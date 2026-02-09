Perú

Día Internacional de Internet Seguro: alcance global y las razones que impulsaron su creación en la era digital

Cada segundo martes de febrero, el mundo pone el foco en la seguridad digital. El Día Internacional de Internet Seguro nació para alertar sobre riesgos en línea y promover un uso responsable de la tecnología

La conmemoración anual reúne a instituciones y familias en torno a la protección en línea y el civismo digital, planteando interrogantes sobre la capacidad colectiva de adaptarse a amenazas tecnológicas en constante evolución (Freepik)

El crecimiento acelerado de Internet transformó la educación, el trabajo y las relaciones sociales, pero también abrió la puerta a nuevas amenazas digitales.

Frente a ese escenario, desde hace más de dos décadas se conmemora el Día Internacional de Internet Seguro, una fecha que busca generar conciencia sobre el uso responsable, ético y protegido de las tecnologías digitales.

La jornada convoca a estudiantes, familias, docentes, empresas y gobiernos con un mensaje común: construir entornos virtuales más confiables.

Con actividades educativas y campañas de alcance global, la iniciativa pone especial atención en la niñez y la adolescencia, sectores particularmente expuestos a riesgos como el ciberacoso, la exposición indebida de datos y los fraudes en línea.

Una iniciativa nacida en Europa que se volvió global

Lo que comenzó como una acción europea para jóvenes usuarios de la red se transformó en una jornada global que promueve responsabilidad digital para todos. (Freepik)

El Día Internacional de Internet Seguro surgió en 2004 como una propuesta impulsada desde Europa para responder a los desafíos emergentes del entorno digital. En sus inicios, la iniciativa tuvo un alcance limitado y estuvo centrada en promover prácticas responsables entre jóvenes usuarios de la red. Con el paso de los años, la expansión del acceso a Internet y el aumento de incidentes vinculados a la seguridad informática ampliaron su relevancia y su público objetivo.

La fecha quedó establecida en el segundo martes de febrero, lo que permitió una organización coordinada de campañas y actividades en distintos países. En 2026, la conmemoración coincide con el 10 de febrero. Actualmente, la jornada se desarrolla de manera simultánea en más de 180 naciones, con la participación de instituciones educativas, organismos públicos, organizaciones sociales y compañías tecnológicas.

El enfoque inicial, centrado en la protección de menores, evolucionó hacia una mirada más amplia que incluye a toda la ciudadanía digital. El concepto de civismo digital se convirtió en uno de los ejes centrales, entendiendo que la seguridad en línea depende tanto de las herramientas técnicas como de las conductas individuales y colectivas dentro del entorno virtual.

Riesgos digitales y educación para la prevención

El ciberacoso, los fraudes y el uso indebido de datos impulsaron una fecha que apuesta por la educación digital como principal barrera preventiva. (Freepik)

Uno de los principales objetivos del Día Internacional de Internet Seguro es advertir sobre los riesgos asociados al uso cotidiano de la red. El ciberacoso, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de información personal y los fraudes electrónicos figuran entre las amenazas más frecuentes. A estos se suman problemas como la exposición a contenidos inapropiados y la manipulación de datos personales con fines comerciales o delictivos.

Las campañas desarrolladas en esta fecha destacan la importancia de la educación digital como herramienta preventiva. La comunidad educativa cumple un rol clave en la formación de usuarios críticos y responsables, capaces de identificar situaciones de riesgo y actuar de manera informada. Padres y cuidadores también son convocados a involucrarse activamente en el acompañamiento de niños y adolescentes durante su navegación en línea.

En ese marco, se promueven acciones concretas orientadas a mejorar la seguridad personal en Internet. Entre ellas figuran el uso de contraseñas robustas, la activación de sistemas de verificación en dos pasos, la actualización permanente de programas de seguridad y la revisión periódica de la configuración de privacidad en redes sociales y plataformas digitales. Estas prácticas, presentadas como hábitos cotidianos, buscan reducir la vulnerabilidad frente a ataques y abusos.

Un llamado colectivo a construir entornos digitales más seguros

Talleres, campañas y debates refuerzan un mensaje común: un entorno digital seguro depende de decisiones colectivas y cotidianas. (Freepik)

A lo largo de los años, el Día Internacional de Internet Seguro adoptó distintos lemas que comparten una idea central: la responsabilidad es compartida. Expresiones como “Juntos por una Internet mejor” o “Una Internet mejor comienza contigo” sintetizan el espíritu de la jornada y refuerzan la noción de acción conjunta.

Las actividades organizadas durante la conmemoración incluyen talleres, charlas, campañas informativas y debates públicos sobre el impacto de la tecnología en la vida diaria. Empresas del sector digital participan difundiendo buenas prácticas y reforzando compromisos vinculados a la protección de usuarios. Instituciones públicas, por su parte, aprovechan la fecha para impulsar políticas de alfabetización digital y marcos normativos orientados a la seguridad en línea.

La expansión global de esta efeméride refleja una preocupación compartida ante un entorno digital en constante transformación. La velocidad de los cambios tecnológicos obliga a actualizar de manera permanente las estrategias de prevención y educación. En ese contexto, el Día Internacional de Internet Seguro se consolida como un espacio de reflexión y acción coordinada, enfocado en fortalecer la confianza y el respeto dentro del ecosistema digital contemporáneo.

