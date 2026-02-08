Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima prepara su debut en la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo, aunque previamente disputará hoy domingo 8 de febrero el encuentro ante Comerciantes Unidos por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo ‘íntimo’ buscará un triunfo en el estadio Alejandro Villanueva que le permita llegar fortalecido a su compromiso internacional.

La transmisión del duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos estará en manos de L1 MAX, canal con derechos exclusivos de la Liga 1 2026. Esta señal, gestionada por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol, se encuentra disponible en operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y recientemente también en Movistar TV.

Los hinchas podrán seguir el partido mediante la aplicación Liga 1 Play y, quienes cuenten con suscripción, a través de Movistar Play. Ambas plataformas ofrecen la posibilidad de ver el encuentro en tablets, móviles, computadoras y otros dispositivos.

Por su parte, Infobae Perú brindará cobertura detallada desde la web, con análisis previo, actualizaciones en tiempo real, goles y las principales incidencias que se registren en Matute.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

Horarios de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y las ‘águilas cutervinas’ se jugará hoy, domingo 8 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. La hora acordada es a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:00 horas.

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Conmebol.

Así llegan Alianza Lima y Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima inició su participación en el torneo local con una victoria como visitante frente a Sport Huancayo. El argentino Alan Cantero se convirtió en el protagonista al marcar un gol en los minutos finales, asegurando así los primeros tres puntos para el conjunto de La Victoria.

Pablo Guede tendrá bajas importantes: no estarán Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Josué Estrada y Jesús Castillo por lesión. Pero tendrá la reaparición de Luis Advíncula y Luis Ramos, ambos superaron sus molestias y estarán disponibles para duelo en Matute.

Por su parte, Comerciantes Unidos también arrancó con buen pie. En Cutervo, el equipo superó por 1-0 al recién ascendido Club Deportivo Moquegua. El gol decisivo llegó al inicio del segundo tiempo y fue obra del ex delantero del Newcastle United, Rodrigo Vilca.

El más reciente enfrentamiento entre ambas escuadras se disputó el 21 de septiembre de 2025 en el estadio Alejandro Villanueva. En aquella ocasión, los ‘íntimos’ se impusieron con un contundente 4-0. Los autores de los goles fueron Pablo Cepellini, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Pedro Aquino.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Cristian Carbajal, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Gaspar Gentile.

- Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodriguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Arias; Wilter Ayoví, Rodrigo Vlca, Josuee Herrera; Matías Sen.