Andrea Vidal: Ministerio Público ordena detención preliminar de cinco personas por su asesinato, incluido su novio en Colombia

Un documento judicial revela que entre los investigados figura la expareja de la joven, quien se encontraría en Colombia, mientras la policía continúa con las diligencias. Infobae Perú / Captura TV - Ahora y en la Hora - Willax

El caso del asesinato de Andrea Jazmín Vidal Gómez volvió a situarse en el centro del debate luego de que el periodista Christian Hudtwalcker, conductor del programa político ‘Ahora y en la Hora’, comentara en su espacio televisivo los avances de la investigación y la existencia de un documento fiscal que habría solicitado la detención preliminar de cinco personas por el presunto delito de homicidio calificado.

Durante la emisión, el conductor explicó que la información se basaba en documentación oficial vinculada a la investigación penal. Al introducir el tema, señaló: “Los agraviados, los dos muertos, Vargas Briceño, el ciudadano venezolano chófer y Vidal Gómez, Andrea. Le pide un mandato de detención para uno, dos, tres, cuatro, cinco personas”.

Hudtwalcker añadió que la orden judicial habría sido emitida días antes y que las diligencias policiales continuarían en curso. En ese contexto, explicó que la difusión de nombres debía manejarse con cautela para no interferir en el trabajo de las autoridades. “No queremos poner en aviso a las personas a las cuales obviamente la policía, por orden del juez, está buscando detener gracias a este pedido de detención preliminar”, precisó.

Ministerio publico ordena detención de Rodrigo Falcón

No obstante, el conductor indicó que uno de los investigados sería el exenamorado de Andrea Vidal, señalando que la investigación incluiría elementos como comunicaciones telefónicas. “Pero lo que sí puedo decirles es que una de esas personas es el exenamorado de Andrea Vidal. ¿Por qué? Porque parece que hay una comunicación telefónica”, afirmó.

Asimismo, detalló que la orden judicial habría sido otorgada por un magistrado que aceptó el requerimiento del Ministerio Público. “Son cinco personas a la cual, el juez Pablo Barrueta decide darle razón al pedido del Ministerio Público y le dice: ‘Sí, te doy la detención preliminar para estas cinco personas’”, expresó.

Uno de los puntos que el periodista destacó fue la situación de uno de los investigados que, según indicó, no se encontraría en el país. “El caso de David Rodrigo Falcón, el exenamorado, es que desde diciembre está en Colombia. No ha querido saber nada del tema. ¿Okey? Entonces, claro, uno se pregunta qué tan diligente será el trabajo de la policía, de la fiscalía. Pide una orden de detención preliminar a una persona que se sabe que desde el mes de diciembre está en Colombia. ¿Cómo va a lograr finalmente esta extradición?”, cuestionó.

El conductor también planteó interrogantes sobre el contexto en que se produce el avance de la investigación y sobre decisiones previas del proceso. “¿Esto es humo? ¿Esto es una cosa un poquito para tapar una decisión que a algunos les podría parecer cuestionable como era archivado la investigación por prostitución? Pero lo que claramente para algunas personas era lo que le correspondía”, comentó.

En el programa se mencionó además la posición de la familia de la víctima. Hudtwalcker señaló que la madre de Andrea Vidal habría expresado conformidad con la decisión judicial, al considerar que se estaría investigando el crimen sin vincularlo a versiones que, según ella, perjudicaban la imagen de su hija.

“La madre de Andrea Vidal está satisfecha con esta decisión porque siempre ha dicho que han maltratado la imagen de su hija por un tema de prostitución con Torres Saravia. Se entiende, es la posición de la madre. Quizá buscaremos más adelante conversar con ella”, dijo.

A lo largo del análisis, el periodista insistió en que el caso aún presenta numerosos aspectos por esclarecer y que el avance de la investigación dependerá del trabajo de las autoridades. “Pero lo que queda claro es este documento. ¿Va a hallar o no? Hay muchísimo que hacer y, repito, a la policía se le pasó algunas palomillas. Pudo haber actuado antes y recién está pidiendo detención preliminar”, afirmó.

El conductor también planteó la posibilidad de que el caso haya vuelto a cobrar impulso por hechos recientes que han generado atención mediática, aunque reconoció que se trata de hipótesis que deben ser investigadas. “Ahora, uno diría: ¿tiene algo que ver con los últimos sucesos? (…) Puede ser que sí, puede ser que no. En el mundo de la conspiranoica, finalmente uno lo puede unir como le dé la gana. El tema es que sí necesitamos saber quiénes estuvieron detrás del asesinato del señor José Daniel Vargas Briceño y Andrea Jazmín Vidal Gómez”, sostuvo.

Otro aspecto mencionado fue la situación de la familia del taxista que también perdió la vida en el mismo hecho. “Toda la familia del taxista asesinado (…) han salido del Perú. Se han ido para Venezuela”, indicó.

El periodista también informó que algunas personas ya habrían sido detenidas, mientras otras aún son buscadas por la policía. “¿Hasta ahora tiene alguien capturado (…) de los cinco? (…) Tiene a dos personas detenidas, faltan tres. No voy a decir los otros nombres de los dos, pero hay uno que está en Colombia”, señaló durante la conversación en el programa.

En la parte final de su intervención, Hudtwalcker reflexionó sobre el contexto social y político en el que se desarrollan algunos de los hechos mencionados en el caso, diferenciando entre comportamientos cuestionables y la necesidad de pruebas concretas para establecer responsabilidades penales. “Yo repito, la cosa puede ser mucho más sencilla. El caso de Andrea Vidal y su muerte no está vinculado a un tema que desde arriba… estaba en el lugar inadecuado”, afirmó.

