Perú

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

Exfiscal de la Nación presentó la reconsideración contra su cese. En su escrito cuestiona que se haya revalorado hechos ya investigados en procesos disciplinarios y carpetas fiscales

Guardar
Pablo Sánchez cumplirá 70 años
Pablo Sánchez cumplirá 70 años en junio de 2026 y automáticamente sería cesado del cargo de fiscal supremo titular.

El doctor Pablo Sánchez presentó el recurso de reconsideración contra la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificarlo como fiscal supremo del Ministerio Público.

Infobae accedió a las 16 páginas del recurso donde Sánchez Velarde cuestiona que la JNJ “vuelve a valorar los hechos, analiza los descargos y realiza un nuevo juicio de reproche” de procesos disciplinarios ya fenecidos. Estos fueron la percepción de 3 ingresos y el supuesto uso del cargo de fiscal de la Nación para que su hijo sea contratado en el JNE.

“En función de ello, arriba a conclusiones distintas sobre su gravedad y lesividad, determinando que corresponde imponer una sanción diferente y más gravosa por los mismos hechos, a saber, la separación, destitución o no ratificación”, se lee en el documento.

Sánchez sostiene que la revaloración de hechos investigados en procesos disciplinarios ya fenecidos vulnera el principio de ne bis in idem.

Recurso de reconsideración de Pablo
Recurso de reconsideración de Pablo Sánchez.

La triple percepción

Pablo Sánchez recuerda que la anterior JNJ ya tomó una decisión sobre la supuesta triple percepción: sueldo como fiscal supremo, remuneración como profesor universitario y dieta como consejero de la Academia de la Magistratura.

La sanción que se le impuso fue 120 días de suspensión, sanción que fue impugnada en un proceso de amparo pendiente de sentencia.

“En cambio, ahora, reevaluando los mismos hechos, arriba a la conclusión que lo que corresponde es la destitución o no ratificación”, cuestiona Sánchez.

Fiscal supremo decano Pablo Sánchez.
Fiscal supremo decano Pablo Sánchez.

El supuesto favorecimiento

La invocación del supuesto favorecimiento a su hijo es lo más escandaloso que hace la JNJ para no ratificar a Pablo Sánchez.

Y es que, si bien la anterior JNJ inició un proceso disciplinario y el consejero instructor propuso la destitución, el caso fue declarado prescrito por el paso del tiempo, es decir, no hubo sanción impuesta ni se determinó si Sánchez incurrió en alguna falta disciplinaria.

Pleno de la JNJ.
Pleno de la JNJ.

Sin embargo, la actual JNJ rescata el informe de instrucción para justificar el cese de Pablo Sánchez “sin cumplir con indicar con precisión qué hechos fueron probados y qué argumentos de defensa fueron descartados”.

“Dando valor a lo opinado sólo por uno de los miembros de la anterior JNJ; pues no se indica en que consistiría la ilicitud del acto de contratación y cuales habrían sido las acciones concretas o comportamientos realizados por el suscrito, ante el JNE, para impulsar o favorecer la contratación de un familiar en dicha entidad”, se lee.

Pablo Sánchez también consigna que se abrió investigación fiscal contra ambos, padre e hijo, pero se archivó al no haber elementos para continuar con el caso.

“No se determinó la materialidad de las imputaciones formuladas, pese a lo cual, la JNJ desconociendo la función y la decisión del titular de la acción penal construye su razonamiento para atribuirme responsabilidad en ello, desconociendo las decisiones fiscales aludidas”, protesta.

Sánchez asume por tercera vez
Sánchez asume por tercera vez la Fiscalía de la Nación de forma interina. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

La llamada al exfiscal Rurush

Otro punto que aborda Pablo Sánchez es la llamada de Gustavo Gorriti y el exfiscal provisional Rodrigo Rurush, en el marco del inicio del escándalo de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Para empezar, Sánchez cuestiona que se valore esta situación a pesar de que nunca se inició un procedimiento disciplinario al respecto.

Asimismo, considera que la JNJ no toma en cuenta el contexto “en el cual existía un riesgo real de que los involucrados (jueces, fiscales, miembros del CNM) intentaran, de algún modo, acceder a información para obstaculizar o perjudicar la investigación”.

Pedro Castillo respondió ante el
Pedro Castillo respondió ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, acerca de la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Foto: Andina

Pablo Sánchez dice que el “tiempo le dio la razón” porque durante el avance de la investigación “se pudo advertir que la fiscal provincial Norah Córdova, quien había dispuesto que el fiscal adjunto provincial Rurush realizara la diligencia, tenía como cónyuge al abogado César Serrano, quien aparece en conversaciones telefónicas con el investigado César Hinostroza Pariachi”.

“Incluso, en algunas de dichas conversaciones se hacía referencia indirecta a una investigación que la fiscal Córdova tenía a su cargo y que presuntamente era de interés de Hinostroza. Es decir, se corroboró la sospecha respecto de la existencia de un interés subyacente en el desarrollo de estos hechos”, se lee.

Sánchez discrepa que en la resolución de no ratificación se ha consignado que identificó que Gustavo Gorriti lo llamó porque era “una persona con quien se relaciona en forma recurrente”, lo que considera que es una especulación ya que no se adjunta una prueba que lo acredite.

Temas Relacionados

Pablo SánchezJNJMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Gobierno hunde la piratería digital: Proveedores de internet podrán bajarse ‘streaming’ ilegal y más

Los titulares de los derechos de autor podrán enviar una solicitud, como declaración jurada, a empresas que dan internet para que le quiten el acceso a su material a usuarios ‘piratas’

Gobierno hunde la piratería digital:

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario buscará la hazaña con Cusco FC de visita, Barcelona defenderá el liderato de LaLiga, Alianza Lima saldrá a recuperar la punta en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 7

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana

Chicha morada: esta es la

Receta del famoso ceviche peruano: ingredientes y modo de preparación

Pocos platos en América Latina despiertan tanta pasión y orgullo nacional como el ceviche. Esta preparación fresca y vibrante, símbolo indiscutible de la cocina peruana, ha conquistado paladares en todo el mundo gracias a su combinación de pescado crudo, jugo de limón, ají y cebolla morada

Receta del famoso ceviche peruano:

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Edison Flores, Andy Polo y José Rivera; los ‘cremas’ visitarán a los ‘dorados’ con la misión de encontrar su segundo triunfo consecutivo. Conoce las señales disponibles del emocionante duelo

Dónde ver Universitario vs Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

George Forsyth vuelve a tentar

George Forsyth vuelve a tentar la presidencia en las Elecciones 2026: Perfil del candidato de Somos Perú

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce y Suheyn Cipriani

Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 7

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Perú vs Alemania 0-4: resumen de la derrota de la ‘blanquirroja’ por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Se filtró el cuantioso monto que pagó Alianza Lima para desvincularse de Sergio Peña y Miguel Trauco