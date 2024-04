‘Run Run’: ¿Dónde está ahora el zorro andino que estuvo suelto en Lima hace tres años?

El zorro Run Run se mantiene saludable en la granja Porcón de Cajamarca y es vigilado por especialistas de Serfor. (Foto: Andina/Difusión)

Tres años después del hallazgo del zorro andino llamado ‘Run Run’ por una familia en Comas, el ahora célebre animal fue acogido en el zoológico de la granja Porcón, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Cajamarca.

‘Run Run’ también se ha llegado a posicionar como una de las principales atracciones de la zona y es visitado por turistas que desean conocerlo más de cerca. Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) lo mantienen bajo vigilancia para asegurar su buen estado de salud.

Según Lucio Gil Perleche, especialista en fauna silvestre de Serfor Cajamarca, informó a la Agencia Andina que ‘Run Run’ no ha tenido problemas en el tiempo que se encuentra en custodia en la granja Porcón -desde hace dos años- y que sigue tranquilo.

“Se ha hecho una evaluación para ver el tema de jaulas, algunas modificaciones que se está pidiendo por los felinos. Con relación al zorro no hay ninguna novedad, está bien, está tranquilo. No ha tenido problemas en este tiempo, es una especie que suele vivir 20 años”, indicó .

Una compañera para ‘Run Run’

El experto también indicó que en un principio se intentó acompañar a ‘Run Run’ con una hembra de su misma especie cuando llegó al zoológico cajamarquino, pero que se les tuvo que separar al poco tiempo debido a sus constantes peleas.

Esto no es raro pues, debido a la naturaleza del zorro andino’Run Run’, no quiere estar con otro de su especie. “Los zorros no son de estar en grupo como los perros, ellos se juntan solo en época de apareamiento y luego hacen su vida aparte”, afirmó el especialista.

Según el biólogo, actualmente ‘Run Run’ se mantiene en soledad dentro de su ambiente y sigue intentando escapar cada vez que un cuidador abre la puerta de su cerco.

Si bien aún hay quienes piden la liberación del zorro ‘Run Run’, Gil aseguró que esto es complejo, pues ha convivido con gente y busca comida acercándose a las personas. “El zorro irá a las casas en busca de comida, y en el campo lo van a matar por miedo a (que algo pase con) los animales, a las gallinas, a los cuyes”.

Por lo pronto, se sabe que ‘Run Run’ se mantiene saludable y actualmente recibe dos raciones diarias de comida. Su dieta consiste en frutas y carne frescas. “”El zoológico tiene una persona que ve el manejo de la alimentación y la parte sanitaria. Es un veterinario especialista en manejo de fauna, reconocido por Serfor”, aseguró Gil.

¿Cómo apareció el zorro ‘Run Run’ en Lima?

En el año 2021 se difundió la noticia del hallazgo de un zorro andino en Comas. La familia de ‘Run Run’ indicó que este fue comprado y que la persona que se los había dado les dijo que se trataba de un perro. Sin embargo, al crecer, se dieron cuenta de que se trataba de un animal diferente.

Luego de escapar de la casa de la familia, en Comas, fue visto en varias oportunidades rondando por calles cercanas hasta que fue capturado por expertos de Serfor.

Si bien en un principio se mantuvo en cuarentena y fue atendido por especialistas del Parque de las Leyendas en San Miguel a fin de descartar enfermedades contraídas por su dieta desbalanceada y su contacto con humanos, luego de un tiempo fue trasladado a la granja Porcón en Cajamarca, lugar en el que se mantiene hasta la actualidad.

“Nosotros como Serfor nos encargamos de transportarlo, reubicarlo y posteriormente entregarlo en custodia al zoológico de Porcón”, puntualizó Gil en comunicación con la Agencia Andina.