Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor.

Febrero marca la temporada alta para el entretenimiento en Lima, con una programación especial que gira en torno al Día de San Valentín. Mientras muchos aprovechan las vacaciones, la ciudad se transforma en el epicentro de conciertos internacionales, eventos temáticos y experiencias inolvidables para compartir con esa persona especial o con el mejor grupo de amigos.

Este 2026, la cartelera supera todas las expectativas. Aquí te dejamos una guía completa para que vivas el amor —o la amistad— al máximo del 13 al 15 de febrero.

Conciertos del viernes 13 de febrero

Doja Cat: el show internacional más esperado

La rapera y cantante estadounidense Doja Cat debutará en Lima el viernes 13 de febrero en el Arena 1 como parte de su gira “Ma Vie World Tour”. La artista, aclamada por hits como “Say So” y “Woman”, promete un espectáculo cargado de visuales y energía. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/180, con descuentos del 15% para usuarios BBVA. La cantante Lucianeka será la encargada de abrir el show.

Antología y Lita Pezo

La agrupación Antología ofrecerá tres conciertos especiales el 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal de Lima. Canciones como “Nostalgia” y “Hoy me iré” serán parte del repertorio. Boletos desde S/87.4 en Vaope.

Lita Pezo, finalista de Viña del Mar, se presentará con su espectáculo “Show, amor y despacho” en el Teatro Municipal de Surco los mismos días, a partir de las 8:00 p.m. Entradas en Teleticket desde S/53.

Día dle amor 2026. Lita Pezo

Sábado 14 de febrero

Noche de amor y cumbia en Plaza Norte

El furor de la cumbia se apodera de Lima en el evento “Noche de amor y cumbia”, donde Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Piura compartirán escenario desde las 8:00 p.m. Entradas en Vaope desde S/43.90.

Día de San Valentín 2026: Armonía 10, Corazón Serrano y La Ünica Tropical

El versus de la cumbia: Armonía 10 vs. Ráfaga

Si buscas una batalla musical, la Explanada del Lawn Tennis será el escenario del versus entre Armonía 10 de Piura y la banda argentina Ráfaga. Entradas en Teleticket desde S/136.

Día de San Valentín 2026: Armonía 10 y Ráfaga

Viva el Amor Fest: Segundo Rosero y grandes invitados

El ecuatoriano Segundo Rosero encabeza el “Viva el Amor Fest” en el anfiteatro del Parque de la Exposición a las 6:00 p.m., junto a William Luna, SurAndino y otros. Entradas desde S/109. Además, Rosero también se presentará en Los Olivos con La Bella Luz y Somos Norte en el Parque Lloque Yupanqui (entradas desde S/28.10 en Vaope).

Día de San Valentín 2026: Segundo Rosero

‘Hablando Huevadas’: humor y amor en Costa 21

El fenómeno digital Hablando Huevadas, con Ricardo Mendoza y Jorge Luna, presentará el show “Amor te odio” en Costa 21, a las 7:30 p.m. Entradas en Teleticket desde S/75.

Día de San Valentín 2026: Hablando Huevadas

Concierto al amor: tributo a los grandes románticos

Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga (imitadores de Sandro, Juan Gabriel y José José) se unen en el Teatro Peruano Japonés para “Concierto al amor”, desde las 8:00 p.m. Boletos en Teleticket desde S/55.

Día de San Valentín 2026 : Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga

Adrián Bello: romanticismo indie en el Maracaná

El cantautor Adrián Bello dará un show especial en el Centro de Convenciones Maracaná a las 7:30 p.m. con invitados sorpresa. Entradas en Ticketmaster desde S/44.

Experiencias diferentes: “Love Up” y opciones para todos

No todo es música: San Valentín también trae experiencias interactivas. El evento Love Up! regresa al Mall del Sur con 12 salas temáticas llenas de luces LED, espejos, burbujas y escenarios ideales para tomarse fotos y vivir momentos únicos. La exhibición va de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. y fines de semana de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Entradas en Joinnus.

El recorrido dura alrededor de 50 minutos, ideal para disfrutarlo en pareja, con amigos o en familia, y aprovechar para sorprender a esa persona especial durante el mes del amor.

Día de San Valentín 2026: ctividades para celebrar el día del amor.

Consejos para disfrutar San Valentín en Lima

Compra tus entradas solo en canales oficiales para evitar fraudes.

Llega temprano a los conciertos y eventos para evitar colas y disfrutar desde el inicio.

Elige ropa cómoda y prepárate para el clima veraniego.

Comparte la experiencia en redes y aprovecha las actividades interactivas para crear recuerdos inolvidables.

Haz reservas con anticipación si planeas ir a restaurantes o espacios temáticos, ya que la demanda suele ser alta en estas fechas.