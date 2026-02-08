Las plataformas como Youtube o Twitch que transmitan streaming pirata de la Liga 1 ya no serán siempre sancionadas

El Decreto Legislativo N° 1724 en Perú establece que la responsabilidad por piratería en línea recae únicamente sobre el usuario infractor.

Una nueva ley publicada en Perú establece que las empresas proveedoras de acceso a Internet, como Claro, Movistar y Entel, así como plataformas digitales como YouTube, Facebook, Google Drive o Twitch, no serán sancionadas cuando sus usuarios suban, transmitan o compartan partidos de fútbol, películas u otros contenidos protegidos por derechos de autor de manera ilegal, siempre que cumplan con una serie de requisitos.

El Decreto Legislativo N° 1724, oficializado el 6 de febrero de 2026, modifica la Ley sobre el Derecho de Autor y deja claro cómo se manejará la responsabilidad en casos de piratería digital.

¿Qué dice la nueva ley?

La norma aclara que estos proveedores —tanto empresas de Internet como plataformas digitales— no serán responsables legales por infracciones cometidas por usuarios, siempre que:

No hayan modificado el contenido.

No hayan ayudado a iniciar o difundir activamente el material infractor.

Retiren el contenido ilegal de manera rápida al recibir una denuncia válida del titular de los derechos, como una productora de cine, un canal de TV o una liga deportiva.

Tengan mecanismos y políticas para suspender cuentas de usuarios que reincidan en subir o transmitir contenido ilegal.

¿Coto para Indecopi? La ley se aplica a todo tipo de servicios digitales, incluyendo motores de búsqueda, almacenamiento en la nube y plataformas de streaming.

¿Qué cambia con esta reforma?

Antes de esta modificación, la legislación peruana no era específica y existía el riesgo de que plataformas como YouTube, Facebook o empresas de Internet pudieran ser consideradas responsables por contenido pirata subido, transmitido o compartido por usuarios, incluyendo partidos de fútbol emitidos sin autorización.

Aunque en la práctica rara vez se sancionaba a estas compañías si actuaban correctamente, el marco legal no era claro, lo que generaba incertidumbre para las empresas del sector.

Con la nueva norma, queda explícito que la responsabilidad es del usuario infractor y no de la empresa, siempre que la compañía cumpla con los pasos y procedimientos que fija la ley y coopere con las autoridades.

Las plataformas digitales como YouTube, Facebook y Twitch quedan eximidas de sanciones si retiran contenidos ilegales tras recibir denuncias válidas de los titulares de derechos.

Ejemplo práctico: ¿Qué pasa si alguien transmite un partido de fútbol pirata o sube una película a YouTube?

Si un usuario transmite por streaming o sube un partido de fútbol sin tener los derechos de transmisión a plataformas como YouTube, Facebook o Twitch, esas plataformas no serán sancionadas si retiran la transmisión rápidamente cuando reciben una denuncia válida del titular de los derechos (por ejemplo, una empresa de TV).

De igual manera, si alguien sube una película pirata, la plataforma debe actuar de la misma forma. La responsabilidad recaerá únicamente en el usuario que publicó o transmitió el material ilegal, no en la plataforma.

De acuerdo con la reciente decisión del Gobierno peruano, este esquema se aplica a cualquier servicio digital, como almacenamiento en la nube o motores de búsqueda.

Las compañías proveedoras no son responsables legales si un usuario descarga o comparte archivos protegidos desde su conexión, siempre que sigan las políticas vigentes. (Imágen ilustrativa Infobae)

¿Y qué pasa con Claro, Movistar o Entel?

La ley también protege a los proveedores de acceso a Internet. Por ejemplo, si una persona transmite, descarga o comparte contenido pirata (partidos, películas, música) usando el Internet de Claro, Movistar o Entel, esas compañías no serán sancionadas, siempre que:

No hayan modificado el contenido.

No hayan ayudado a iniciar la transmisión del material.

Cuenten con políticas para actuar ante usuarios reincidentes.

Cooperen si reciben órdenes de la autoridad para bloquear o restringir el acceso a ciertos contenidos.

En resumen, la norma protege tanto a plataformas digitales como a empresas de Internet de sanciones administrativas por contenido subido, transmitido o compartido por usuarios, siempre que colaboren con los procedimientos de denuncia y retiro rápido del material.

¿A quién protege y a quién no protege esta ley?

La norma protege a las empresas de Internet y a las plataformas digitales de sanciones por el accionar de sus usuarios, siempre que colaboren con las denuncias y cumplan con las reglas.

No protege a los usuarios que cometen la infracción: si alguien sube, transmite o comparte partidos de fútbol, películas u otros contenidos sin autorización, el responsable sigue siendo esa persona y puede ser sancionada por la autoridad competente.