--- Título: Run Run amplía su familia en Cajamarca, nacen cuatro crías en la Granja Porcón Lead: El emblemático zorro andino, rescatado del tráfico ilegal y trasladado desde Lima, suma una camada de zorreznos que permanece bajo resguardo| Manuel Herran (Facebok)

El zorro andino Run Run, conocido en todo el país tras su rescate en Lima, se convirtió en padre de una camada de cuatro crías bajo protección en la Granja Porcón, en Cajamarca. La noticia fue confirmada por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), quienes detallaron que el nacimiento se registró el 18 de enero en el centro de conservación, donde el animal vive junto a una hembra de su especie.

La nueva manada de Run Run en la Granja Porcón

El nacimiento de las crías, denominadas zorreznos, marca una nueva etapa para Run Run y su pareja, que conviven desde hace aproximadamente dos años en un ambiente especialmente acondicionado. Ellos mantienen su habitad; es decir, la madre y el padre protegen a sus crías en una guarida natural, un refugio al que los cachorros regresan ante la menor presencia humana.

Un nacimiento registrado en la Granja Porcón consolida la recuperación del ejemplar y refuerza el mensaje de protección a la fauna silvestre | SERFOR

Hasta el momento, los responsables del centro no han asignado nombres a las crías, que permanecen fuera del alcance visual del público. La convivencia entre Run Run y la hembra se desarrolló en armonía desde la introducción de la zorra, permitiendo la formación de un vínculo estable que desembocó en el nacimiento de los nuevos ejemplares.

El Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Cajamarca, Cristhian Melendrez Castillo, informó que el equipo de SERFOR mantiene un monitoreo constante sobre las crías y los ejemplares adultos, con el objetivo de asegurar su adecuado desarrollo y bienestar.

Historia de Run Run

La historia de Run Run trascendió en 2021, cuando su presencia en zonas urbanas de Lima evidenció el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre. Desde su traslado a Cajamarca, el animal se convirtió en un símbolo nacional y en una figura clave para la educación ambiental, especialmente durante fechas de alto flujo turístico en la Granja Porcón.

Las crías de Run Run, el zorro andino que fue símbolo en Lima, crecen bajo resguardo en la sierra peruana | SERFOR

Los zorros andinos, pertenecientes al género Lycalopex, se adaptan a entornos de entre 2.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar en países como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En libertad, estos animales viven entre ocho y diez años, aunque bajo cuidado humano pueden alcanzar hasta doce años. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves, insectos y frutos, y presentan conductas como la protección en madrigueras y la socialización en grupos familiares.

El caso de Run Run y el nacimiento de sus crías destacan el valor de los programas de rescate y rehabilitación para la recuperación de la fauna silvestre. La familia formada en la Granja Porcón representa un ejemplo de adaptación y supervivencia tras el impacto del tráfico ilegal.

¿Dónde visitar al zorro Run Run?

El zorro Run Run se encuentra en la Granja Porcón, ubicada en la región Cajamarca, Perú. Este centro de conservación pertenece a la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén y está abierto al público, permitiendo a los visitantes conocer parte de la fauna silvestre que allí se resguarda, incluido Run Run y su familia. La Granja Porcón es un destino turístico reconocido en la ciudad y ofrece recorridos guiados, así como actividades educativas sobre conservación ambiental y vida silvestre.