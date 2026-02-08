Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor.

Febrero marca la temporada alta para el entretenimiento en Lima, con una programación especial que gira en torno al Día de San Valentín. Mientras muchos aprovechan las vacaciones, la ciudad se transforma en el epicentro de conciertos internacionales, eventos temáticos y experiencias inolvidables para compartir con esa persona especial o con el mejor grupo de amigos.
Este 2026, la cartelera supera todas las expectativas. Aquí te dejamos una guía completa para que vivas el amor —o la amistad— al máximo del 13 al 15 de febrero.
Conciertos del viernes 13 de febrero
Doja Cat: el show internacional más esperado
La rapera y cantante estadounidense Doja Cat debutará en Lima el viernes 13 de febrero en el Arena 1 como parte de su gira “Ma Vie World Tour”. La artista, aclamada por hits como “Say So” y “Woman”, promete un espectáculo cargado de visuales y energía. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/180, con descuentos del 15% para usuarios BBVA. La cantante Lucianeka será la encargada de abrir el show.
Antología y Lita Pezo
La agrupación Antología ofrecerá tres conciertos especiales el 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal de Lima. Canciones como “Nostalgia” y “Hoy me iré” serán parte del repertorio. Boletos desde S/87.4 en Vaope.
Lita Pezo, finalista de Viña del Mar, se presentará con su espectáculo “Show, amor y despacho” en el Teatro Municipal de Surco los mismos días, a partir de las 8:00 p.m. Entradas en Teleticket desde S/53.
Sábado 14 de febrero
Noche de amor y cumbia en Plaza Norte
El furor de la cumbia se apodera de Lima en el evento “Noche de amor y cumbia”, donde Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Piura compartirán escenario desde las 8:00 p.m. Entradas en Vaope desde S/43.90.
El versus de la cumbia: Armonía 10 vs. Ráfaga
Si buscas una batalla musical, la Explanada del Lawn Tennis será el escenario del versus entre Armonía 10 de Piura y la banda argentina Ráfaga. Entradas en Teleticket desde S/136.
Viva el Amor Fest: Segundo Rosero y grandes invitados
El ecuatoriano Segundo Rosero encabeza el “Viva el Amor Fest” en el anfiteatro del Parque de la Exposición a las 6:00 p.m., junto a William Luna, SurAndino y otros. Entradas desde S/109. Además, Rosero también se presentará en Los Olivos con La Bella Luz y Somos Norte en el Parque Lloque Yupanqui (entradas desde S/28.10 en Vaope).
‘Hablando Huevadas’: humor y amor en Costa 21
El fenómeno digital Hablando Huevadas, con Ricardo Mendoza y Jorge Luna, presentará el show “Amor te odio” en Costa 21, a las 7:30 p.m. Entradas en Teleticket desde S/75.
Concierto al amor: tributo a los grandes románticos
Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga (imitadores de Sandro, Juan Gabriel y José José) se unen en el Teatro Peruano Japonés para “Concierto al amor”, desde las 8:00 p.m. Boletos en Teleticket desde S/55.
Adrián Bello: romanticismo indie en el Maracaná
El cantautor Adrián Bello dará un show especial en el Centro de Convenciones Maracaná a las 7:30 p.m. con invitados sorpresa. Entradas en Ticketmaster desde S/44.
Experiencias diferentes: “Love Up” y opciones para todos
No todo es música: San Valentín también trae experiencias interactivas. El evento Love Up! regresa al Mall del Sur con 12 salas temáticas llenas de luces LED, espejos, burbujas y escenarios ideales para tomarse fotos y vivir momentos únicos. La exhibición va de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. y fines de semana de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Entradas en Joinnus.
El recorrido dura alrededor de 50 minutos, ideal para disfrutarlo en pareja, con amigos o en familia, y aprovechar para sorprender a esa persona especial durante el mes del amor.
Consejos para disfrutar San Valentín en Lima
- Compra tus entradas solo en canales oficiales para evitar fraudes.
- Llega temprano a los conciertos y eventos para evitar colas y disfrutar desde el inicio.
- Elige ropa cómoda y prepárate para el clima veraniego.
- Comparte la experiencia en redes y aprovecha las actividades interactivas para crear recuerdos inolvidables.
- Haz reservas con anticipación si planeas ir a restaurantes o espacios temáticos, ya que la demanda suele ser alta en estas fechas.