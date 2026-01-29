Consumo en alza: comercio minorista creció 9,4% y alcanzó los S/ 4.692 millones

Las ventas de supermercados e hipermercados registraron un crecimiento de 9,1% en noviembre, dinamizadas por el incremento de la demanda en distintas categorías de consumo. Foto: Cencosud

Las ventas del comercio interno minorista crecieron 9,4% en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el Ministerio de la Producción (Produce). Con este resultado, los ingresos del sector sumaron S/ 4.692 millones.

El desempeño registrado en noviembre marcó el cuarto mes consecutivo de resultados positivos para el comercio interno. “Se acumularon cuatro meses consecutivos de resultado positivos en el comercio interno, este desempeño fue impulsado por las estrategias comerciales asociadas a los Cyber Days y la recuperación de la demanda interna”, señaló el titular de Produce, César Quispe Luján.

Supermercados e hipermercados

Las ventas en supermercados e hipermercados aumentaron 9,1% durante noviembre, impulsadas por una mayor demanda en diversas categorías de consumo. Este rubro tuvo una incidencia relevante en el resultado general del comercio minorista.

El crecimiento estuvo asociado principalmente al aumento en la venta de alimentos (7,6%), bebidas y tabaco (5,1%), productos farmacéuticos y cosméticos (11%), artículos de uso doméstico (13,8%) y prendas de vestir y calzado (13,2%).

Tiendas por departamento

El subsector de tiendas por departamento registró un crecimiento interanual de 15,8%, reflejando un mayor dinamismo en la demanda de bienes no alimentarios. Este resultado estuvo vinculado a un incremento en el flujo de ventas durante el mes.

El subsector de tiendas por departamento mostró una expansión interanual de 15,8%. Foto: ecommercenews

Por líneas de producto, se observó un aumento en la demanda de prendas de vestir y calzado (12,1%), artículos de uso doméstico (20,4%) y productos farmacéuticos y cosméticos (30,7%).

Equipamiento del hogar

El rubro de equipamiento del hogar cerró noviembre con un incremento de 16,6% en sus ventas. El resultado respondió a una mayor demanda de bienes asociados al acondicionamiento del hogar.

Dentro de este subsector, destacó el aumento en la venta de artículos de uso doméstico (24,5%) y de muebles (11,8%), que explicaron el desempeño positivo del mes.

Farmacias, ferreterías y librerías

Las ventas de farmacias y boticas crecieron 5,2% en noviembre, impulsadas por un mayor consumo de productos farmacéuticos y medicinales (3,2%) y de artículos de cuidado personal (17,1%).

En tanto, las ferreterías y acabados registraron un crecimiento de 5%, mientras que el subsector de libros, periódicos y artículos de papelería aumentó 1,6%. Este último resultado se explicó por un mayor nivel de ventas de productos de librería (2,1%), pese a la reducción en productos diversos (-1,1%).

Las ventas de farmacias y boticas aumentaron 5,2% en noviembre, impulsadas por mayores compras de productos medicinales y de cuidado personal. Foto: Cenco Malls Perú

Marca peruana alcanzó las 200 tiendas en el país con su modelo de hard discount

La cadena Tiendas 3A, del Grupo AJE, llegó a las 200 tiendas en todo el país, un hito que consolida su posicionamiento dentro del retail peruano. Este avance confirma la expansión de la marca en un contexto donde el formato hard discount ha venido ganando mayor protagonismo en los últimos años.

La empresa explicó que este crecimiento es resultado de una estrategia de expansión ordenada y constante. Juan Pablo Congote, gerente general de Tiendas 3A, resaltó que el logro refleja el trabajo del equipo y la apuesta por un modelo orientado a precios accesibles y una gestión eficiente del abastecimiento.

Desde su llegada al mercado peruano, Tiendas 3A ha desarrollado un formato enfocado en ofrecer productos a menor costo frente a otros canales tradicionales, priorizando un surtido práctico y funcional para el consumidor. De acuerdo con la compañía, esta propuesta se ha afianzado en diversos distritos y regiones conforme la red comercial ha ido ampliándose.

“Para nosotros, este logro refleja la confianza del consumidor peruano y nuestro compromiso con el país. En 3A creemos que la calidad no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos”, afirmó Congote durante el anuncio.