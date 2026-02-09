Perú

Nuevo crimen en San Juan de Miraflores: Sicarios asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo

Testigos y cámaras de seguridad documentaron el momento en que los agresores huyeron en un mototaxi, aumentando la preocupación por la inseguridad en el área

Guardar
Un joven aún no identificado fue asesinado de seis disparos en el asentamiento humano Manuel Escorza, en San Juan de Miraflores. Los sicarios lo trasladaron en una mototaxi, lo ejecutaron y abandonaron su cuerpo en la vía pública. | Latina Noticias

Un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado por sicarios en la urbanización Manuel Scorza, en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima. De acuerdo con Latina Noticias, el crimen ocurrió cerca de las siete de la noche en el cruce de la avenida Andrés Avelino Cáceres con la calle San Camilo.

Vecinos narraron que el mototaxi de color rojo llegó al lugar con la víctima maniatada. Los agresores dispararon seis veces antes de huir por la avenida principal, dejando el cuerpo en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los momentos previos al asesinato. El vehículo sospechoso fue registrado avanzando y retrocediendo por la avenida José María Arguedas, mientras un grupo familiar, entre ellos un padre y su hija, transitaba por las inmediaciones. Según las imágenes, tras escuchar los disparos, el grupo buscó refugio y observó la escena desde la distancia.

“Vino el mototaxi, escuché cuatro disparos y detrás vino una moto lineal. Me agaché por seguridad. Cuando pasó la moto, recién salimos a ver por la ventana”, señaló uno de los testigos.

La urbanización Manuel Scorza, en
La urbanización Manuel Scorza, en Lima, registró un nuevo episodio de violencia: sicarios ejecutaron a un hombre y dejaron su cuerpo en la vía pública. Vecinos advierten que, desde noviembre, es la cuarta muerte bajo la misma modalidad en la zona. |Latina Noticias

El vehículo utilizado para el crimen fue abandonado posteriormente cerca del puente Alipio y puesto a disposición de la comisaría de San Juan de Miraflores.

Temor por la ola de criminalidad

Residentes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de la violencia. Desde noviembre, cuatro personas han muerto bajo la misma modalidad en el sector.

“Esta zona ya se está volviendo más insegura. Desde el año pasado, vienen botando cuerpos por acá, lo que genera temor entre los habitantes”, señaló otro vecino.

Un hombre fue asesinado a
Un hombre fue asesinado a balazos por sicarios que lo trasladaron maniatado en una mototaxi y abandonaron su cuerpo en el cruce de la avenida Andrés Avelino Cáceres y la calle San Camilo, en San Juan de Miraflores. La policía investiga el caso como un posible ajuste de cuentas.| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú investiga el hecho y no descarta un posible ajuste de cuentas. Los peritos identificaron que la víctima tenía tatuajes de un león, un búho y varios gatos en la pierna derecha, y se presume que podría tratarse de un ciudadano extranjero, aunque su identidad aún no ha sido confirmada.

En mayo, un joven extranjero de aproximadamente 25 años fue asesinado de dos disparos en la cabeza en la calle José María Arguedas, en el asentamiento humano Manuel Scorza. Según testigos, la víctima fue bajada por la fuerza de un mototaxi y, pese a intentar defenderse, fue atacada en plena vía pública.

La policía local y el Departamento de Investigación Criminal analizan las grabaciones de las cámaras municipales y de comercios cercanos para identificar a los responsables.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) brinda atención inmediata ante situaciones de emergencia, hechos delictivos o presencia de personas sospechosas a través del número 105, disponible las 24 horas en todo el país.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde ante emergencias médicas llamando al 106, con atención prehospitalaria y traslado de pacientes en situaciones críticas.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, accidentes, rescates y otros incidentes graves mediante el número de emergencia 116, operativo a nivel nacional y en todo momento.
  • En la Fiscalía de la Nación también puedes realizar denuncias sobre delitos, violencia y otros hechos que requieren intervención del Ministerio Público, permitiendo seguimiento y orientación posterior.

Temas Relacionados

San Juan de Mirafloresperu-noticiasUrbanización Manuel ScorzaCrimen organizado

Más Noticias

Lluvias en Perú: centro poblado en Puno es totalmente sepultado por enorme huaico

La comunidad de Chacaneque experimenta una grave crisis tras el colapso de viviendas y la destrucción de infraestructura básica a causa de intensas precipitaciones

Lluvias en Perú: centro poblado

Condorcanqui, entre la impunidad y el abandono: más de 800 niñas víctimas de abuso sexual sin justicia

Las familias recorren largas distancias para denunciar, mientras los agresores permanecen cerca y los servicios de atención no llegan a las comunidades

Condorcanqui, entre la impunidad y

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

El artista se presentó a interpretar un tema junto a Edu Baularte en el show del Estadio San Marcos pero no todo salió como esperaba

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante

Lima pasará los 30 grados: Senamhi da su nuevo pronóstico para hoy 9 de febrero

El organismo recomienda a la población tomar precauciones ante la persistencia de nubosidad y variaciones de temperatura, elementos que marcan la dinámica climática

Lima pasará los 30 grados:

¿El ocaso del pisco peruano? Los nacionales ya no toman la bebida bandera, y en el extranjero vale cada vez menos

El fenómeno Spritz y los jóvenes peruanos. Un reporte de la SNI enciende las alarmas y revela que la producción en 2025 se mantuvo estática. ¿Ya no se toma tanto pisco como antes?

¿El ocaso del pisco peruano?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón marca distancia de Castillo, cuestiona encuestas y propone estatizar recursos

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian que partidos inscribieron hasta 17 grupos de familiares en sus listas

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

Vladimir Cerrón anuncia a la militancia de Perú Libre que está a punto de dejar la clandestinidad: “Falta el último paso”

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

Magaly Medina regresa con fuerte destape y descartan a Christian Domínguez: “Ningún esposo ejemplar y que enamoró con su historia de amor”

Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

Patricio Quiñones brilló en el Super Bowl 2026: así fue la presentación del bailarín peruano junto a Bad Bunny

María Becerra revoluciona Lima con grabaciones y colaboraciones al lado de estrellas peruanas e influencers

DEPORTES

Universitario exigió “medidas inmediatas” a

Universitario exigió “medidas inmediatas” a CONAR tras polémico penal en empate con Cusco FC: “Resulta inadmisible”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026