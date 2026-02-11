Caso Andrea Vidal: Fiscalía archiva definitivamente caso contra Jorge Torres Saravia por presunta red de prostitución

La decisión alcanza a Jorge Torres Saravia y a David Falcón Cortavarría, y marca un giro en las hipótesis que rodearon el caso. Infobae Perú / Captura TV - Willax/ Ahora y en la Hora.

El caso Andrea Vidal ha dado un giro relevante en el plano judicial luego de que el Ministerio Público dispusiera el archivo definitivo de la investigación que se seguía contra Jorge Luis Torres Saravia por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución, una hipótesis que durante meses generó debate público, especulación mediática y fuertes cuestionamientos en torno a un supuesto entramado irregular en el entorno del Congreso de la República.

La resolución fiscal también alcanza a David Rodrigo Falcón Cortavarría, quien fue pareja sentimental de Andrea Vidal, y cuyo nombre había sido incluido en el expediente como parte de las indagaciones preliminares.

En el proceso figuraban como agraviadas la propia Andrea Vidal, fallecida en circunstancias que aún son materia de investigación en otro frente judicial, así como Isabel Cajo, quien también fue mencionada en la investigación.

De acuerdo con la documentación y lo explicado públicamente, la investigación se centraba en determinar si existía una red de prostitución que operaba con algún grado de articulación dentro de estructuras del aparato estatal. Sin embargo, tras el análisis de los elementos recopilados, la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes que permitieran sostener esa hipótesis ni avanzar hacia una acusación formal.

El periodista Christian Hudtwalcker, durante la emisión de su programa ‘Ahora y en la Hora’, explicó el alcance de la decisión y precisó que el archivo marca un punto determinante en el caso. Según detalló, el expediente no logró superar la etapa preliminar debido a la insuficiencia de elementos probatorios que respaldaran la imputación.

“El Ministerio Público ha dispuesto el archivo definitivo de la investigación que se le seguía a Torres Saravia y al señor Rodrigo Falcón Cortavarría, es decir, al exenamorado de Andrea Vidal”, informó el periodista al dar cuenta de la resolución fiscal.

La decisión, además, quedó consentida por las partes, lo que implica que no se presentaron recursos legales para cuestionarla dentro de los plazos correspondientes. En términos procesales, esto significa que el caso, en lo referido al presunto favorecimiento a la prostitución, queda cerrado de manera definitiva, sin posibilidad de reabrirse salvo la aparición de nuevos elementos de convicción relevantes, un escenario que en la práctica suele ser excepcional.

Hudtwalcker también enfatizó que la investigación no llegó a judicializarse, es decir, nunca fue elevada ante un juez para una etapa de juzgamiento. Esto refuerza la conclusión de que el Ministerio Público consideró que el caso no contaba con sustento suficiente para sostener una acusación.

Durante el análisis televisivo, el comunicador abordó además las diferencias encontradas entre las evidencias vinculadas a las personas mencionadas en el proceso, un aspecto que, según explicó, influyó en la decisión final de las autoridades.

“El Ministerio Público decide que no hay elementos para sostener que se trataba de una red de prostitución”, afirmó de manera categórica.

Uno de los puntos que generó mayor discusión pública durante los meses previos fue la posibilidad de que la víctima estuviera vinculada a plataformas digitales de contenido para adultos, una hipótesis que circuló en diversos espacios mediáticos y redes sociales. Sin embargo, según lo expuesto, las indagaciones no lograron encontrar evidencias que respaldaran esa versión.

“Si toda la prensa se ha echado a buscar todas las hipótesis… definitivamente hubiesen encontrado imágenes de Andrea Vidal como sí se han encontrado de Isabel Cajo en esta web de OnlyFans”, señaló Hudtwalcker, al explicar que las investigaciones no hallaron registros digitales que vincularan directamente a Vidal con ese tipo de actividades.

Jorge Torres Saravia niega liderar red de prostitución en el Congreso y habla de la muerte de Andrea Vidal| RPP Noticias

En el plano legal, el archivo definitivo constituye un alivio judicial para Jorge Torres Saravia, exasesor parlamentario que desde el inicio negó las acusaciones. Al no existir proceso judicial ni acusación formal, la resolución impide que se soliciten medidas restrictivas de libertad, órdenes de prisión o eventuales condenas relacionadas con estos hechos específicos.

Hudtwalcker subrayó que, independientemente de las críticas que puedan formularse sobre el desarrollo de la investigación, el efecto jurídico es claro y concluyente. “Para efectos de que al señor Torres Saravia lo puedan meter preso o sentenciar, nada de eso va a pasar”, concluyó el periodista.

Fiscalía concluye que no hubo red de prostitución en caso vinculado a Andrea Vidal. Infobae Perú / Captura TV - Willax.