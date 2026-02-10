Perú

Tragedia en Talara: Sicarios irrumpen en torneo de fútbol y masacran a dos jugadores

El ataque ocurrió la noche del sábado en una losa deportiva del norte del país, cuando sujetos armados dispararon a quemarropa frente a decenas de asistentes. La PNP investiga un presunto ajuste de cuentas

La tarde del domingo, en el complejo deportivo San Pedro, en la provincia de Talara (Piura), un campeonato de fútbol que congregaba a familias enteras terminó en tragedia tras un feroz ataque armado que dejó dos personas fallecidas y varios heridos. Lo que comenzó como una jornada deportiva se transformó en una escena de pánico, gritos y disparos.

Según información policial brindada horas después, los sicarios habrían llegado con un objetivo específico. Sin embargo, las balas alcanzaron a personas que no tenían relación con presuntas rencillas criminales. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Flores Bellido y Jean Macharé Farfán, quienes participaban del encuentro deportivo cuando se desató la ráfaga de disparos.

¿Qué se sabe del ataque en el complejo deportivo San Pedro?

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con las primeras diligencias, un grupo de sujetos armados llegó hasta el sector a bordo de una motocicleta y una mototaxi. En cuestión de segundos, descendieron y abrieron fuego en las inmediaciones de la losa deportiva, generando caos entre quienes se encontraban dentro y fuera del recinto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el presunto blanco del atentado sería un hombre conocido con el alias de “Piraña”, quien logró escapar del lugar. No obstante, el ataque dejó consecuencias fatales para personas que se encontraban jugando fútbol y compartiendo con sus familias.

Producto de la balacera, siete personas resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados inicialmente a la clínica Teresa, en Talara, y posteriormente derivados a hospitales de Piura y Sullana. De acuerdo con los reportes médicos, al menos dos de ellos permanecen en estado crítico y luchan por su vida.

En la escena del crimen, agentes de la PNP recogieron casquillos de bala e iniciaron un operativo para dar con los responsables. Horas más tarde, se confirmó la detención de un sujeto que sería el conductor de la motocicleta utilizada en el atentado. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil exacto del crimen.

Testigos señalaron que los disparos fueron numerosos y que muchos asistentes se lanzaron al suelo para protegerse. Niños, adultos mayores y vecinos del barrio San Pedro se encontraban en el lugar cuando comenzó la balacera, lo que incrementó el temor en la población.

Ola de violencia en Piura genera preocupación en la población

Miembros enmascarados de 'Los Choneros'
Miembros enmascarados de 'Los Choneros' posan con armas sobre una mesa, mientras que en el fondo desaturado se observa una escena del crimen con la policía y un cuerpo cubierto, reflejando la grave situación de seguridad en Tumbes (Foto: Composición Infobae Perú)

El ataque en Talara no fue un hecho aislado. Esa misma tarde y noche se reportaron otros homicidios en Paita y Sullana, elevando a cuatro el número de personas asesinadas en la región Piura en pocas horas. La situación ha encendido las alertas entre los ciudadanos, quienes denuncian un incremento sostenido de la criminalidad en el norte del país.

Vecinos de Talara han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de acciones de inteligencia frente al avance de las bandas criminales. En los últimos días, incluso circularon en redes sociales videos donde presuntos integrantes de organizaciones delictivas, como “Los Chuquis del Norte”, aparecen exhibiendo armas de fuego y cubriendo sus rostros con pasamontañas.

La población cuestiona cómo estos grupos logran movilizarse y grabar contenido sin ser identificados, mientras continúan registrándose ataques armados en distintos puntos de la región. En Talara, los vecinos del sector San Pedro han advertido que, de no frenarse la ola delincuencial, evaluarán realizar medidas de protesta para exigir cambios en la jefatura policial.

El actual comisario de la jurisdicción estaría siendo investigado por presuntos actos de corrupción, situación que —según los pobladores— genera desconfianza en medio de un contexto marcado por la inseguridad. Patrulleros y motocicletas policiales circulan en la zona, pero los ataques se siguen produciendo a cualquier hora del día.

La balacera en Talara, ocurrida en pleno campeonato de fútbol, ha dejado imágenes de dolor entre familiares y amigos de las víctimas. Mientras continúan las investigaciones, el complejo deportivo San Pedro permanece bajo resguardo policial y la comunidad intenta retomar la calma tras uno de los episodios más violentos registrados en las últimas semanas en la región Piura.

