Se celebrará Día del Pisco Sour con 1.000 degustaciones gratuitas en Plaza de Armas

La comuna detalló que un equipo de 10 bartenders se encargará de elaborar el pisco sour, a fin de asegurar un servicio ágil para los asistentes. Foto: Party Box

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció que este sábado 7 de febrero se realizará la celebración por el Día del Pisco Sour en la Plaza de Armas, donde se ofrecerán 1.000 degustaciones gratuitas de la bebida bandera del Perú. La actividad se desarrollará como parte de una jornada cultural vinculada al concurso nacional “Tem26 Trujillo es Marinera”.

El anuncio fue realizado por el gerente de Desarrollo Económico Local, Manuel García Blas, quien convocó a la ciudadanía a participar en esta iniciativa orientada a valorar una de las expresiones más representativas de la gastronomía peruana.

Preparación y distribución de las degustaciones

La municipalidad informó que 10 bartenders estarán a cargo de la preparación del pisco sour, con el fin de garantizar una atención fluida al público asistente. La elaboración del cóctel se realizará de manera simultánea para facilitar la entrega de las degustaciones previstas.

Durante una actividad previa, un bartender explicó el proceso de preparación, que incluye pisco, jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y hielo. También señaló que la bebida debe consumirse inmediatamente después de su preparación para apreciar sus características.

Programa cultural en la Plaza de Armas

La jornada incluirá la participación de reinas del concurso de marinera y parejas de baile, quienes realizarán presentaciones en el escenario principal. Estas actividades estarán acompañadas por una banda musical y una peña criolla.

La actividad contará con la presencia de reinas del certamen de marinera y parejas de baile, que ofrecerán exhibiciones en el escenario central. Foto: Trujillo Perú

Según la MPT, la programación artística forma parte de una puesta en escena destinada a resaltar manifestaciones culturales vinculadas a la identidad local y nacional.

Actividades descentralizadas en Huanchaco

Por la tarde, las actividades del concurso nacional de marinera continuarán en el balneario de Huanchaco. En este lugar se llevará a cabo un ensayo público descentralizado en las inmediaciones del muelle.

La municipalidad extendió la invitación a vecinos y visitantes para participar en esta parte de la programación, que busca integrar distintos espacios del distrito a la jornada cultural.

¿Cuándo es el Día del Pisco Sour y por qué se celebra?

El Día del Pisco Sour en el Perú se conmemora cada primer sábado de febrero, una fecha que fue oficializada en 2004 por medio de una resolución ministerial con el propósito de rendir homenaje a este cóctel considerado símbolo de la identidad peruana. En 2026, por ejemplo, la celebración recae en el sábado 7 de febrero.

Esta jornada se ha convertido en una oportunidad para difundir la historia, la preparación y el valor cultural del pisco sour en distintos puntos del país, integrando degustaciones, presentaciones y actividades abiertas al público.

En el Perú, el Día del Pisco Sour se celebra cada primer sábado de febrero, tras haber sido establecido oficialmente en 2004. Foto: Cenfotur

La razón de elegir el primer sábado de febrero está ligada a homenajear a Víctor Vaughen Morris, el bartender que creó la receta en Lima a principios del siglo XX, aunque con el paso del tiempo la fórmula fue perfeccionada por bartenders peruanos al incorporar elementos como clara de huevo y amargo de angostura.

El reconocimiento oficial busca consolidar la bebida como parte del patrimonio cultural y gastronómico del país, y cada año se organizan eventos que resaltan su importancia dentro de la tradición peruana. Además, desde 2007 el pisco sour fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, lo que refuerza su rol como expresión representativa de la identidad nacional y contribuye a que su celebración trascienda fronteras.