tomate’ Barraza sostuvo en su momento que solo mantenía una relación cordial con la expareja de su primo y negó cualquier implicancia sentimental. “Yo le pregunté a Carlos: ‘¿tú has tenido algo con ella?’, pero él me dijo que no, que estaba loca”, afirmó.

Vanessa López cuestiona a Tomate Barraza por involucrarse con la expareja de su primo.

López manifestó que la actitud de Muñoz al verla junto a Barraza le resultó extraña y que el lenguaje corporal de ambos le hizo sospechar que existía una situación no aclarada.

La modelo también señaló que la relación entre Barraza y Muñoz era un tema de conversación recurrente por la cercanía familiar. “Seguro le agarró cariño al bebé, pero Carlos no es muy cariñoso con los niños. Yo creo que era un tema más por lo que tenía con José María, por molestarlo”, sostuvo López.

El presentador Tomate Barraza y la expareja de su primo José María aparecen en un montaje fotográfico, en medio de la controversia por su supuesto romance. (Composición)

Aclaró sus dudas con encuentro

Además, explicó que la manera en la que se presentó el encuentro con Muñoz reforzó sus dudas. “En diciembre salí con Carlos, con mi exsuegra y con mi hija, nos la encontramos en San Miguel. Yo reconocí al chiquito, yo nunca la había visto y el chiquito pasó por el costado de ‘Tomate’ y no lo reconoció. Pero ella estaba con unas actitudes de molesta”, relató.

De acuerdo con el testimonio de López, la situación se volvió incómoda debido al comportamiento de Muñoz, quien, según la modelo, mostró signos de incomodidad al coincidir con ellos. “Lo que me llama la atención es ella, su actitud. Pero ‘Tomate’ siempre me la negó”, insistió. La modelo detalló que, a pesar de las explicaciones de Barraza, sus sospechas se mantuvieron debido a los gestos y reacciones de los involucrados durante el encuentro.

Tomate Barraza rompe el silencio en chats revelados y le dice: “Tengo muchos sentimientos hacia ti”. ATV / Magaly TV La Firme

‘Tomate’ Barraza toma decisión tras ser expuesto

El caso tomó mayor notoriedad cuando Andrea Muñoz confirmó públicamente haber tenido un “desliz” con Carlos Barraza, dato que desencadenó la reacción de Vanessa López y la llevó a romper su silencio.

Tras ser expuesto, el cantante cambió su comportamiento en redes sociales, retirando la opción de comentarios en sus publicaciones de Instagram y limitando la interacción con sus seguidores. Esta decisión fue interpretada como una estrategia para evitar críticas y cuestionamientos tras la revelación del vínculo.

El propio Barraza se mostró distante de la expareja de su primo luego de que el tema se hiciera público. Para Vanessa López, esto no resulta sorprendente, ya que considera que el cantante suele actuar en función de sus intereses personales y no por lazos afectivos genuinos. “Él siempre se ha acercado a las mujeres por el tema de si tienen hijos”, afirmó López durante su intervención televisiva.

Carlos "Tomate" Barraza, en el gimnasio, limitó los comentarios de su publicación de Instagram después de ser vinculado con la expareja de su primo. (Instagram / Carlos Barraza Oficial)

En su paso por el programa, López hizo énfasis en que Andrea Muñoz no fue pareja formal de Barraza, sino que la relación se limitó a un episodio aislado. “Ella no ha sido su novia, ni nada y nunca lo va ser”, sentenció la modelo.

José María Barraza se pronuncia

José María Barraza rompió su silencio tras la polémica que involucra a Carlos ‘Tomate’ Barraza y Andrea Muñoz, madre de su hijo. En entrevista con Trome, aseguró que “siempre tuvo sospechas” sobre la relación entre ambos y que el reciente “affaire” no lo sorprendió.

“Ahora entienden por qué pedí el ADN”, afirmó el cantante, quien también criticó la actitud de ‘Tomate’ Barraza y acusó a Muñoz de manipular conversaciones presentadas en televisión. “Eso hacen las personas siniestras, mordió la mano de quien le dio de comer, todo planeado”, agregó.

Barraza expresó que el tema ya no le interesa y que prefiere enfocarse en su familia, evitando mayores enfrentamientos públicos.

Andrea Muñoz confirmó que el vínculo fue breve, pero intenso. ATV / Magaly TV La Firme.