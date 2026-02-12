Tomate Barraza tuvo romance con expareja de su primo y exponen mensajes: “Tenía un cariño porque me ha apoyado”

Andrea Muñoz confirmó que el vínculo fue breve, pero intenso. ATV / Magaly TV La Firme.

La última edición del programa de Magaly Medina volvió a sacudir la farándula local. Esta vez, el protagonista indirecto fue Carlos ‘Tomate’ Barraza, líder de ‘Los Barraza’, luego de que Andrea Muñoz, expareja de su primo José María Barraza, confirmara en televisión nacional que mantuvo un breve ‘affaire’ con el cantante. La revelación no solo sorprendió a la conductora, sino también a los televidentes, especialmente cuando se mostraron mensajes que evidenciarían un vínculo más allá de la amistad.

El momento clave se produjo cuando la propia Magaly, fiel a su estilo directo, le lanzó una pregunta sin rodeos: “¿Traspasó algún límite?”, en clara referencia a la cercanía entre Andrea y el intérprete. La interrogante marcó el tono de la entrevista. La respuesta no tardó en llegar.

Andrea respiró hondo antes de admitir lo que hasta ese momento era solo un rumor. “Te voy a ser honesta, siempre le he tenido un cariño porque siempre me ha apoyado en los momentos más vulnerables. La relación se ha roto, han pasado cosas”, declaró al inicio, dejando entrever que la historia era más compleja de lo que parecía.

La confesión generó un silencio tenso en el set. La propia Magaly Medina mostró sorpresa ante lo que estaba escuchando. No se trataba de simples especulaciones: la joven confirmaba que sí hubo un involucramiento con el primo de su expareja.

La noche del miércoles 11 de febrero quedó marcada por esa revelación. Andrea explicó que durante años ambos respetaron una línea implícita por el vínculo familiar que los unía indirectamente. Sin embargo, esa barrera habría cedido el año pasado. “Durante años respetamos la línea de la familia, pero hay más que nada un cariño. Me duele que la relación se haya roto por este tipo de problemas. Durante dos años no pasaba nada, esto viene recién del año pasado, cuando me dijo sus sentimientos. Decidí bloquearlo, esto me duele bastante, mi hijo estuvo en abandono. Sentía que no podía decirle que no”, expresó en vivo.

Sus palabras dejaron entrever que el acercamiento no fue inmediato ni improvisado, sino que se dio tras un proceso emocional que, según su versión, terminó generándole más dolor que satisfacción. La mención a su hijo y al contexto personal que atravesaba añadió una dimensión más humana al relato, alejándolo del simple escándalo mediático.

El programa no se quedó únicamente en las declaraciones. Minutos después, se difundieron chats exclusivos que corresponderían a julio de 2025. En ellos, se evidencia un tono afectuoso y cercano por parte de ‘Tomate’ Barraza. Los mensajes, leídos en pantalla, dejaron poco espacio a la interpretación.

“¿Qué sentiste al tener ese contacto conmigo?, me too my love, quiero verte (...) De veras, necesito verte. Ya mi amor, descansa (...) Esperaré a que estés en Lima y conversar en persona, yo te adoro, pero tenemos que conversar si es lo que deseas, tranquila ya pasó”, se lee en las conversaciones atribuidas al cantante.

La frase “Necesito verte, mi amor” resonó con fuerza en el estudio y en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el fragmento del programa. Para muchos, los mensajes confirmaban que el vínculo superó el plano de la amistad.

La entrevista avanzó y Magaly quiso profundizar en el aspecto emocional. Andrea reconoció que en su momento creyó en las palabras del cantante. “Él me hablaba de sentimientos, él estaba soltero, pero nunca solo. Yo lo quiero mucho, nunca me mostró y es lo que me indigna. Yo ya no puedo soportar más que él diga que yo lo decepciono por poner un límite”, afirmó con evidente molestia.

Su declaración sugiere que uno de los puntos de quiebre habría sido la falta de oficialización. Según su versión, mientras él le expresaba afecto en privado, públicamente no asumía el vínculo, lo que terminó generando frustración y desconfianza.

El programa también difundió otros mensajes en los que el cantante le pedía perdón, aparentemente tras una discusión entre ambos. “¿Me perdonas por favor?, gracias mi amor, te quiero mucho. Mi amor buenos días, ¿cómo estás?, ¿todo bien?, te extraño. Mucho, lo siento, igual te quiero. Tengo muchos sentimientos hacia ti, no puedo dejar de decírtelo”, escribió ‘Tomate’, según se mostró en pantalla.

