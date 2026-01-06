Serfor descarta maltrato contra zorro Run Run en Cajamarca luego de denuncia por redes sociales

Serfor niega maltrato al zorro Run Run tras revisión en la Granja Porcón| Foto: Serfor

La inspección realizada por especialistas del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en el zoológico de la Granja Porcón, ubicada en la región Cajamarca, desestimó la existencia de maltrato animal hacia el zorro conocido como “Run Run”, luego de que circularan denuncias a través de redes sociales sobre su bienestar.

De acuerdo con la información oficial difundida por el órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la evaluación verificó que el animal se encuentra en “óptimas condiciones físicas y conductuales”.

El reporte elaborado por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Cajamarca precisó que en el recinto se hallan tres ejemplares de zorro de sierra (Lycalopex culpaeus), distribuidos en dos ambientes distintos. En el primero, permanece una hembra adulta que no corresponde a “Run Run”. En el segundo ambiente se encuentran dos adultos, entre ellos el macho conocido popularmente por ese nombre y una hembra.

Tras la inspección, SERFOR descartó cualquier indicio de lesiones, alteraciones en el comportamiento o anomalías en los espacios que pudieran comprometer la salud o el bienestar de los animales, según el informe técnico presentado por la entidad. El organismo señaló que todos los ejemplares fueron hallados en condiciones físicas adecuadas y en recintos que cumplen con los criterios básicos de manejo y cuidado, según lo constatado por el equipo técnico.

¿Por qué fue la reacción del zorro Run Run ante visitantes?

Respecto a los videos que circularon en plataformas digitales mostrando un comportamiento inusual en uno de los zorros, la institución indicó que la reacción se habría producido por la presencia de un grupo numeroso de visitantes en las inmediaciones del ambiente donde se encontraba el animal.

La entidad puntualizó que no se trató de un problema de salud, sino de una “perturbación momentánea” vinculada a la afluencia de público.

El organismo informó que viene coordinando con el zoológico la implementación de mejoras en los ambientes, como la incorporación de más escondites y la ejecución de programas de enriquecimiento ambiental para los ejemplares de fauna silvestre.

Es importante que los visitantes acudan al zoológico con respeto hacia los animales silvestres.

¿Quién es el zorro Run Run?

Run Run es un zorro andino que se hizo conocido en 2021, cuando fue hallado y capturado en el distrito limeño de Comas. Una familia lo había adquirido creyendo que era un perro, pero al crecer notaron diferencias en su comportamiento y apariencia. Tras escapar del hogar, fue visto en varias ocasiones deambulando por las calles, lo que motivó la intervención de especialistas.

Después de su captura, Run Run permaneció en cuarentena bajo la supervisión de veterinarios del Parque de las Leyendas, donde se le realizaron exámenes para descartar enfermedades derivadas de su contacto con humanos y una dieta inadecuada. Posteriormente, fue trasladado al zoológico de la Granja Porcón, en Cajamarca.

En la Granja Porcón, se convirtió en una de las principales atracciones del recinto y recibe visitas de numerosos turistas.

La posibilidad de liberar a Run Run en su hábitat natural se considera inviable debido a que ha desarrollado comportamientos asociados a la convivencia con humanos, como buscar comida en viviendas.