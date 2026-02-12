Magaly Medina decepcionada de Tomate Barraza por romance con la mamá de su sobrino: “Él hace algo por interés”

Las declaraciones surgieron luego de que Andrea relatara detalles de su relación y los mensajes difundidos. ATV / Magaly TV La Firme

La noche del 11 de febrero, el programa Magaly TV La Firme volvió a colocar en el centro de la conversación mediática al cantante Tomate Barraza, luego de una entrevista en la que Andrea Muñoz compartió detalles personales que no habían sido conocidos públicamente.

La conversación, que se desarrolló en un tono que combinó sorpresa, análisis y momentos de tensión, derivó en comentarios de la conductora Magaly Medina, quien reflexionó en vivo sobre la imagen pública del artista y la percepción que durante años se había construido alrededor de él.

Durante el diálogo, Medina recordó que, en distintas ocasiones, el comportamiento familiar de Barraza había sido resaltado incluso por quienes lo observaban desde fuera. Sin embargo, al conocer la nueva versión de los hechos, la conductora expresó su impresión ante lo que consideró un contraste entre la imagen proyectada y las revelaciones recientes.

Magaly Medina cuestiona la imagen familiar de Tomate Barraza: “Qué bien se porta con su familia, eso es lo que elogiábamos… hasta ahora”. ATV / Magaly TV La Firme.

“Te haces el buenón, te haces el hombre desprendido y de verdad algo que uno elogia. Dice: ‘Qué lindo el tomate’. Será un sinvergüenza con las mujeres, le pondrá los cachos a todas, le gusta andar de juerga, pero qué bien se porta con su familia, qué bien se portan. Eso es lo que le elogiamos acá y de pronto ahora nos damos cuenta que no, que realmente lo hacía todo de una manera interesada", dijo en un inicio.

" Quería conseguir algo a cambio. Parece que ya te había tirado el lente desde el primer momento. Pues es algo que cosa que no nos imaginamos, ¿no? Por eso es que no hay ampais, porque la gente lo hace bien escondido ahora, bien, bien escondido. Aquí vamos a pensar que cuando te llevaba la leche y los pañales…”, comentó la conductora en el programa, en un momento que generó silencio en el set antes de continuar con la entrevista.

El relato de Andrea Muñoz aportó elementos que reforzaron la línea de cuestionamiento. En un pasaje de la conversación, Medina formuló una pregunta directa que abrió un nuevo ángulo en la historia: “¿Es el padrino del bebé?”.

La respuesta fue breve pero contundente. “Sí, es el padrino”, confirmó Muñoz, generando sorpresa en el estudio y dando paso a una reacción inmediata de la conductora, quien añadió: “¿Es el padrino del bebé? Ay, con la comadre, ¿no? (risas) Como decían, como decían nuestros, nuestros papás, como decían los abuelos, ¿no?”.

Andrea Muñoz arremete contra José María Barraza

Andrea Muñoz lanzó duras críticas contra su expareja durante su reciente aparición en el programa ‘Magaly TV: La Firme’. La joven, quien mantuvo una relación con José María Barraza, aseguró que él continúa ausente en la vida de su hijo y que no estuvo presente ni siquiera en la celebración de su último cumpleaños.

Según relató, el menor acaba de cumplir tres años y la fecha especial se vivió sin la participación de su padre, quien tampoco envió algún detalle o apoyo.

“Mi bebé ya cumplió 3 años, le hemos celebrado con la ausencia del padre (¿No se hizo presente con nada?) Por supuesto, nada, yo ya no tengo ningún tipo de salvación con él. Yo tengo mis cachuelos y con estos negocios, he podido darle de comer a mi hijo”, expresó con firmeza durante la entrevista.

“Me debe 14 mil soles que están en el tema penal, el tipo no actúa, parece que no tiene miedo a la cárcel, no tiene miedo de nada. Él es ausente como padre, ese tipo ya se pasó de conchudo, para mí no exite. Yo no quiero dejar en abandono a mi hijo como lo ha hecho su familia paterna”, reveló en entrevista.