Exjefe de Qali Warma que renunció en pleno escándalo por intoxicaciones de escolares regresa al Midis

Un retorno controvertido. Este 11 de febrero, el diario oficial El Peruano oficializó la designación de Pedro Ripalda Ramírez como nuevo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Con este nombramiento, Ripalda asume el liderazgo del Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), un cargo que lo posiciona entre las cabezas del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) con un sueldo de aproximadamente S/ 15.000 mensuales.

El regreso de Ripalda se produce apenas un año después de su estrepitosa salida del desaparecido programa Qali Warma, el programa nacional encargado de brindar servicio alimentario con complemento educativo a millones de niños y niñas de instituciones educativas públicas en todo el país.

Ripalda dirigió esta entidad entre abril y noviembre de 2024. Su paso por dicha institución quedó marcado por una crisis de salud pública: intoxicaciones masivas de escolares en regiones como Cajamarca tras el consumo de productos de la empresa Frigoinca, proveedora del Estado cuyo dueño, Nilo Burga, fue hallado sin vida meses después en medio de las investigaciones.

Volverá a trabajar con Leslie Shica

La resolución de retorno lleva la firma de Tabata Dulce Vivanco, secretaria general del Midis. Sin embargo, es la ministra Leslie Shica a quien conoció hace varios años atrás.

Según registros laborales a los que accedió La República, ambos coincidieron en EsSalud entre 2018 y 2019. Mientras Shica se desempeñaba como asesora legal, Ripalda ejercía como gerente de Oferta Flexible.

Secuelas del fallido Qali Warma

La gestión de Ripalda en Qali Warma terminó abruptamente el 28 de noviembre de 2024, cuando presentó su renuncia alegando haber descubierto “irregularidades delictivas” que no podía encubrir. No obstante, días después de su dimisión, el funcionario no asistió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por los contratos con proveedores de avena con moho y coliformes, así como por la intoxicación de 36 niños en Chota.

Padres de familia denuncian que sus hijos aún sufren dolores estomacales crónicos y han tenido que costear médicos particulares ante la falta de respuesta del Estado. Pese a este historial de presunta omisión y negligencia, el Ejecutivo ha decidido reincorporarlo en un área clave para la focalización de la ayuda social.

Investigaciones que siguen a Ripalda

El perfil de Pedro Ripalda en el Ministerio Público agrava la polémica de su designación. Actualmente, mantiene procesos vigentes en la Fiscalía Anticorrupción por presunta negociación incompatible y concusión vinculada a defraudación patrimonial al Estado, casos que se encuentran en etapas de investigación preparatoria y audiencias de apelación.

Asimismo, Ripalda arrastra antecedentes en la fiscalía común por lesiones culposas y exposición de personas al peligro. Entre sus registros salta una denuncia por violencia familiar del 6 de marzo de 2017. Según el parte policial, el funcionario habría agredido física y psicológicamente a su entonces pareja. El documento consigna la respuesta que habría emitido el directivo ante la víctima: “Nadie te va a responder porque no tienes marcas”.

Réplica

Ante los cuestionamientos, el Organismo de Focalización e Información Social emitió un comunicado defendiendo la designación. Según la entidad, el cargo se estableció mediante un concurso bajo las regulaciones del Banco Mundial.

“Se recibieron tres expresiones de interés que fueron evaluadas por un Comité autónomo bajo estrictos criterios de competitividad”, señala el documento. Asimismo, la institución sostiene que la Unidad de Recursos Humanos determinó que Ripalda no cuenta con impedimento alguno para el ejercicio de la función pública y que su nombramiento fue aprobado por un comité directivo integrado por representantes del MEF, Midis y OFIS.

