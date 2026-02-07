Abogado de Christian Cueva explica el proceso penal de Pamela López, mientras el futbolista pone condición para ayudarla a evitar la cárcel

El abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, explica las graves consecuencias legales que enfrenta Pamela López por incumplir las medidas de protección. Podría recibir una pena de entre 5 a 8 años de cárcel efectiva por el delito de desobediencia a la autoridad. Latina / Arriba mi gente

Pamela López se encuentra en el centro de una de las crisis legales y mediáticas más complejas de su vida, luego de que el Octavo Juzgado de Familia solicitara al Ministerio Público que se inicie un proceso penal por desobediencia de autoridad.

De comprobarse las faltas, la aún esposa de Christian Cueva podría enfrentar una condena de entre cinco y ocho años de prisión efectiva. El abogado del futbolista, Zamir Villaverde, aseguró que la situación es tan crítica que López podría ir a la cárcel “en cualquier momento”, a menos que se acoja a un beneficio legal o cambie radicalmente de actitud.

El origen de la denuncia y las faltas que agravan la situación

El conflicto judicial se remonta a una disposición de protección dictada a favor del jugador, que prohibía a Pamela López referirse públicamente a él en entrevistas, redes sociales o cualquier medio de comunicación. Pese a la orden judicial, la animadora continuó emitiendo declaraciones sobre Cueva, ventilando conflictos personales y familiares, lo que fue considerado desacato reiterado por el juzgado de familia.

No se trata solo de una mención aislada. Según la defensa de Cueva, Pamela López habría desobedecido la medida en repetidas ocasiones, exponiendo además a sus hijos menores de edad en redes sociales, lo que agravó su situación. El abogado de Cueva detalló que existen múltiples registros y pruebas de los comentarios de López, así como de la publicación de videos y fotografías de los niños en plataformas digitales, acciones que estaban expresamente prohibidas por el tribunal.

Zamir Villaverde, abogado de Christian Cueva, detalla en exclusiva la denuncia por coacción y acoso que enfrenta Pamela López. Su ex amiga, Selene Cucat, la acusa de enviarle amenazas de muerte y de orquestar actos de intimidación, lo que podría llevar a la esposa del futbolista a enfrentar hasta 4 años de prisión. Latina / Arriba mi gente

La jueza de Familia, ante la evidencia del incumplimiento, remitió todas las copias al Ministerio Público y el caso avanza ahora por la vía penal, con una posible condena de prisión efectiva. “El juez está denunciando, la jueza de familia ante tal incumplimiento ha dicho ‘ya se comprobó’ y remite todas las copias al Ministerio Público con la finalidad de que se ejecute, pero no solo eso, sino también exponiendo a los menores de edad en las redes sociales, ha incumplido eso”, explicó Villaverde.

La posición de Cueva y la condición para evitar la cárcel

En medio de la tormenta legal, el abogado de Christian Cueva fue directo sobre la postura del futbolista. Consultado en el programa ‘Arriba Mi Gente’ sobre si su representado estaría dispuesto a retirar la denuncia o interceder para evitar la prisión efectiva de Pamela López, el letrado fue claro: “Christian está dispuesto a que ya, por el bien de sus hijos, cesen los ataques”.

La defensa de Cueva explicó que, si López deja de referirse públicamente al futbolista, podría explorarse una solución alternativa. “De repente se podría ver por parte de Christian alguna solución, pero si ella continúa va a agravar más la situación, pese a que tienes tú ya un apercibimiento, continúas e insistes. Entonces la pena será ya no de 5, sino de 8 años”, advirtió el abogado.

Sin embargo, el proceso judicial avanza de oficio. Incluso si Pamela López decide guardar silencio a partir de ahora, la investigación seguirá su curso, pues es el propio juzgado el que impulsa la denuncia por desobediencia, no solo la parte agraviada. “Así la trujillana deje de referirse a mi cliente, este proceso avanzaría igual, pues es el juez quien está denunciando”, puntualizó Villaverde.

En medio del escándalo, Pamela López optó por el silencio en entrevistas, pero sí compartió un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como respuesta a la crisis. “Nunca le des otra oportunidad a quien ya te mostró cómo es en realidad. Las acciones dicen mucho más que las palabras, cuando alguien te falla una vez puede ser un error, pero cuando te falla otra vez ya es una decisión. Hay personas que no cambian, solo encuentran nuevas formas de lastimarte”, se escucha en un video publicado en Instagram.

Fuentes cercanas a la empresaria aseguran que atraviesa una etapa de profunda preocupación por el posible desenlace judicial y por el impacto que la situación tiene en sus hijos y en su entorno familiar. El caso ha polarizado a la opinión pública y suma nuevas controversias, como la reciente denuncia por amenazas presentada por su examiga Selene Cucat, que derivó en la intervención policial en su domicilio.

¿Qué sigue en el proceso legal?

El expediente se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si formaliza la investigación penal y solicita medidas cautelares, como la detención preventiva, mientras se desarrolla el proceso judicial. El abogado de Cueva estima que el trámite podría extenderse entre tres y seis meses, aunque advierte que la reincidencia y la gravedad de las faltas podrían acelerar la sentencia.

De confirmarse los incumplimientos, Pamela López podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión efectiva, con la posibilidad de agravantes si persiste en su conducta. Además, la situación podría repercutir en otros procesos abiertos, como la evaluación de la custodia de sus hijos y demandas civiles por daños y perjuicios.