Perú

Ministerio del Interior incluye a sentenciados del caso Saweto en “Los más buscados”

Familias y organizaciones indígenas saludan el anuncio, aunque exigen la publicación inmediata y la captura de los responsables

Guardar
Defensores indígenas de Saweto: incluidos
Defensores indígenas de Saweto: incluidos en “Los más buscados”, pero aún fuera del radar público.

El Ministerio del Interior confirmó la inclusión de los sentenciados del Caso Saweto en la lista de “Los más buscados”, una decisión largamente exigida por las familias de las víctimas y organizaciones indígenas. Sin embargo, hasta el momento los nombres de los responsables aún no aparecen publicados en la página web oficial del Programa de Recompensas, un detalle que mantiene la atención puesta en la implementación efectiva de la medida.

El jueves 5 de enero, el Ministerio del Interior informó que accedió al pedido para incluir a José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi —sentenciados por el asesinato de los líderes ashéninkas de Saweto— en la lista de “Los más buscados”.

La decisión fue formalizada mediante el Informe N.° 000002-2026-COMOPPOL-DIRNIC-SEC-OFIREC/PNP, en el que se califica el caso como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, considerado de alta lesividad, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1180, que regula el Programa de Recompensas.

Caso Saweto: Ministerio del Interior
Caso Saweto: Ministerio del Interior anuncia inclusión de sentenciados en “Los más buscados”.

No obstante, al cierre de esta nota, los sentenciados aún no figuran en la página web oficial del Ministerio del Interior, donde se difunde la lista pública de las personas más buscadas a nivel nacional.

Un avance esperado tras más de once años

La medida representa un avance clave en el Caso Saweto, uno de los episodios más emblemáticos de violencia contra defensores indígenas y ambientales en el país. A más de once años del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, los responsables continúan en la clandestinidad, pese a existir una sentencia firme.

Durante años, los deudos, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos han advertido que la falta de ejecución de la condena consolidó un escenario de impunidad y desprotección para los pueblos indígenas frente a actividades ilegales, como la tala ilegal en la Amazonía.

AIDESEP pide acciones concretas

Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), su vicepresidente Miguel Guimaraes saludó la decisión del Ejecutivo, aunque remarcó que la justicia solo se materializa con resultados concretos.

“Esta medida devuelve un mínimo de esperanza a las familias y a los pueblos indígenas. Durante años hemos exigido que las sentencias no queden en el papel. La inclusión en la lista de los más buscados es un paso necesario para que haya justicia real y se pueda dar con el paradero de los responsables”, señaló.

(Difusión)
(Difusión)

La ejecución de la sentencia sigue pendiente

El equipo legal que acompaña el caso destacó que la incorporación al Programa de Recompensas es clave para que la condena se ejecute de manera efectiva. Rocío Trujillo, asesora legal del Caso Saweto, subrayó que la ausencia de los sentenciados en la plataforma pública evidencia la necesidad de una implementación diligente.

“No se puede hablar de Estado Constitucional de Derecho cuando hay sentencias firmes que no se cumplen. La inclusión de los sentenciados en el Programa Nacional de Recompensas es fundamental para avanzar hacia su captura y cerrar un ciclo de impunidad que ha sido inaceptable”, indicó.

Acusados en el caso Saweto
Acusados en el caso Saweto fueron originalmente condenados a 28 años de prisión. Pero, la sentencia fue anulada en agosto de este año y se determinó la apertura de un nuevo juicio|Aidesep

Un símbolo de la violencia contra defensores indígenas

El Caso Saweto es considerado uno de los símbolos más graves de la violencia contra defensores indígenas y ambientales en el Perú, y refleja la vulnerabilidad de las comunidades que protegen sus territorios frente a economías ilegales.

En enero de este año, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento a las viudas y a la hija de los líderes ashéninkas, en homenaje a los 11 años de resistencia y lucha por justicia. Durante ese acto, Ergilia Rengifo, viuda de uno de los líderes asesinados, reiteró el pedido de que el Estado garantice justicia y respete los derechos de las familias y la comunidad.

A once años del asesinato
A once años del asesinato de cuatro líderes indígenas, las viudas ashéninkas fueron premiadas por su lucha por verdad, justicia y derechos colectivos. Foto: CNDDHH

Asimismo, las organizaciones indígenas recalcaron que, aunque la decisión del Ministerio del Interior constituye un avance, la justicia solo se concretará cuando los responsables sean capturados. Asimismo, insistieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, la Policía Nacional del Perú y la comisaría de Putaya, para garantizar la seguridad de las mujeres afectadas, la familia y la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto.

“Esperamos que esta decisión se traduzca en acciones inmediatas y resultados concretos. La deuda del Estado con Saweto no se salda hasta que los responsables estén tras las rejas”, remarcó Trujillo.

Temas Relacionados

Caso SawetoSawetoMinisterio del InteriorLos más buscadosperu-noticias

Más Noticias

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Según el comunicado oficial, el Gobierno peruano recibió la confirmación de que los videos y mensajes fueron retirados de las redes sociales

Perú expresa malestar a México

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

Le salió el tiro por la culata. El ‘Doc’ se acogió a la conclusión anticipada para que la pena se dé por compurgada, pero la Corte Suprema revirtió esa decisión y reactiva su condena de 19 años de prisión

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión

Pagarán S/15 millones de deuda a trabajadores cesados irregularmente en el gobierno de Fujimori

Salió el padrón de la lista de más de 1.400 trabajadores que podrán cobrar desde la siguiente semana en el Banco de la Nación. Estos son los montos que se destinarán por región

Pagarán S/15 millones de deuda

Cronograma del Banco de la Nación de febrero 2026 detalla estas fechas de pago de ONP y sueldos

En febrero los jubilados verán efectivamente el aumento de su pensión a S/ 1.000, pero solo un grupo. Mientras, los estatales ya perciben su aumento

Cronograma del Banco de la

Pisco sour gratis para este sábado 07 de febrero: conoce dónde repartirán este trago

La iniciativa promueve el orgullo local, fortalece la identidad cultural y genera espacios para que emprendedores y pequeños negocios impulsen sus productos

Pisco sour gratis para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Guerra sorprende al confirmar

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Samahara Lobatón apela resolución del MIMP que evalúa quitarle la custodia de sus hijos: “Es una medida desproporcionada”

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

Mensaje de André Silva a su hija desata rumores de separación con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander

BTS y la nueva ARMY Bomb ver. 4: Precio y dónde comprar el lighstick oficial para los conciertos en Perú

DEPORTES

Tres bajas confirmadas en Universitario

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Perú 0-2 Alemania por ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026: cuarteto nacional sufre revés en día 1 de la serie