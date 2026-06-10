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Piden presupuesto urgente para mitigar impactos del Puerto de China en Chancay

La Comisión Especial Chancay del Congreso se reunió y aprobó informe final, que pide más inversión para el distrito impactado por la construcción y funcionamiento del llamado Megapuerto

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Megapuerto de Chancay en Chancay
En Chancay hay asociaciones en contra del Megapuerto, y que ahora tienen que vivir con el impacto de la inversión china. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

A más de año y medio de la apertura del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, la obra mayoritariamente china en el país, el Congreso ha aprobado un informe de la situación, que pide mayor inversión para la zona del distrito impactada por el llamado Megapuerto.

Como se sabe y ha informado anteriormente Infobae Perú, la inversión china en Chancay ha impactado a diversos sectores, no solo con durante la construcción del Megapuerto, sino también ahora con el funcionamiento: una ciudad pequeña que estaba construida para albergar a una cantidad de personas y vehículos ha pasado a incrementar en demografía y flujo de personas.

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Por eso, el informe del Congreso pide que se destinem mayor presupuesto para que el distrito de Chancay atienda estos impactos y se mejores la zona en lo que concierne a este déficit demográfico y vehicular. Sin embargo, esta atención al problema, llegaría con años de demora.

Megapuerto De Chancay enfrenta revés legal por intereses monopólicos de empresa china. Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

Congreso atiende impactos del Puerto de Chancay

Durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, que preside el parlamentario Roberto Sánchez Palomino (Grupo Parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) se aprobó el informe final de la labor de dicho grupo de trabajo.

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Así, se resaltó la necesidad de que el Gobierno central destine un mayor presupuesto para el desarrollo social y económico del distrito de Chancay-Huaral, a fin de mejorar las zonas de influencia comercial del megapuerto ubicado en dicha localidad.

Al respecto, el titular de la comisión especial refirió que el distrito de Chancay requiere un incremento urgente de presupuesto para afrontar su crecimiento urbano y social, y añadió que el megapuerto moviliza miles de millones de dólares y genera gran dinamismo, por lo que existe un déficit de financiamiento estatal para proyectos estratégicos de salud, cultura, seguridad y saneamiento, entre otras necesidades como transportes y conectividad.

rostro de Xi Jinping sobre Megapuerto de Chancay
China o Perú: Aún no se sabe quién tendrá control para velar sobre las operaciones del Terminal de Chancay, el cual se encuentra en el puerto peruano, pero sobre el cual los chinos no quieren supervisión de Ositrán. - Crédito Composición Infobae/Andina/Simon Dawson / No 10 Downing Street

“Hay una inmensa expectativa de todos los pobladores de Chancay y se requiere avanzar en los temas pendientes de gestión que aún están por resolverse de forma sostenible, así como mejorar las deficiencias en el ámbito de la inversión pública que le den sostenibilidad y competitividad a esta inversión en el megapuerto, que no la hay hasta el momento”, agregó.

Así, “el Estado no está invirtiendo ni cumpliendo con su parte; tenemos diversas brechas para financiar los proyectos que se tienen que implementar y ejecutar. Hay temas pendientes y recomendaciones que estamos dejando al final de nuestra labor”.

Déficit de financiamiento estatal

De igual mnera, los legisladores Rosio Torres Salinas, Luis Cordero Jon Tay, Eduardo Salhuana Cavides (APP) y Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) también coincidieron en señalar que el distrito en mención requiere un incremento urgente de presupuesto para afrontar su crecimiento urbano y social.

El Frente de defensa de Chancay presenta demanda de amparo en Huaura
El Frente de defensa de Chancay presentó demandas de amparo contra Cosco y el Estado peruano y demando por afectaciones ambientales. - Crédito Cortesía

A pesar de que el megapuerto moviliza millones de dólares y busca generar gran dinamismo económico, existe un déficit de financiamiento estatal para proyectos estratégicos de salud, seguridad y saneamiento, entre otras prioridades.

“Se requiere, de parte del Estado, reforzar temas como el financiamiento de la cartera de inversiones en la zona de influencia del hub portuario Chancay y el Plan de Desarrollo, con enfoque estratégico al 2050, para impulsar la actividad productiva sostenible de los recursos amazónicos y, en particular, la agroexportación y productos con valor agregado a través del megapuerto de Chancay, para generar estabilidad económica con conectividad con Brasil y China”, consideró la comisión.

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