¿Quieres asegurarte de que tu pareja está soltera este San Valentín? Así puedes obtener la constancia oficial de Reniec

Cada 14 de febrero, miles de parejas en Perú celebran el Día de San Valentín con flores, chocolates y promesas de amor eterno. Sin embargo, en tiempos donde las redes sociales pueden mostrar solo una parte de la realidad, más de uno se pregunta si esa persona especial realmente está libre de matrimonios.

El amor puede ser intenso, pero no debe ser ingenuo. Antes de dejarse llevar por las emociones o perder horas “stalkeando” perfiles digitales en busca de pistas, existe una vía oficial, rápida y completamente legal para despejar dudas sobre el estado civil de alguien.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece la posibilidad de solicitar la Constancia Negativa de Matrimonio, conocida popularmente como Constancia de Soltería. Este trámite permite confirmar si una persona registra o no un matrimonio inscrito en el país, brindando tranquilidad para que este San Valentín la única preocupación sea elegir el regalo perfecto.

Cómo verificar el estado civil de una persona en Reniec para San Valentín

Si quieres asegurarte de que tu pareja no tiene un compromiso formal vigente, puedes verificar su estado civil a través de la Constancia Negativa de Matrimonio que emite Reniec.

Este documento oficial certifica que no existe un acta de matrimonio inscrita a nombre de la persona consultada en los registros civiles. Es importante tener en cuenta que se trata de una verificación formal basada en información registrada legalmente, no en rumores ni publicaciones en redes sociales.

El trámite se realiza de manera virtual mediante la Mesa de Partes Virtual de Reniec, lo que permite gestionarlo desde casa sin necesidad de acudir a una oficina física. De esta manera, el proceso es rápido, accesible y 100 % legal.

Para solicitarlo, debes contar con los datos completos de la persona a consultar: nombres, apellidos y número de DNI. Además, el solicitante debe ser mayor de 18 años. Con esta información, podrás iniciar el procedimiento y recibir la respuesta en tu correo electrónico o a través de la misma plataforma virtual.

Así, en lugar de confiar en capturas de pantalla o suposiciones, tendrás una constancia oficial emitida por la entidad encargada de los registros civiles en el Perú.

Requisitos y pasos para solicitar la Constancia de Soltería en Reniec

Reniec detalla que el trámite debe realizarse a través de su Mesa de Partes Virtual. Estos son los requisitos y pasos:

Requisitos

Datos completos del solicitante: Nombres, apellidos y número de DNI (debe ser mayor de 18 años).

Solicitud detallada: Registro concreto y preciso de la solicitud de Constancia Negativa de Matrimonio, incluyendo los datos completos de la persona a consultar.

Comprobante de pago: Recibo por derechos administrativos.

Paso 1: Realiza el pago

El costo del trámite es de S/ 4.10 por la solicitud de constancia negativa de inscripción.

Para pagar, debes generar primero el ticket en la plataforma de recaudación de Reniec, seleccionar el código de tributo 06645 y el trámite correspondiente, ingresar tu correo electrónico y dar clic en enviar. El sistema generará un nuevo código que podrás usar para efectuar el pago a través de Yape o en agentes BCP.

También puedes pagar el código de tasa 06645 en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Pagalo.pe.

Paso 2: Ingresa a la Mesa de Partes Virtual

Accede a la Mesa de Partes Virtual de Reniec y utiliza la lupa para buscar la opción “¿Qué trámites desea realizar?”. Luego selecciona “Constancias Negativas de Inscripción de los Registros Civiles”.

Paso 3: Descarga y completa el formato

Descarga el instructivo y el formato correspondiente. Llena el documento con los datos solicitados de manera clara y precisa.

Paso 4: Carga los documentos

Adjunta el formato completado junto con el comprobante de pago en la Mesa de Partes Virtual. Para ello, ingresa como persona natural y completa los datos requeridos por el sistema.

Paso 5: Espera la respuesta

Si seguiste correctamente las instrucciones, los registradores virtuales revisarán tu solicitud y enviarán la respuesta al correo electrónico consignado o a través de la misma plataforma. De esta forma, podrás celebrar San Valentín sin dudas ni incertidumbre.

¿Por qué celebramos San Valentín en Perú?

La celebración de San Valentín tiene sus raíces en la antigua Roma. La tradición señala a Valentín de Roma como un sacerdote cristiano del siglo III que desafió la orden del emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios entre soldados al considerar que los hombres solteros eran mejores combatientes.

Valentín celebraba bodas en secreto, convencido de la importancia del amor y la unión. Al ser descubierto, fue encarcelado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 269. Antes de su muerte, según la leyenda, envió una carta firmada “De tu Valentín”, frase que con el tiempo se convertiría en símbolo del intercambio de mensajes románticos.

En el año 496, el papa Gelasio I oficializó el 14 de febrero como el día de San Valentín, reemplazando antiguas celebraciones paganas por una festividad cristiana centrada en el amor y el compromiso.

En Perú, la celebración se consolidó durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1960 y 1970, impulsada por la influencia cultural europea y estadounidense y el crecimiento de la clase media urbana. Con el paso del tiempo, el Día de San Valentín se convirtió en una fecha clave para el comercio, pero también en una oportunidad para expresar afecto no solo a la pareja, sino también a amigos y familiares.

Hoy, el 14 de febrero es sinónimo de flores, cenas especiales y mensajes en redes sociales. Sin embargo, más allá del romanticismo, también puede ser un momento para apostar por relaciones transparentes y honestas. Si quieres evitar sorpresas, Reniec ofrece una herramienta clara y legal para confirmar el estado civil de esa persona especial y celebrar el amor con total tranquilidad.