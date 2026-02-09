Nuevo crimen en San Juan de Miraflores: Sicarios asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo

Un joven aún no identificado fue asesinado de seis disparos en el asentamiento humano Manuel Escorza, en San Juan de Miraflores. Los sicarios lo trasladaron en una mototaxi, lo ejecutaron y abandonaron su cuerpo en la vía pública. | Latina Noticias

Un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado por sicarios en la urbanización Manuel Scorza, en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima. De acuerdo con Latina Noticias, el crimen ocurrió cerca de las siete de la noche en el cruce de la avenida Andrés Avelino Cáceres con la calle San Camilo.

Vecinos narraron que el mototaxi de color rojo llegó al lugar con la víctima maniatada. Los agresores dispararon seis veces antes de huir por la avenida principal, dejando el cuerpo en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los momentos previos al asesinato. El vehículo sospechoso fue registrado avanzando y retrocediendo por la avenida José María Arguedas, mientras un grupo familiar, entre ellos un padre y su hija, transitaba por las inmediaciones. Según las imágenes, tras escuchar los disparos, el grupo buscó refugio y observó la escena desde la distancia.

“Vino el mototaxi, escuché cuatro disparos y detrás vino una moto lineal. Me agaché por seguridad. Cuando pasó la moto, recién salimos a ver por la ventana”, señaló uno de los testigos.

El vehículo utilizado para el crimen fue abandonado posteriormente cerca del puente Alipio y puesto a disposición de la comisaría de San Juan de Miraflores.

Temor por la ola de criminalidad

Residentes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de la violencia. Desde noviembre, cuatro personas han muerto bajo la misma modalidad en el sector.

“Esta zona ya se está volviendo más insegura. Desde el año pasado, vienen botando cuerpos por acá, lo que genera temor entre los habitantes”, señaló otro vecino.

La Policía Nacional del Perú investiga el hecho y no descarta un posible ajuste de cuentas. Los peritos identificaron que la víctima tenía tatuajes de un león, un búho y varios gatos en la pierna derecha, y se presume que podría tratarse de un ciudadano extranjero, aunque su identidad aún no ha sido confirmada.

En mayo, un joven extranjero de aproximadamente 25 años fue asesinado de dos disparos en la cabeza en la calle José María Arguedas, en el asentamiento humano Manuel Scorza. Según testigos, la víctima fue bajada por la fuerza de un mototaxi y, pese a intentar defenderse, fue atacada en plena vía pública.

La policía local y el Departamento de Investigación Criminal analizan las grabaciones de las cámaras municipales y de comercios cercanos para identificar a los responsables.

