Perú

Run Run, el famoso zorro andino que fue rescatado en Lima, forma una familia y se convierte en padre de tres crías en Cajamarca

El personal de la Granja Porcón confirmó que las crías se encuentran en buen estado de salud tras semanas de resguardo. La historia de Run Run cobró notoriedad nacional en 2021, cuando fue rescatado del distrito limeño de Comas y trasladado a Cajamarca para iniciar una nueva etapa bajo protección especializada

| Foto: Parque de las Leyendas

El zorro andino Run Run, célebre por su historia de rescate y traslado desde Lima a Cajamarca, protagoniza ahora un nuevo capítulo: formó una familia junto a la “Huanuqueña” y es padre de tres crías. El nacimiento de los zorritos fue confirmado por el personal de la Granja Porcón, que logró observarlos en buen estado de salud tras semanas de resguardo en la guarida.

El caso de Run Run tuvo repercusión nacional en 2021, cuando una familia limeña lo adquirió creyendo que era un perro. Tras ser rescatado en el distrito de Comas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el animal fue trasladado a la Granja Porcón, donde se integró a un espacio acondicionado para fauna silvestre.

La adaptación de Run Run a su nueva vida fue progresiva. Poco tiempo después de su llegada, se le asignó una compañera de su misma especie, también rescatada del comercio ilegal. Inicialmente no se toleraban, pero con el tiempo la convivencia dio paso a la formación de una pareja y, dos meses atrás, al nacimiento de una camada que actualmente permanece protegida bajo cuidado especializado, según informó Agencia Andina.

Dos zorros andinos, uno sobre un tronco de madera y otro en el suelo, se observan a través de una valla de alambre en un recinto, mostrando su hábitat adaptado (Foto: Agencia Andina)

Run Run inicia una nueva etapa junto a sus crías

En la Granja Porcón, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, Run Run reside en un espacio de 140 metros cuadrados que reproduce las condiciones de su hábitat andino. El área incluye un dormidero, zonas de sombra y vegetación natural, lo que ha favorecido la adaptación tanto del macho como de la “Huanuqueña”. El nacimiento de las crías fue descubierto por los cuidadores en diciembre, al observar a Run Run trasladando a uno de los zorritos con el hocico, una conducta poco habitual en el recinto.

El administrador de Turismo de la Granja Porcón, Pedro Chilón Quispe, explicó a Agencia Andina que fue necesario reforzar los cercos para evitar que las crías salieran del área. “Hemos visto que Run Run llevaba a uno de los zorritos en la boca. Para nosotros fue algo novedoso, no habíamos visto eso antes. Es similar a cuando una gata transporta a su cría”, detalló. El personal logró registrar imágenes de los cachorros y confirmó que tanto ellos como sus padres se encuentran en buen estado.

El zorro andino Run Run, a la derecha, y una de sus crías recién nacidas en la Granja Porcón de Cajamarca, fruto de su adaptación y éxito reproductivo con "La Huanuqueña", reforzando la conservación (Foto: Composición Infobae Perú/ Nahiara Lucía )

Run Run vive en un recinto adaptado a sus necesidades

Las condiciones del recinto de Run Run cumplen con los requerimientos para animales silvestres. El área, de 140 metros cuadrados, está equipada con piso de tierra, vegetación autóctona y protección contra la lluvia y el sol. Según Agencia Andina, la alimentación de los zorros incluye carne y frutas, bajo supervisión de especialistas del Serfor que realizan evaluaciones veterinarias mensuales.

El especialista en fauna silvestre Lucio Gil Perleche indicó que las revisiones periódicas permiten anticipar cualquier problema de salud. Hasta ahora, Run Run no ha presentado enfermedades desde su llegada a la granja y mantiene una condición física adecuada. El monitoreo también incluye cámaras trampa para registrar la actividad de los zorros durante el día y la noche, y se han implementado medidas para reducir el estrés, limitando el acceso de los visitantes a áreas sensibles.

La “Huanuqueña”, compañera de Run Run, también fue decomisada en el marco de operativos contra el tráfico de fauna silvestre. La experiencia previa de Run Run con personas lo ha hecho un ejemplar más dócil y menos propenso a huir, según el personal del recinto.

El caso de Run Run sensibiliza sobre el tráfico de fauna silvestre

Run Run es un zorro andino adulto, con una esperanza de vida que puede alcanzar hasta 12 años. Presenta conductas propias de la especie, como el resguardo en la guarida y la socialización con su pareja y las crías. El contacto previo con humanos ha modificado parte de su comportamiento: es menos arisco y suele acercarse a las personas en busca de alimento.

El zorro Run Run se mantiene saludable en la granja Porcón de Cajamarca y es vigilado por especialistas de Serfor. (Foto: Andina/Difusión)

El caso de Run Run ha generado interés entre los visitantes de la Granja Porcón, sobre todo durante festividades como el carnaval, cuando el flujo turístico se incrementa. Algunos turistas dudan de que se trate del mismo animal que fue noticia en Lima, debido a su aspecto y su conducta tranquila.

El personal de la granja y los especialistas del Serfor destacan que, aunque Run Run no muestra agresividad, sigue siendo un animal silvestre y requiere medidas de protección y control. El medio reportó que la historia de Run Run contribuyó a sensibilizar sobre la problemática del tráfico ilegal de fauna y la importancia de los programas de rescate y rehabilitación.

