Perú

50 pasajeros de bus que iba de Arequipa a Madre de Dios denuncian abandono en carretera tras desperfecto de vehículo

La madrugada se volvió crítica para un grupo de viajeros, incluidos menores y adultos mayores, que quedaron expuestos a condiciones climáticas adversas y sin recibir alimentos ni abrigo en la carretera Interoceánica

Guardar
Cerca de 50 pasajeros, incluyendo niños y ancianos, se encuentran varados en la Carretera Interoceánica desde la madrugada. El bus de la empresa Reyna que los transportaba de Arequipa a Madre de Dios sufrió un desperfecto mecánico, y denuncian que han sido abandonados a su suerte sin alimentos y bajo la lluvia. Fuente: X / Exitosa Noticias

Cincuenta pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, quedaron varados por más de 16 horas en plena carretera Interoceánica, tras la avería de un bus interprovincial de la empresa Reyna. El vehículo, que debía llegar a Madre de Dios procedente de Arequipa, sufrió un desperfecto mecánico cerca de la medianoche en la zona del distrito de Ajoyani, región Puno, dejando a los viajeros expuestos a intensas lluvias, granizo y temperaturas gélidas sin recibir asistencia.

La situación se agravó debido a la falta de alimentos y abrigo. Según relataron los propios afectados, desde el momento de la avería no han recibido desayuno ni almuerzo, y hasta el final de la tarde seguían esperando algún tipo de ayuda. La preocupación crece entre los grupos más vulnerables, ya que la zona altoandina donde permanecen detenidos se caracteriza por el clima extremo, especialmente en esta época del año.

El malestar de los pasajeros se intensificó por la ausencia de respuestas de la empresa de transportes. Mientras tanto, familiares en Puerto Maldonado intentaron, sin éxito, comunicarse con las oficinas de Reyna, que permanecieron cerradas durante el incidente. La incertidumbre y el reclamo por una pronta solución marcaron la jornada para quienes esperaban noticias de sus seres queridos.

Avería de bus dejó varados a 50 pasajeros en Puno

El incidente se registró en la medianoche, cuando el bus que cubría la ruta Arequipa – Puerto Maldonado sufrió un desperfecto mecánico en el sector de Ajoyani, Puno. Los pasajeros denunciaron que desde ese momento la unidad no ha sido reparada ni se les ha ofrecido un vehículo de reemplazo.

Un bus de Reyna se
Un bus de Reyna se malogró en Puno, dejando a cincuenta pasajeros sin auxilio. Niños y adultos mayores soportaron frío y lluvia por más de 16 horas. (Foto: InfoMadre de Dios)

El grupo afectado está compuesto por cincuenta personas, incluyendo a niños y adultos mayores. La mayoría se encuentra en condiciones físicas y emocionales delicadas, debido a la exposición prolongada a la intemperie. Durante la espera, la zona ha sido azotada por lluvias y granizada, lo que incrementa el riesgo para la salud de los más vulnerables.

El bus debía llegar a su destino alrededor de las seis de la mañana. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron las cuatro de la tarde, los pasajeros continuaban en el mismo lugar de la avería, según reportó Exitosa Noticias. La falta de alimentos, sumada a las bajas temperaturas, ha generado alarma y malestar entre los afectados, quienes enviaron mensajes solicitando auxilio urgente para salvaguardar la integridad de los niños y ancianos.

Pasajeros varados solicitan intervención urgente de autoridades

Ante la falta de soluciones por parte de la empresa, los pasajeros emitieron un pedido de auxilio dirigido tanto a la empresa de transportes Reyna como a las autoridades locales y regionales. Los afectados solicitaron ser ubicados y rescatados, haciendo hincapié en la salud de los menores y adultos mayores que soportan el frío y la falta de alimentos.

El grupo se encuentra detenido a unas tres horas de la ciudad de Juliaca, en plena carretera Interoceánica. Hasta el cierre de la información, los pasajeros no habían recibido ningún tipo de asistencia ni respuesta oficial. Las oficinas de la empresa en Puerto Maldonado permanecieron cerradas, lo que generó incertidumbre entre los familiares y allegados que intentaban obtener información sobre el estado de los viajeros.

