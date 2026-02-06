Médicos de Ventanilla podrían ser suspendidos por el CMP tras abandonar hospital para irse a bailar

Tres especialistas de la salud del Hospital de Ventanilla fueron captados por cámaras de seguridad abandonando su turno para ir a una discoteca. Un informe de la Contraloría revela que dejaron desatendida el área de emergencia por más de cuatro horas. Fuente: Exitosa

El Hospital de Ventanilla, en el Callao, fue escenario de una nueva polémica relacionada a la salud pública luego que se conociera que tres de médicos abandonaron sus puestos de guardia nocturna para asistir a una discoteca cercana.

Al respecto, el Colegio Médico del Perú (CMP) se pronunció. La secretaria de formación ética y deontológica de la institución, Sonia Indacochea, anunció que se evalúa una posible suspensión para los médicos involucrados, quienes dejaron sin atención el área de emergencia por más de cuatro horas la noche del 6 de diciembre de 2025.

El caso, revelado por la Contraloría a través de reportes de videovigilancia, ha generado indignación entre los pacientes y usuarios del sistema público de salud.

La entrada del Hospital Ventanilla se ve con un cartel de 'Emergencia', mientras un recuadro superpuesto resalta un momento de tensión con personas y luces brillantes (Foto: Composición Infobae Perú)

Abandono de funciones

Los trabajadores identificados como José Alonso Jara Andaviza (ginecólogo), Dante Manrique De Lara (interno) y Ruth Graciela Huarag Valverde (residente) salieron del hospital en pleno horario laboral, dejando a decenas de pacientes sin supervisión médica adecuada.

Las imágenes de seguridad muestran a los implicados saliendo del nosocomio hacia un restobar en la avenida Néstor Gambetta, donde fueron grabados realizando coreografías y bailes, incluso con sus uniformes puestos. El abandono de guardia se prolongó por más de cinco horas, hasta el retorno del grupo la madrugada del 7 de diciembre.

En una entrevista para Exitosa Noticias, Indacochea, explicó que el caso derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar el grado de responsabilidad de los profesionales.

“Se abrirá un procedimiento ético disciplinario y ese procedimiento consiste en que el caso pasa a un comité de ética, en este caso del Callao donde ocurrieron los hechos”, detalló Indacochea, resaltando que el reglamento interno exige el respeto estricto a las normas institucionales y los horarios de trabajo.

El proceso disciplinario contempla sanciones que van desde una amonestación pública o privada, hasta la suspensión por meses o años e incluso la expulsión definitiva del CMP. Mientras se desarrolla la investigación, los médicos implicados pueden continuar trabajando, aunque bajo supervisión. La funcionaria remarcó que el código de ética es de conocimiento obligatorio para todos los profesionales de la salud afiliados al colegio.

Tres médicos del hospital de Ventanilla abandonaron su guardia nocturna el 6 de diciembre de 2025 para asistir a una discoteca, dejando el área de emergencia de ginecología sin atención por más de cuatro horas, provocando indignación (Foto: Composición Infobae Perú)

Intervención de la Defensoría y respuesta del hospital

Pacientes y familiares narraron situaciones de angustia al llegar al hospital sin encontrar especialistas disponibles. Una madre relató que acudió a la emergencia con su hija accidentada y no obtuvo atención. “Me dijeron que los doctores no estaban. Es indignante”, expresó.

La Contraloría informó que la jefa de guardia asignada, Ada Milagros Gallegos Cornejo, tampoco registró asistencia ese día, situación que agravó la falta de cobertura médica.

El informe oficial recomendó la aplicación de sanciones ejemplares para evitar la repetición de conductas similares en el sector salud.

La institución de control solicitó medidas inmediatas ante el incumplimiento de funciones, mientras la comunidad de Ventanilla exigió mayor fiscalización y transparencia en el manejo de las guardias nocturnas.

En respuesta a la denuncia, la dirección del Hospital de Ventanilla emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo ante el comportamiento de los implicados y aseguró que se encuentra realizando todas las acciones pertinentes para esclarecer los hechos.

El director ejecutivo, Óscar Frank Figueroa, asumió recientemente el cargo y está al tanto de la investigación interna, que incluye la recopilación de información y la supervisión de las áreas involucradas.

La presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo en el hospital fue confirmada por medios locales. Los funcionarios acudieron para supervisar las acciones adoptadas y garantizar la transparencia del proceso. El reglamento de guardias hospitalarias estipula que el abandono injustificado de funciones constituye una falta grave, con sanciones que pueden llegar hasta la destitución.