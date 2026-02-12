Valentino Palacios renunció a ‘Esto es Guerra’ y explica los motivos de su salida: “El programa me agotó”

El popular tiktoker Valentino sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retira de 'Esto es Guerra'. En esta transmisión, explica que el agotamiento y la larga distancia desde su casa fueron los principales motivos, además de tener nuevos proyectos.

La participación de Valentino Palacios dentro del reality ‘Esto es Guerra’ llegó a su fin tras el anuncio de su renuncia, noticia que sorprendió a seguidores y compañeros de programa.

El joven, quien se había convertido en uno de los rostros más reconocidos del formato competitivo, explicó a través de un video en vivo en TikTok las razones detrás de su decisión, poniendo en primer plano el desgaste físico y emocional, así como la distancia que debía recorrer diariamente para llegar a los estudios de Pachacamac.

Valentino explica las razones de su salida

Valentino Palacios eligió sus redes sociales para comunicar de forma directa a sus fans el fin de su etapa en ‘Esto es Guerra’.

“Decirle a la gente que prácticamente el programa no es que me ha agotado al cien por ciento, la que se agotó realmente fui yo por todo… Me tenía que levantar temprano… Realmente quiero decirles que estoy muy agradecido, pero ya no voy a estar en el programa por un tiempo”, confesó el exintegrante.

El joven de Ventanilla, enfatizó que la distancia fue un factor decisivo en su renuncia: “Para los que no saben, yo no vivo cerca, yo vivo lejos, literalmente yo vivo en Ventanilla y para salir de mi casa, para poder llegar al programa, realmente como que me demoraba como unas cuatro horas”.

Valentino Palacios renunció a ‘Esto es Guerra’ y explica los motivos de su salida. América TV

El impacto del desgaste de Valentino

La rutina exigente del reality, sumada a los extensos trayectos, llevaron a Valentino a replantear sus prioridades y buscar nuevos horizontes.

“Es un mundo muy cansado que realmente yo sentía que sí podía, pero después me di cuenta que no podía porque tenía muchísimas cosas que hacer”, expresó.

El participante también reflexionó sobre la idea de mudarse más cerca de los estudios, pero aclaró que, por el momento, prefiere permanecer en Ventanilla junto a su familia y entorno habitual.

“Sí, he estado viendo la opción de un departamento, sí me ofrecieron un departamento, pero lamentablemente yo no quiero salir de Ventanilla, siento que todavía no está en mis planes poder salir”, aseguró.

Josi Martínez y Valentino Palacios fueron hospitalizados: Tiktokers alarmaron a sus fans luego de descompensarse en ‘Esto es Guerra’.

Gratitud a ‘Esto es Guerra’

A pesar del cansancio, Valentino Palacios agradeció la oportunidad brindada por el programa y aseguró que no siente que esté perdiendo una gran oportunidad, sino que prioriza su bienestar y desarrollo personal.

“Cuando una persona sale por la puerta grande, realmente siento que le va a ir bien, ¿no? Yo siento que no estoy perdiendo una oportunidad, esa oportunidad siempre va a estar ahí”, remarcó.

La salida de Palacios de ‘Esto es Guerra’ se hizo efectiva desde el martes 10 de febrero, fecha desde la cual no volvió a aparecer en el reality de América Televisión, marcando así el cierre de una etapa en su carrera mediática.

Valentino y su salto al mundo digital

Lejos de alejarse de los reflectores, Valentino Palacios ya tiene nuevos proyectos en la mira.

A través de sus historias en redes sociales, anunció su incorporación al canal ZentralStudio, una propuesta digital liderada por Nicola Porcella y Andysane (Andy Merino).

“OFICIALMENTE ANUNCIAMOS ‘NO TENEMOS FILTRO’, el nuevo programa de ZentralStudio. Conoce a Valentino Palacios, Arianna Fernández, Mac Bridde y Gabriel Meneses. MUY PRONTO, comunicó el equipo, generando expectativa entre los seguidores del contenido digital.

Aunque aún no se ha revelado el horario ni la temática exacta del espacio, se espera que el formato apueste por la conversación sin restricciones, interacción con la audiencia y dinámicas propias del entretenimiento online.

La salida de Valentino Palacios de ‘Esto es Guerra’ y su salto al streaming reflejan una tendencia creciente entre los jóvenes talentos de la televisión: la búsqueda de mayor autonomía, equilibrio y nuevos formatos que permitan explorar su creatividad sin las limitaciones del ritmo televisivo tradicional.

El desgaste, la distancia y la necesidad de priorizar la salud mental fueron determinantes en la decisión del exintegrante, que ahora apuesta por un contenido digital más cercano a sus intereses y a la realidad de muchos jóvenes que lo siguen.