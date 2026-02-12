Perú

Incendio de gran magnitud en Huachipa consume un local clandestino: bomberos atienden emergencia

La emergencia, que se inició cerca de las 10 a. m., movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Se produce gran incendio en almacén de Huachipa genera alarma en la zona. Se trataría de un local donde se guarda plástico, lo que agravaría el siniestro. Canal N

Un incendio de grandes proporciones se desató esta mañana en local ubicado en la avenida Los Canarios, urbanización El Club, en Huachipa, distrito de Lurigancho-Chosica. Este lugar no contaba con licencia de funcionamiento y operaba como almacén de aresoles.

La emergencia, iniciada a las 9:55 a. m., movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que llegaron rápidamente para contener el siniestro. Según reportó Canal N, las llamas afectan un depósito que, por el tipo de material, representa un alto riesgo para la zona.

La densa columna de humo es visible desde varios kilómetros, alcanzando áreas residenciales de distritos como Ate y La Molina, lo que ha generado alarma entre los habitantes.

Los bomberos intentan pagar el
Los bomberos intentan pagar el incendio antes que se extienda a otros inmuebles - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Las autoridades han exhortado a la población a mantener la calma, evacuar de inmediato y evitar ingresar o circular por la zona de emergencia. Vecinos y trabajadores de negocios cercanos colaboran activamente con los bomberos, suministrándoles agua para hidratarse y enfrentar las altas temperaturas derivadas del intenso trabajo.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de víctimas mortales ni se han precisado los daños materiales, aunque la magnitud del incendio mantiene en vilo a los residentes y a quienes trabajan en la zona. Sin embargo, según el medio, tres personas resultaron heridas debido al impacto de los aerosoles que han estado explotando.

El humo se observa desde
El humo se observa desde otros distritos de Lima Metropolitana - Créditos: Jazmine Angulo/Infobae.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que envió de inmediato tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), dotadas con profesionales de la salud, para brindar atención médica a posibles afectados por la emergencia.

De la misma forma, Sedapal emitió un comunicado en el que señala que ha puesto a disposición los hidrantes más cercanos. “Asimismo, se ha incrementado la presión del agua y se facilitaron dos camiones cisterna de 16 m3 para las labores de control del incendio”, mencionó.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre las causas y el avance de las acciones para controlar completamente la emergencia en Huachipa.

Declaraciones de la alcaldesa de Santa María de Huachipa

Jacqueline Cartolin Fonseca, alcaldesa de Santa María de Huachipa, aclaró, antes las cámaras de Canal N, que el local siniestrado “no es ninguna fábrica” y que se trata de “un local que ha estado cerrado”. Explicó que resulta complicado fiscalizar propiedades de gran tamaño en la zona.“Las viviendas acá en el club son de 2 mil, 3 mil o 5 metros. No puedes ingresar. ¿Cómo tú fiscalizas cuando es una vivienda o cuando es un local cerrado y no hay actividad?”, precisó.

Alcaldesa de Huachipa denuncia que no permiten el ingreso a predios lo que no permite un buen trabajo de prevención de incendios. Canal N

La burgomaestre calificó el lugar como “un local clandestino” alquilado por “malos vecinos” y sostuvo que, aunque han activado todos los protocolos de emergencia, no pueden ingresar. “Lo que vemos es que vuelan todos los sprays (aerosoles)”, mencionó sobre la actual situación.

¿Qué hacer ante un incendio?

  • Mantener la calma y evitar el pánico, ya que correr o gritar dificulta la evacuación y aumenta el riesgo para todos.
  • Si hay sistema de alarma contra incendios, activarlo de inmediato para alertar a quienes se encuentran en el lugar.
  • Llamar al número 116 para comunicar el incidente a los bomberos, proporcionando la dirección exacta y detalles relevantes del incendio.
  • Evacuar el área utilizando las rutas de escape señalizadas, no emplear ascensores y dirigirse al punto de reunión previamente definido.
  • Si el fuego es pequeño y se tiene conocimiento sobre el manejo de extintores, intentar controlarlo; si no es posible, abandonar el lugar de inmediato.
  • Si se queda atrapado, cerrar las puertas para contener el humo y las llamas, colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • No regresar al edificio hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

Número de emergencias

En caso de incidentes por incendios, se recomienda comunicarse a los siguientes teléfonos de emergencia:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116 para reportar siniestros u otras urgencias.
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106 para solicitar ayuda médica en distintas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: 105 para situaciones que requieran intervención policial.

Contar con estos contactos facilita una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

