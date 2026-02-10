Perú

Eclipse solar anular 2026: a qué hora se verá en Sudamérica y por qué no será visible desde Perú

La observación total del evento conocido como 'anillo de fuego' será posible únicamente en áreas próximas al Polo Sur, limitando la experiencia completa a sitios muy específicos

El eclipse solar anular del
El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026, conocido como 'anillo de fuego', solo será visible en plenitud desde la Antártida y zonas del Océano Antártico. (EFE)

El martes 17 de febrero de 2026, el sur del continente americano se prepara para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”.

Mientras científicos y aficionados ajustan sus telescopios y cámaras desde puntos estratégicos, Perú queda fuera de la franja de observación, una exclusión que despierta curiosidad y decepción entre quienes esperaban ser testigos directos de este espectáculo celeste.

De acuerdo con reportes especializados, la sombra del eclipse recorrerá la Antártida y segmentos del Océano Antártico, dejando a países como Argentina y Chile solo con una visión parcial del evento, más no al Perú.

Perú queda fuera de la franja de observación del eclipse solar anular, situación que genera decepción entre el público local interesado en astronomía. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

El “Anillo de fuego”

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ubicándose en su punto más lejano del planeta. Por este motivo, su diámetro aparente resulta menor al del disco solar, lo que impide cubrirlo por completo y deja visible un círculo luminoso alrededor de la silueta lunar.

Este fenómeno, de gran interés para la comunidad científica y el público general, se distingue de los eclipses totales por su infrecuencia y por el efecto visual que provoca en el cielo. El eclipse alcanzará su punto máximo cuando la Luna oculte cerca del 96 % del disco solar, una cifra que resalta la espectacularidad del evento.

La franja de anularidad, es decir, la zona donde el “anillo de fuego” podrá observarse en toda su magnitud, cruzará exclusivamente la Antártida y regiones adyacentes del océano. Solo las áreas más australes de Argentina y Chile experimentarán el fenómeno, aunque de manera parcial.

En el caso de Perú, la trayectoria del eclipse se sitúa demasiado al sur, por lo que el fenómeno resultará prácticamente imperceptible, tanto a simple vista como mediante instrumentos ópticos convencionales. Infobae subraya que “la trayectoria central del ‘anillo de fuego’ no incluirá el territorio nacional”.

Las zonas australes de Argentina y Chile presenciarán el eclipse solar de forma parcial, mientras que la máxima ocultación será del 96% del disco solar. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Horario detallado para Argentina

Para quienes se encuentren en Argentina, el eclipse ofrecerá una secuencia precisa de fases. Según la información recopilada por Infobae, la fase parcial comenzará a las 06:56, la anularidad se iniciará a las 08:42, el máximo del evento se alcanzará a las 09:12, la etapa anular finalizará a las 09:41 y la parcialidad concluirá a las 11:27.

Durante estas horas, los observadores podrán notar una disminución en la intensidad de la luz, así como cambios en el color y la temperatura del cielo, a medida que la Luna cubre progresivamente el Sol.

En las zonas donde el eclipse será parcial, los efectos visuales y ambientales serán notorios, aunque no tan marcados como en la franja de anularidad. Infobae resalta que la experiencia completa estará reservada para quienes se ubiquen en los puntos definidos por la ruta central del fenómeno.

Las zonas australes de Argentina y Chile presenciarán el eclipse solar de forma parcial, mientras que la máxima ocultación será del 96% del disco solar. (REUTERS/Agusti Marcarian)

¿Por qué Perú no verá el eclipse?

La exclusión de Perú de la lista de países con visibilidad del eclipse responde a la posición de la franja de anularidad en el hemisferio sur. El trayecto del “anillo de fuego” estará demasiado alejado del territorio peruano, lo que impedirá cambios perceptibles en la luz solar y descartará la posibilidad de observación directa. No será factible captar el fenómeno con telescopios, binoculares o cámaras convencionales desde el país.

No obstante, astrónomos y aficionados peruanos tendrán la alternativa de seguir el desarrollo del eclipse a través de transmisiones en vivo, organizadas por observatorios internacionales y plataformas digitales. Esta modalidad permitirá apreciar el evento desde las regiones donde sí se manifestará, manteniendo así el interés por la divulgación científica y la astronomía.

Recomendaciones

Ante la expectativa que genera un eclipse solar, los especialistas insisten en la importancia de la protección visual. Se advierte que “bajo ninguna circunstancia debe mirarse el Sol de manera directa, ni siquiera durante un eclipse parcial o anular”.

(Matías Arbotto)

El uso de gafas certificadas para eclipses o filtros homologados para telescopios, binoculares y cámaras es imprescindible. Métodos caseros como gafas de sol convencionales, radiografías, vidrios ahumados o filtros improvisados no ofrecen protección adecuada y pueden ocasionar daños irreversibles en la retina.

En los países dentro de la franja de anularidad, se recomienda identificar puntos de observación despejados y planificar la actividad con antelación, asegurando el uso de equipos certificados. Para quienes se encuentren fuera de la ruta del eclipse, el seguimiento virtual se presenta como una opción segura y educativa.

Otros fenómenos

Además del eclipse solar anular, febrero de 2026 reunirá una serie de eventos astronómicos relevantes. El 1 de febrero, la Luna llena de Nieve iluminó el cielo nocturno, ideal para observar detalles superficiales lunares con instrumentos sencillos. El 23 de febrero, la Luna ocultará parcialmente a las Pléyades, un cúmulo estelar de interés para astrónomos aficionados. El 27 de febrero, la proximidad entre la Luna y Júpiter será visible sin necesidad de equipos especializados.

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos) también alcanzará su máxima aproximación coincidiendo con el eclipse, un estímulo adicional para quienes dispongan de telescopios o binoculares.

