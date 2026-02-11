Premier asegura continuidad de la Nueva Carretera Central: “Francia y Perú podrían acordar cambiar de empresa”

Gobierno ratifica continuidad de la Nueva Carretera Central tras rescisión de contrato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, aseguró que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará pese a la rescisión del contrato de asistencia técnica con el consorcio francés PMO Vías. En conversación con Agencia Andina, el titular de la PCM sostuvo que la decisión adoptada por Provías Nacional no implica la paralización de la obra y remarcó que se trata de un proyecto estratégico para el país.

“El proyecto va de todas maneras”, afirmó Álvarez Miranda al ser consultado sobre el futuro de la iniciativa, valorizada en más de 14 mil millones de soles. El premier subrayó que la Nueva Carretera Central se enmarca en un acuerdo de cooperación entre Estados y no se limita únicamente a un contrato administrativo. “Ahí hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú”, señaló al citado medio.

La rescisión del acuerdo de asistencia técnica fue dispuesta por Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego de que se advirtiera que una de las empresas integrantes del consorcio francés se encontraba inhabilitada por observaciones de organismos internacionales. Esta decisión abrió un nuevo escenario para la conducción técnica del proyecto.

Nueva Carretera Central (MTC)

Rescisión del contrato

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, explicó previamente a RPP que la decisión de dejar sin efecto el contrato con PMO Vías se sustentó en alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Según detalló, en noviembre pasado se advirtió que la empresa EGIS, integrante del consorcio francés, estaba inhabilitada debido a “ciertas conductas y actos prohibidos” señalados por instancias internacionales.

Sobre este punto, el presidente del Consejo de Ministros reconoció que existían antecedentes que ya habían sido advertidos al Estado peruano. En declaraciones a la Agencia Andina, Álvarez Miranda indicó que “el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades internacionales advirtieron, en su momento, al Perú de este problema de corrupción”.

No obstante, el premier cuestionó que, pese a dichas advertencias, la empresa haya continuado vinculada al proyecto. “A pesar de ello, esta empresa haya figurado sin que, aparentemente, nadie en Francia ni en Perú hayan reparado en un hecho concreto”, sostuvo, al explicar el contexto que llevó a la rescisión del acuerdo de asistencia técnica.

Posible reemplazo de la empresa

Frente a este escenario, el titular de la PCM adelantó que Perú y Francia podrían alcanzar un entendimiento para designar a otra empresa que asuma la asistencia técnica de la Nueva Carretera Central. “En las próximas semanas, Francia y Perú podrían acordar que la asistencia técnica la realice otra empresa”, afirmó en la entrevista con Andina.

Álvarez Miranda precisó que el propio contrato contempla cláusulas anticorrupción que permiten adoptar este tipo de medidas. “Felizmente, en el propio contrato hay cláusulas anticorrupción muy severas”, señaló, al remarcar que un proyecto de esta magnitud requiere altos estándares de transparencia y confianza desde su etapa inicial.

“Para un proyecto de tanta envergadura, como son 14 mil millones, se requiere, desde el inicio, una transparencia y una generación de confianza”, enfatizó el premier. En esa línea, reiteró que lo más probable es que ambos países acuerden que otra empresa asuma la gestión técnica del proyecto, con el fin de garantizar su continuidad.

Advertencias del MEF

El jefe del Gabinete Ministerial también destacó que la ejecución de la Nueva Carretera Central debe contar con un marco presupuestal adecuado. “Esto también tiene que tener un marco en el presupuesto del país”, indicó, al señalar que se trata de una obra que debe ser manejada con responsabilidad fiscal.

En relación con el financiamiento, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, advirtió que el proyecto no es viable si se ejecuta únicamente con recursos públicos. En declaraciones brindadas a RPP, la titular del MEF sostuvo que destinar todo el presupuesto a una sola obra comprometería la atención de otras prioridades nacionales. “Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”, afirmó.

Ministra aseguró que Plan de Seguridad ya está elaborado.| MEF

La ministra señaló que su sector viene trabajando en una propuesta integral de financiamiento que será presentada en la primera semana de marzo. Según indicó al citado medio, esta alternativa podría incluir mecanismos mixtos, como aportes privados, financiamiento externo o esquemas similares a una asociación público-privada (APP). “No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad, pero sí necesitamos un esquema que genere ingresos y haga viable una obra de esta envergadura”, puntualizó.