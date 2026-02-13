50 pasajeros de bus que iba de Arequipa a Madre de Dios denuncian abandono en carretera tras desperfecto de vehículo

Cerca de 50 pasajeros, incluyendo niños y ancianos, se encuentran varados en la Carretera Interoceánica desde la madrugada. El bus de la empresa Reyna que los transportaba de Arequipa a Madre de Dios sufrió un desperfecto mecánico, y denuncian que han sido abandonados a su suerte sin alimentos y bajo la lluvia. Fuente: X / Exitosa Noticias

Cincuenta pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores, quedaron varados por más de 16 horas en plena carretera Interoceánica, tras la avería de un bus interprovincial de la empresa Reyna. El vehículo, que debía llegar a Madre de Dios procedente de Arequipa, sufrió un desperfecto mecánico cerca de la medianoche en la zona del distrito de Ajoyani, región Puno, dejando a los viajeros expuestos a intensas lluvias, granizo y temperaturas gélidas sin recibir asistencia.

La situación se agravó debido a la falta de alimentos y abrigo. Según relataron los propios afectados, desde el momento de la avería no han recibido desayuno ni almuerzo, y hasta el final de la tarde seguían esperando algún tipo de ayuda. La preocupación crece entre los grupos más vulnerables, ya que la zona altoandina donde permanecen detenidos se caracteriza por el clima extremo, especialmente en esta época del año.

El malestar de los pasajeros se intensificó por la ausencia de respuestas de la empresa de transportes. Mientras tanto, familiares en Puerto Maldonado intentaron, sin éxito, comunicarse con las oficinas de Reyna, que permanecieron cerradas durante el incidente. La incertidumbre y el reclamo por una pronta solución marcaron la jornada para quienes esperaban noticias de sus seres queridos.

Avería de bus dejó varados a 50 pasajeros en Puno

El incidente se registró en la medianoche, cuando el bus que cubría la ruta Arequipa – Puerto Maldonado sufrió un desperfecto mecánico en el sector de Ajoyani, Puno. Los pasajeros denunciaron que desde ese momento la unidad no ha sido reparada ni se les ha ofrecido un vehículo de reemplazo.

Un bus de Reyna se malogró en Puno, dejando a cincuenta pasajeros sin auxilio. Niños y adultos mayores soportaron frío y lluvia por más de 16 horas. (Foto: InfoMadre de Dios)

El grupo afectado está compuesto por cincuenta personas, incluyendo a niños y adultos mayores. La mayoría se encuentra en condiciones físicas y emocionales delicadas, debido a la exposición prolongada a la intemperie. Durante la espera, la zona ha sido azotada por lluvias y granizada, lo que incrementa el riesgo para la salud de los más vulnerables.

El bus debía llegar a su destino alrededor de las seis de la mañana. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron las cuatro de la tarde, los pasajeros continuaban en el mismo lugar de la avería, según reportó Exitosa Noticias. La falta de alimentos, sumada a las bajas temperaturas, ha generado alarma y malestar entre los afectados, quienes enviaron mensajes solicitando auxilio urgente para salvaguardar la integridad de los niños y ancianos.

Pasajeros varados solicitan intervención urgente de autoridades

Ante la falta de soluciones por parte de la empresa, los pasajeros emitieron un pedido de auxilio dirigido tanto a la empresa de transportes Reyna como a las autoridades locales y regionales. Los afectados solicitaron ser ubicados y rescatados, haciendo hincapié en la salud de los menores y adultos mayores que soportan el frío y la falta de alimentos.

El grupo se encuentra detenido a unas tres horas de la ciudad de Juliaca, en plena carretera Interoceánica. Hasta el cierre de la información, los pasajeros no habían recibido ningún tipo de asistencia ni respuesta oficial. Las oficinas de la empresa en Puerto Maldonado permanecieron cerradas, lo que generó incertidumbre entre los familiares y allegados que intentaban obtener información sobre el estado de los viajeros.

Los afectados pidieron ayuda a autoridades y a la empresa, sin obtener respuesta. La incertidumbre creció entre pasajeros y familiares en Puerto Maldonado. (Composición: Infobae Perú / InfoMadre de Dios)

La situación evidencia la necesidad de un protocolo claro de actuación ante emergencias en rutas interprovinciales, así como un sistema de comunicación efectivo entre empresas de transporte, autoridades y usuarios.

Números de emergencia clave en caso de quedar varado en carretera

Si te enfrentas a una situación similar en las carreteras peruanas, es fundamental comunicarte con los siguientes servicios oficiales para solicitar ayuda inmediata:

Policía de Carreteras (Línea 110): Central especializada para reportar accidentes, bloqueos, robos o desperfectos mecánicos en la red vial nacional. Disponible las 24 horas.

SUTRAN (Aló SUTRAN): Marca el 0800-12345 para informar sobre incidentes con el transporte interprovincial.

WhatsApp de SUTRAN (Fiscafono): Escribe al 999 382 606 para enviar tu ubicación en tiempo real y reportar bloqueos o fallas del bus.