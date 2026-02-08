Perú

Indecopi vs. MTC: regulador elimina requisitos clave para operar buses turísticos en Perú, ¿Cómo funcionarán ahora?

El reciente movimiento del organismo regulador deja sin piso a la Sutran y eleva la expectativa de todo el sector de transporte de turismo nacional

Guardar
INDECOPI elimina la exigencia de
INDECOPI elimina la exigencia de declaración jurada sobre antecedentes sancionadores para permisos de transporte turístico en Perú.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI resolvió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) ya no podrán exigir declaraciones juradas sobre antecedentes sancionadores para otorgar permisos de transporte turístico.

La decisión, formalizada en la Resolución N° 0500-2025/SEL-INDECOPI y publicada este domingo 8 de febrero en el Diario Oficial El Peruano, pone fin a un trámite que complicaba a empresas y ciudadanos del sector.

¿Qué cambia con este fallo?

Hasta ahora, quienes solicitaban autorización para operar transporte turístico debían presentar una declaración jurada asegurando no haber recibido sanciones, inhabilitaciones o suspensiones.

La Sala de INDECOPI consideró que este paso era innecesario, ya que el propio ministerio tiene acceso a toda la información necesaria en sus registros internos. Así, el MTC y Sutran tendrán que verificar por sí mismos si existen antecedentes, sin pedirle al usuario que lo declare bajo juramento.

La eliminación del requisito, según la Sala, no modifica las demás condiciones legales para obtener el permiso, pero facilita y simplifica el procedimiento para todos los interesados.

MTC y Sutran ya no
MTC y Sutran ya no podrán requerir documentos de antecedentes sancionadores a empresas de transporte turístico, según Resolución N° 0500-2025/SEL-INDECOPI.

El caso que originó el cambio

La medida surge a raíz de una denuncia presentada por Explorandes S.A.C., una empresa de turismo que años atrás sufrió la cancelación de su permiso y luego buscó rehabilitarse.

Cuando intentó regresar al mercado, el ministerio le pidió que jurara que nunca había sido sancionada, aunque justamente esa información ya figuraba en los archivos del Estado. Esta situación fue considerada “absurda” por la empresa y dio inicio a todo el proceso de revisión de la norma.

Antes de la decisión de la Sala, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI ya había declarado ilegal esta exigencia, señalando que la administración pública no puede pedir a los usuarios información que ya posee.

La normativa vigente en Perú prohíbe este tipo de trámites duplicados, que representan una carga innecesaria para los ciudadanos y las empresas.

La nueva disposición de INDECOPI
La nueva disposición de INDECOPI busca reducir las barreras burocráticas que afectaban a transportistas turísticos y ciudadanos peruanos.

¿Qué ocurre a partir de ahora?

El MTC defendía que la declaración jurada ayudaba a agilizar los trámites y garantizaba la veracidad de la información presentada.

Por su parte, Sutran sostenía que el requisito tenía base legal y protegía la seguridad vial. No obstante, tanto la Comisión como la Sala concluyeron que el Estado debe recabar estos datos directamente, sin trasladar esa responsabilidad a los administrados.

A partir de la Resolución N° 0500-2025/SEL-INDECOPI, el MTC y Sutran no podrán requerir más declaraciones juradas sobre sanciones para otorgar permisos de transporte turístico. Si alguna autoridad insiste en pedir estos documentos, puede ser sancionada administrativamente.

La resolución también ordena que se informe a los usuarios sobre esta nueva disposición y se publique en el Diario Oficial El Peruano.

El dato

  • El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es un organismo público autónomo del Perú encargado de proteger los derechos de los consumidores, fomentar la libre competencia, y proteger la propiedad intelectual. Actúa como la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, garantizando la seguridad y calidad en el mercado. 

Temas Relacionados

IndecopiExplorandesTurismoMTCMinisterio de Transportes y ComunicacionesSutranperu-economia

Más Noticias

El Banco de la Nación empezará a cobrar por un servicio que antes brindaba gratis: los detalles

El Ministerio de Economía y Finanzas ha ampliado los servicios bancarios sujetos a comisión para el Banco de la Nación en operaciones del Tesoro Público

El Banco de la Nación

Jorge Benavides estrenó JB Noticias en Panamericana con imitación de Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí

El imitador sorprendió con tres personajes que darán de qué hablar. En su paso al canal donde inició, decidió volver a sus orígenes con el mismo nombre

Jorge Benavides estrenó JB Noticias

Resultados del Gana Diario de este sábado 7 de febrero de 2026: ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka comparte los números del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los afortunados del sorteo 4485

Resultados del Gana Diario de

“No tenemos policías para tantas líneas”: general PNP reconoce que hace falta personal tras asesinato a chofer

La muerte de un chofer dentro de un bus en un distrito limeño reveló limitaciones operativas para resguardar el transporte público, según lo admitieron autoridades y residentes tras el ataque

“No tenemos policías para tantas

María Becerra y Pedro Capó fueron los invitados internacionales de Corazón Serrano en su concierto de aniversario

Los reconocidos artistas sorprendieron con su aparición inesperada en el escenario. Los asistentes al conciertos quedaron felices con sus interpretaciones

María Becerra y Pedro Capó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides estrenó JB Noticias

Jorge Benavides estrenó JB Noticias en Panamericana con imitación de Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí

María Becerra y Pedro Capó fueron los invitados internacionales de Corazón Serrano en su concierto de aniversario

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura