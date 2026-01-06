Perú

Serfor descarta maltrato contra zorro Run Run en Cajamarca luego de denuncia por redes sociales

Especialistas constataron que los ejemplares del zoológico presentan bienestar físico y conductual, mientras la institución descartó lesiones o anomalías en los espacios donde viven los animales

Guardar
Serfor niega maltrato al zorro
Serfor niega maltrato al zorro Run Run tras revisión en la Granja Porcón| Foto: Serfor

La inspección realizada por especialistas del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en el zoológico de la Granja Porcón, ubicada en la región Cajamarca, desestimó la existencia de maltrato animal hacia el zorro conocido como “Run Run”, luego de que circularan denuncias a través de redes sociales sobre su bienestar.

De acuerdo con la información oficial difundida por el órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la evaluación verificó que el animal se encuentra en “óptimas condiciones físicas y conductuales”.

Serfor descarta maltrato contra zorro
Serfor descarta maltrato contra zorro Run Run en Cajamarca luego de denuncia por redes sociales| Serfor

El reporte elaborado por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Cajamarca precisó que en el recinto se hallan tres ejemplares de zorro de sierra (Lycalopex culpaeus), distribuidos en dos ambientes distintos. En el primero, permanece una hembra adulta que no corresponde a “Run Run”. En el segundo ambiente se encuentran dos adultos, entre ellos el macho conocido popularmente por ese nombre y una hembra.

Tras la inspección, SERFOR descartó cualquier indicio de lesiones, alteraciones en el comportamiento o anomalías en los espacios que pudieran comprometer la salud o el bienestar de los animales, según el informe técnico presentado por la entidad. El organismo señaló que todos los ejemplares fueron hallados en condiciones físicas adecuadas y en recintos que cumplen con los criterios básicos de manejo y cuidado, según lo constatado por el equipo técnico.

Especialistas constataron que los ejemplares
Especialistas constataron que los ejemplares del zoológico presentan bienestar físico y conductual, mientras la institución descartó lesiones o anomalías en los espacios donde viven los animales| Serfor

¿Por qué fue la reacción del zorro Run Run ante visitantes?

Respecto a los videos que circularon en plataformas digitales mostrando un comportamiento inusual en uno de los zorros, la institución indicó que la reacción se habría producido por la presencia de un grupo numeroso de visitantes en las inmediaciones del ambiente donde se encontraba el animal.

La entidad puntualizó que no se trató de un problema de salud, sino de una “perturbación momentánea” vinculada a la afluencia de público.

El organismo informó que viene coordinando con el zoológico la implementación de mejoras en los ambientes, como la incorporación de más escondites y la ejecución de programas de enriquecimiento ambiental para los ejemplares de fauna silvestre.

Es importante que los visitantes acudan al zoológico con respeto hacia los animales silvestres.

Zorro Run Run (Serfor)
Zorro Run Run (Serfor)

¿Quién es el zorro Run Run?

Run Run es un zorro andino que se hizo conocido en 2021, cuando fue hallado y capturado en el distrito limeño de Comas. Una familia lo había adquirido creyendo que era un perro, pero al crecer notaron diferencias en su comportamiento y apariencia. Tras escapar del hogar, fue visto en varias ocasiones deambulando por las calles, lo que motivó la intervención de especialistas.

Después de su captura, Run Run permaneció en cuarentena bajo la supervisión de veterinarios del Parque de las Leyendas, donde se le realizaron exámenes para descartar enfermedades derivadas de su contacto con humanos y una dieta inadecuada. Posteriormente, fue trasladado al zoológico de la Granja Porcón, en Cajamarca.

En la Granja Porcón, se convirtió en una de las principales atracciones del recinto y recibe visitas de numerosos turistas.

La posibilidad de liberar a Run Run en su hábitat natural se considera inviable debido a que ha desarrollado comportamientos asociados a la convivencia con humanos, como buscar comida en viviendas.

Temas Relacionados

Zorro Run Runperu-noticiasSerforCajamarcaLa Granja Porcón

Más Noticias

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los ‘cremas’ volvieron a encabezar el ranking. La presencia de sus fanáticos en el estadio Monumental de Ate fue crucial para el tricampeonato

Universitario lidera tabla de asistencias

JNE lanza reglamento para encuestas 2026: Multas y registro de infractores para encuestadoras que mientan u omitan datos

Con el objetivo de garantizar la transparencias en las Elecciones 2026, el JNE sancionará a las encuestadoras y medios de comunicación

JNE lanza reglamento para encuestas

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

El exprocurador anticorrupción alertó que la medida impacta investigaciones clave en pleno inicio de la campaña electoral

José Ugaz advierte que desactivación

Verano 2026: Solo 24 playas del norte del Perú fueron consideradas como saludables y aptas para bañistas, según el Minsa

Según el estudio de Digesa, la región Lambayeque no cuenta con playas en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a los veraneantes

Verano 2026: Solo 24 playas

Recuperan casi 10 kilos de oro de origen ilegal valorizados en más de 2 millones de soles

La investigación, dirigida por el fiscal Luis Aguirre Naupari, determinó que la tenencia del oro por parte de Viviana Lujambio carecía de justificación legal y trazabilidad, elementos clave para identificar el origen ilícito del mineral

Recuperan casi 10 kilos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de deudos de víctimas

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug asegura que sigue

Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico para poder vivir: “La antigüedad más preciada soy yo”

DEPORTES

Supercopa de España EN VIVO:

Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de transmisión en Perú

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026