Los afectados pidieron ayuda a
Los afectados pidieron ayuda a autoridades y a la empresa, sin obtener respuesta. La incertidumbre creció entre pasajeros y familiares en Puerto Maldonado. (Composición: Infobae Perú / InfoMadre de Dios)

La situación evidencia la necesidad de un protocolo claro de actuación ante emergencias en rutas interprovinciales, así como un sistema de comunicación efectivo entre empresas de transporte, autoridades y usuarios.

Números de emergencia clave en caso de quedar varado en carretera

Si te enfrentas a una situación similar en las carreteras peruanas, es fundamental comunicarte con los siguientes servicios oficiales para solicitar ayuda inmediata:

  • Policía de Carreteras (Línea 110): Central especializada para reportar accidentes, bloqueos, robos o desperfectos mecánicos en la red vial nacional. Disponible las 24 horas.
  • SUTRAN (Aló SUTRAN): Marca el 0800-12345 para informar sobre incidentes con el transporte interprovincial.
  • WhatsApp de SUTRAN (Fiscafono): Escribe al 999 382 606 para enviar tu ubicación en tiempo real y reportar bloqueos o fallas del bus.

Temas Relacionados

PunoSutranPolicía de CarreterasEmergencias en CarreterasPasajeros VaradosArequipaMadre de Diosperu-noticias

Más Noticias

Cevichería peruana recrea el Show de Bad Bunny en el Súper Bowl en plena cocina y arrasa con millones de reacciones en redes sociales

Con humor y coreografía, los trabajadores replicaron el espectáculo del medio tiempo y reforzaron su sello de mezclar gastronomía con entretenimiento

Cevichería peruana recrea el Show

Seco de cabrito es el mejor guiso del mundo: historia de este plato norteño y la receta para prepararlo paso a paso

La distinción otorgada por TasteAtlas impulsó celebraciones públicas y degustaciones gratuitas que reunieron a restaurantes, autoridades y vecinos en Chiclayo

Seco de cabrito es el

Alcalde de Lima critica plan de seguridad de José Jerí: “No me convence, contiene generalidades”

Renzo Reggiardo citó el modelo de seguridad aplicado por Nayib Bukele como referencia de decisiones firmes frente a la criminalidad

Alcalde de Lima critica plan

Temblor de 4.8 en Loreto, reportó IGP: sismo alertó a ciudadanos de Datem del Marañón

Autoridades mantienen el monitoreo tras el movimiento, que fue sentido por la población de la zona

Temblor de 4.8 en Loreto,

Niño necesita cirugía al corazón en el INCOR: lleva dos años esperando porque médicos no pueden operarlo por falta de insumos

Aunque el menor de seis años se mantiene estable, la espera comenzó en 2024, cuando el hospital suspendió el examen previo por la falta de un tubo especial necesario para la intervención. Hasta el momento, la familia no tiene una fecha para la cirugía

Niño necesita cirugía al corazón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima critica plan

Alcalde de Lima critica plan de seguridad de José Jerí: “No me convence, contiene generalidades”

Milagros Jáuregui es investigada por presunta infracción electoral: tiene un día para dar sus descargos

Fernando Rospigliosi afirma que mayoría de firmas para convocar a un pleno extraordinario no son válidas

Congreso supera las 78 firmas para pedir Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí, no la vacancia: ¿se puede modificar la agenda?

ONPE anuncia que si un partido político se retira de las elecciones, su casilla en la cédula de votación quedará en blanco

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Laura Spoya revela

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable, pero necesita una operación”

Laura Spoya se someterá a una cirugía por lesión en la columna tras accidente, según Rodrigo González

Imágenes del rescate de Laura Spoya luego de sufrir violento accidente en Surco y el auxilio que le brindaros los bomberos

Cristorata pasa momento incómodo en streaming con Jefferson Farfán tras tarjeta denegada: “¡Qué verguenza!"

Gabriel Calvo brinda detalles sobre la camioneta y el accidente que sufrió Laura Spoya: “El impacto debe haber sido muy fuerte”

DEPORTES

Aliancistas del Perú tomó acciones

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”